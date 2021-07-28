В Армении уточнили число военных, раненных на границе с Азербайджаном
СК Армении: число военных, раненных в перестрелке на границе с Азербайджаном, достигло пяти
ЕРЕВАН, 28 июл – РИА Новости. Число армянских военных, раненых в результате произошедшей в среду перестрелки на границе с Азербайджаном, достигло пяти, сообщается на сайте СК.
В среду минобороны Армении сообщило о трех погибших и четырех раненых армянских военных на границе с Азербайджаном на участке в Гагаркуникской области. Позже Ереван и Баку подтвердили договоренность о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.
"Погибли старший лейтенант Айк Геворгян, военнослужащие срочной службы рядовые Давид Кочарян и Корюн Арутюнян. Пятеро рядовых срочной службы получили огнестрельные и осколочные ранения", - говорится на сайте СК.
Отмечается, что по факту перестрелки возбуждено уголовное дело по статьям "действия, направленные на нарушение территориальной целостности Армении" и "убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти или религиозного фанатизма".
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.