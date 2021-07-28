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Ростуризм рекомендовал отдыхающим в Анталье россиянам не покидать отелей
Ростуризм рекомендовал отдыхающим в Анталье россиянам не покидать отелей - РИА Новости, 28.07.2021
Ростуризм рекомендовал отдыхающим в Анталье россиянам не покидать отелей
Ростуризм рекомендует не покидать территории отелей в Анталье, заявили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T18:54
2021-07-28T18:54
2021-07-28T21:44
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ростуризм рекомендует не покидать территории отелей в Анталье, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.Жалоб от российских туристов пока не поступало."Ростуризм на связи с генконсульством России в Анталье и туроператорами, - сказали в ведомстве. Находящимся там россиянам посоветовали следовать рекомендациям местных властей.Ранее администрация губернатора провинции Анталья о возгорании в районе Манавгата. По ее данным, в тушении лесного пожара участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. По последним данным, пострадали более 50 человек.
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Затянуло дымом: сильный лесной пожар в районе Антальи
Опасности для туристических объектов в результате лесного пожара в районе Манавгата турецкой провинции Анталья нет. В тушении огня участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин.
2021-07-28T18:54
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18:54 28.07.2021 (обновлено: 21:44 28.07.2021)
Ростуризм рекомендовал отдыхающим в Анталье россиянам не покидать отелей
Ростуризм рекомендовал отдыхающим в Анталье россиянам не покидать территории отелей из-за пожаров