https://ria.ru/20210728/armiya-1743265099.html

Анкара опровергла заявления о создании совместной с Баку тюркской армии

Анкара опровергла заявления о создании совместной с Баку тюркской армии - РИА Новости, 28.07.2021

Анкара опровергла заявления о создании совместной с Баку тюркской армии

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что не говорил о переговорах между Баку и Анкарой по созданию совместной тюркской армии, пока проводятся только... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T13:42

2021-07-28T13:42

2021-07-28T13:59

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в мире

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БАКУ, 28 июл - РИА Новости. Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что не говорил о переговорах между Баку и Анкарой по созданию совместной тюркской армии, пока проводятся только совместные учения двух стран, передает Sputnik Азербайджан.Ранее Sputnik Азербайджан передавал заявление главы турецкого парламента о том, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии.Как отмечает агентство, в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли сформирована объединенная тюркская армия, Шентоп заявил, что пока в рамках договоренностей проводятся совместные военные учения двух стран."Совместные мероприятия запланированы и в сфере военного сотрудничества. Работа по этим соглашениям ведется. Наш главный девиз – одна нация и два государства. Вокруг этого было проведено много переговоров и договоренностей", - приводит Sputnik слова спикера.

https://ria.ru/20210615/deklaratsiya-1737100162.html

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