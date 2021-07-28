https://ria.ru/20210728/alyaska-1743250450.html
В Госдуме ответили на слова генерала ВВС США о перехвате самолетов у Аляски
В Госдуме ответили на слова генерала ВВС США о перехвате самолетов у Аляски - РИА Новости, 28.07.2021
В Госдуме ответили на слова генерала ВВС США о перехвате самолетов у Аляски
Россия строго соблюдает воздушные границы, незначительный подлёт к границам США американцы фиксируют как нарушение - это фантомные боли холодной войны, сказал... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:26
2021-07-28T12:26
2021-07-28T12:26
россия
адальби шхагошев
госдума рф
аляска
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/139167/85/1391678538_0:34:1706:994_1920x0_80_0_0_5b16da6b6530ecfc54b87f8c5409523f.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия строго соблюдает воздушные границы, незначительный подлёт к границам США американцы фиксируют как нарушение - это фантомные боли холодной войны, сказал РИА Новости член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств извне Адальби Шхагошев.Ранее заместитель начальника штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут заявил, что в 2020 году США перехватили у Аляски рекордное число российских военных самолётов со времён холодной войны."Все резонансные нарушения границ в воздушном пространстве, они все были наяву в последнее время. Они путаются в цифрах. Если речь идёт, например, об учениях, которые проводятся и если мы над своей территорией летаем, если мы немножечко приближаемся к их границе, даже не пересекаем, они это фиксируют как опасности и нарушения - это какие-то фантомные боли у них со времен холодной войны", - подчеркнул Шхагошев.Политик добавил, что Россия строго соблюдает и свои, и чужие границы."Мы очень аккуратны, и мы всегда видим границы точно и ничего не пересекаем. А касательно всех наших учений, мы всегда говорили, что в рамках наших границ мы можем делать все что угодно. Если они этого боятся, им это угрожает, это их дело", - заключил депутат.
https://ria.ru/20210312/radar-1600810877.html
https://ria.ru/20210528/kulishov-1734454018.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/139167/85/1391678538_169:0:1538:1027_1920x0_80_0_0_38ce38386730e2776cf0fa91dec391e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, адальби шхагошев, госдума рф, аляска, сша, в мире
В Госдуме ответили на слова генерала ВВС США о перехвате самолетов у Аляски
Депутат Шхагошев о перехвате США самолетов у Аляски: Россия строго соблюдает и свои, и чужие границы
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия
строго соблюдает воздушные границы, незначительный подлёт к границам США
американцы фиксируют как нарушение - это фантомные боли холодной войны, сказал РИА Новости член комиссии Госдумы
по расследованию фактов вмешательства иностранных государств извне Адальби Шхагошев
.
Ранее заместитель начальника штаба ВВС США
генерал Клинтон Хайноут заявил, что в 2020 году США перехватили у Аляски рекордное число
российских военных самолётов со времён холодной войны.
"Все резонансные нарушения границ в воздушном пространстве, они все были наяву в последнее время. Они путаются в цифрах. Если речь идёт, например, об учениях, которые проводятся и если мы над своей территорией летаем, если мы немножечко приближаемся к их границе, даже не пересекаем, они это фиксируют как опасности и нарушения - это какие-то фантомные боли у них со времен холодной войны", - подчеркнул Шхагошев.
Политик добавил, что Россия строго соблюдает и свои, и чужие границы.
"Мы очень аккуратны, и мы всегда видим границы точно и ничего не пересекаем. А касательно всех наших учений, мы всегда говорили, что в рамках наших границ мы можем делать все что угодно. Если они этого боятся, им это угрожает, это их дело", - заключил депутат.