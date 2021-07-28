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В генконсульстве России в Турции рассказали о ситуации в Анталье
В генконсульстве России в Турции рассказали о ситуации в Анталье - РИА Новости, 28.07.2021
В генконсульстве России в Турции рассказали о ситуации в Анталье
Обращений от российских туристов из-за лесного пожара в Манавгате в генконсульство России в Анталье не поступало, все экскурсии в районе стихийного бедствия... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:12
2021-07-28T17:12
2021-07-28T17:16
происшествия
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анталья (провинция)
турция
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АНКАРА, 28 июл – РИА Новости, Алена Палажченко. Обращений от российских туристов из-за лесного пожара в Манавгате в генконсульство России в Анталье не поступало, все экскурсии в районе стихийного бедствия приостановлены, заявил РИА Новости представитель российской дипмиссии в среду.Ранее администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. По ее данным, в тушении пожара участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. На видео, распространенном телеканалом NTV, виден черный дым над городом в непосредственной близости от жилых домов. Сообщается, что возгорание возникло во второй половине дня. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории."Генконсульство внимательно следит за развитием ситуации. Обращений от российских туристов, находящихся на отдыхе в прилегающих к местам возгорания курортных зонах Сиде, Соргун и Манавгат, не поступало. По информации ведущих туроператоров, все туристические экскурсии в указанном регионе приостановлены и аннулированы до нормализации ситуации", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по ситуации на 17.00 мск пожар частично локализован."Под воздействием сильного ветра огнем оказались охвачены прилегающие к городу лесопарки, сельскохозяйственные угодья. Частично затронут центр города и отдельные городские кварталы. В шести из них эвакуированы жители", - отметил представитель российской дипмиссии.
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Затянуло дымом: сильный лесной пожар в районе Антальи
Опасности для туристических объектов в результате лесного пожара в районе Манавгата турецкой провинции Анталья нет. В тушении огня участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин.
2021-07-28T17:12
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происшествия, видео, россия, анталья (провинция), турция
17:12 28.07.2021 (обновлено: 17:16 28.07.2021)
В генконсульстве России в Турции рассказали о ситуации в Анталье
Генконсульство России в Турции: обращений туристов из Антальи не поступало, экскурсии аннулированы
АНКАРА, 28 июл – РИА Новости, Алена Палажченко.
Обращений от российских туристов из-за лесного пожара в Манавгате в генконсульство России
в Анталье
не поступало, все экскурсии в районе стихийного бедствия приостановлены, заявил РИА Новости представитель российской дипмиссии в среду.
Ранее администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. По ее данным, в тушении пожара участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. На видео, распространенном телеканалом NTV, виден черный дым над городом в непосредственной близости от жилых домов. Сообщается, что возгорание возникло во второй половине дня. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории.
"Генконсульство внимательно следит за развитием ситуации. Обращений от российских туристов, находящихся на отдыхе в прилегающих к местам возгорания курортных зонах Сиде, Соргун и Манавгат, не поступало. По информации ведущих туроператоров, все туристические экскурсии в указанном регионе приостановлены и аннулированы до нормализации ситуации", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по ситуации на 17.00 мск пожар частично локализован.
"Под воздействием сильного ветра огнем оказались охвачены прилегающие к городу лесопарки, сельскохозяйственные угодья. Частично затронут центр города и отдельные городские кварталы. В шести из них эвакуированы жители", - отметил представитель российской дипмиссии.