https://ria.ru/20210728/alyaska-1743250450.html

В Госдуме ответили на слова генерала ВВС США о перехвате самолетов у Аляски

В Госдуме ответили на слова генерала ВВС США о перехвате самолетов у Аляски - РИА Новости, 28.07.2021

В Госдуме ответили на слова генерала ВВС США о перехвате самолетов у Аляски

Россия строго соблюдает воздушные границы, незначительный подлёт к границам США американцы фиксируют как нарушение - это фантомные боли холодной войны, сказал... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T12:26

2021-07-28T12:26

2021-07-28T12:26

россия

адальби шхагошев

госдума рф

аляска

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия строго соблюдает воздушные границы, незначительный подлёт к границам США американцы фиксируют как нарушение - это фантомные боли холодной войны, сказал РИА Новости член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств извне Адальби Шхагошев.Ранее заместитель начальника штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут заявил, что в 2020 году США перехватили у Аляски рекордное число российских военных самолётов со времён холодной войны."Все резонансные нарушения границ в воздушном пространстве, они все были наяву в последнее время. Они путаются в цифрах. Если речь идёт, например, об учениях, которые проводятся и если мы над своей территорией летаем, если мы немножечко приближаемся к их границе, даже не пересекаем, они это фиксируют как опасности и нарушения - это какие-то фантомные боли у них со времен холодной войны", - подчеркнул Шхагошев.Политик добавил, что Россия строго соблюдает и свои, и чужие границы."Мы очень аккуратны, и мы всегда видим границы точно и ничего не пересекаем. А касательно всех наших учений, мы всегда говорили, что в рамках наших границ мы можем делать все что угодно. Если они этого боятся, им это угрожает, это их дело", - заключил депутат.

https://ria.ru/20210312/radar-1600810877.html

https://ria.ru/20210528/kulishov-1734454018.html

россия

аляска

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россия, адальби шхагошев, госдума рф, аляска, сша, в мире