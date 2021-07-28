https://ria.ru/20210728/android-1743223554.html
Пользователям iPhone обещают быстрый переход на Android
Пользователям iPhone обещают быстрый переход на Android - РИА Новости, 28.07.2021
Пользователям iPhone обещают быстрый переход на Android
Google создает софт, который поможет быстро переносить данные с iPhone на Android-устройства. О разработке приложения сообщает портал 9to5google. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T10:36
2021-07-28T10:36
2021-07-28T10:37
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Google создает софт, который поможет быстро переносить данные с iPhone на Android-устройства. О разработке приложения сообщает портал 9to5google.Упоминание о возможности появилось в обновленной версии программы "Инструмент восстановления данных". Пользователям iOS предложат скачать специальное ПО, которое с помощью Wi-Fi-соединения перенесет данные и приложения с iPhone на Android-смартфон. Исключение составит лишь тот софт, которого нет в Google Play.Сейчас процесс миграции довольно сложен — пользователю iOS-устройства приходится создавать резервную копию на Google Диск. Когда учетная запись Google добавляется на новый Android-гаджет, то открывается доступ к этому контенту. Но таким способом невозможно перенести приложения.Программы Switch to Android еще нет в App Store, но вскоре она может там появится. Apple уже несколько лет предлагает аналогичный софт.
https://ria.ru/20210709/android-1740604874.html
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