01:12 28.07.2021 (обновлено: 01:23 28.07.2021)
ООН предупредила о большом количестве астероидов, угрожающих Земле
ООН предупредила о большом количестве крупных астероидов, угрожающих Земле
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Человечество знает только о порядка 40 процентов крупных и пересекающих орбиту Земли астероидов и комет, притом что на сегодняшний день известно о более чем 25 тысячах таких объектах, говорится в отчете, опубликованном на сайте Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.
"По оценкам, идентифицировано лишь около 40 процентов значительных по размеру объектов, сближающихся с Землей", — говорится в отчете.
В документе отмечается, что в 2020 году всемирная сеть астрономических обсерваторий, расположенная более чем в 40 странах, собрала почти 39,5 миллионов записей о наблюдениях астероидов и комет. По состоянию на 17 апреля 2021 года ученые знали о 25 647 объектах, сближающихся с Землей. При этом в 2020 году найдено 2959 таких объектов — рекордное число.
Ранее научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов сообщил РИА Новости, что специалисты знают лишь о каждом десятом космическом теле размером более 100 метров, а тел порядка 50 метров, каким был Тунгусский метеорит, известен лишь один процент. При этом такие малые тела, как упавшее в Челябинске, вообще не поддаются предварительному обнаружению на дальней дистанции.
Также по словам Шустова, Россия открывает недостаточное количество опасных космических объектов по сравнению с другими странами. Так, по состоянию на январь 2019 года российский вклад в обнаружение опасных астероидов и комет составлял 0,1 процента, а основной вклад вносили США. На начало 2019 года специалисты знали о 18 тысячах опасных объектах, из которых 99 процентов составляют астероиды.
В связи с актуальностью такой угрозы ранее головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИМаш заявил, что намерен создать национальный Центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.