https://ria.ru/20210728/baklanov-1743356113.html
Последнего члена ГКЧП, куратора "Бурана" Бакланова похоронят в Мытищах
Последнего члена ГКЧП, куратора "Бурана" Бакланова похоронят в Мытищах - РИА Новости, 28.07.2021
Последнего члена ГКЧП, куратора "Бурана" Бакланова похоронят в Мытищах
Последнего члена Государственного комитета по чрезвычайному положению, руководителя ракетно-космической отрасли СССР и куратора проекта челнока "Буран" Олега... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T23:08
2021-07-28T23:08
2021-07-28T23:17
мытищи
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Последнего члена Государственного комитета по чрезвычайному положению, руководителя ракетно-космической отрасли СССР и куратора проекта челнока "Буран" Олега Бакланова похоронят в пятницу на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее стало известно, что Бакланов умер на 90-м году жизни.Бакланов родился 17 марта 1932 года в Харькове. Начинал работу монтажником на харьковском приборостроительном заводе и дорос до должности директора. В 1976 году он становится замминистра общего машиностроения, а с 1983 года - министром, руководя ракетно-космической промышленностью СССР. С 1985 года по 1988 год курировал программу создания сверхтяжелой ракеты "Энергия" и космического челнока "Буран". Был членом ЦК КПСС.C 18 по 21 августа 1991 года являлся членом ГКЧП. После чего по январь 1993 года находился под стражей по обвинению в попытке захвата власти, но был амнистирован.С 5 мая 2021 года Федеральное военное мемориальное кладбище приказом министра обороны было переименовано в Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества".
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мытищи, цк кпсс
23:08 28.07.2021 (обновлено: 23:17 28.07.2021)
Последнего члена ГКЧП, куратора "Бурана" Бакланова похоронят в Мытищах
Последнего члена ГКЧП, куратора "Бурана" Олега Бакланова похоронят в Мытищах