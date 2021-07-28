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Анкара опровергла заявления о создании совместной с Баку тюркской армии
Анкара опровергла заявления о создании совместной с Баку тюркской армии - РИА Новости, 28.07.2021
Анкара опровергла заявления о создании совместной с Баку тюркской армии
Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что не говорил о переговорах между Баку и Анкарой по созданию совместной тюркской армии, пока проводятся только... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T13:42
2021-07-28T13:59
турция
азербайджан
в мире
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БАКУ, 28 июл - РИА Новости. Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что не говорил о переговорах между Баку и Анкарой по созданию совместной тюркской армии, пока проводятся только совместные учения двух стран, передает Sputnik Азербайджан.Ранее Sputnik Азербайджан передавал заявление главы турецкого парламента о том, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии.Как отмечает агентство, в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли сформирована объединенная тюркская армия, Шентоп заявил, что пока в рамках договоренностей проводятся совместные военные учения двух стран."Совместные мероприятия запланированы и в сфере военного сотрудничества. Работа по этим соглашениям ведется. Наш главный девиз – одна нация и два государства. Вокруг этого было проведено много переговоров и договоренностей", - приводит Sputnik слова спикера.
https://ria.ru/20210615/deklaratsiya-1737100162.html
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турция, азербайджан, в мире
13:42 28.07.2021 (обновлено: 13:59 28.07.2021)
 
Анкара опровергла заявления о создании совместной с Баку тюркской армии

Спикер парламента Турции Шентоп: Баку и Анкара не говорили о создании тюркской армии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Турции на катере в Анталье
Флаг Турции на катере в Анталье - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БАКУ, 28 июл - РИА Новости. Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что не говорил о переговорах между Баку и Анкарой по созданию совместной тюркской армии, пока проводятся только совместные учения двух стран, передает Sputnik Азербайджан.
Ранее Sputnik Азербайджан передавал заявление главы турецкого парламента о том, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии.
"Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп не говорил о переговорах между Баку и Анкарой по созданию совместной тюркской армии. Ранее агентство Oxu.Az распространило неверный перевод слов Шентопа", - говорится в сообщении Sputnik в Telegram.
Как отмечает агентство, в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли сформирована объединенная тюркская армия, Шентоп заявил, что пока в рамках договоренностей проводятся совместные военные учения двух стран.
"Совместные мероприятия запланированы и в сфере военного сотрудничества. Работа по этим соглашениям ведется. Наш главный девиз – одна нация и два государства. Вокруг этого было проведено много переговоров и договоренностей", - приводит Sputnik слова спикера.
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