https://ria.ru/20210728/antalya-1743313619.html

В генконсульстве России в Турции рассказали о ситуации в Анталье

В генконсульстве России в Турции рассказали о ситуации в Анталье - РИА Новости, 28.07.2021

В генконсульстве России в Турции рассказали о ситуации в Анталье

Обращений от российских туристов из-за лесного пожара в Манавгате в генконсульство России в Анталье не поступало, все экскурсии в районе стихийного бедствия... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:12

2021-07-28T17:12

2021-07-28T17:16

происшествия

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анталья (провинция)

турция

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АНКАРА, 28 июл – РИА Новости, Алена Палажченко. Обращений от российских туристов из-за лесного пожара в Манавгате в генконсульство России в Анталье не поступало, все экскурсии в районе стихийного бедствия приостановлены, заявил РИА Новости представитель российской дипмиссии в среду.Ранее администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. По ее данным, в тушении пожара участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. На видео, распространенном телеканалом NTV, виден черный дым над городом в непосредственной близости от жилых домов. Сообщается, что возгорание возникло во второй половине дня. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории."Генконсульство внимательно следит за развитием ситуации. Обращений от российских туристов, находящихся на отдыхе в прилегающих к местам возгорания курортных зонах Сиде, Соргун и Манавгат, не поступало. По информации ведущих туроператоров, все туристические экскурсии в указанном регионе приостановлены и аннулированы до нормализации ситуации", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по ситуации на 17.00 мск пожар частично локализован."Под воздействием сильного ветра огнем оказались охвачены прилегающие к городу лесопарки, сельскохозяйственные угодья. Частично затронут центр города и отдельные городские кварталы. В шести из них эвакуированы жители", - отметил представитель российской дипмиссии.

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анталья (провинция)

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Затянуло дымом: сильный лесной пожар в районе Антальи Опасности для туристических объектов в результате лесного пожара в районе Манавгата турецкой провинции Анталья нет. В тушении огня участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. 2021-07-28T17:12 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, видео, россия, анталья (провинция), турция