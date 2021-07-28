https://ria.ru/20210728/antalya-1743333642.html

Ростуризм рекомендовал отдыхающим в Анталье россиянам не покидать отелей

Ростуризм рекомендовал отдыхающим в Анталье россиянам не покидать отелей - РИА Новости, 28.07.2021

Ростуризм рекомендовал отдыхающим в Анталье россиянам не покидать отелей

Ростуризм рекомендует не покидать территории отелей в Анталье, заявили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T18:54

2021-07-28T18:54

2021-07-28T21:44

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ростуризм рекомендует не покидать территории отелей в Анталье, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.Жалоб от российских туристов пока не поступало."Ростуризм на связи с генконсульством России в Анталье и туроператорами, - сказали в ведомстве. Находящимся там россиянам посоветовали следовать рекомендациям местных властей.Ранее администрация губернатора провинции Анталья о возгорании в районе Манавгата. По ее данным, в тушении лесного пожара участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. По последним данным, пострадали более 50 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210728/turtsiya-1743327763.html

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Затянуло дымом: сильный лесной пожар в районе Антальи Опасности для туристических объектов в результате лесного пожара в районе Манавгата турецкой провинции Анталья нет. В тушении огня участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. 2021-07-28T18:54 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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