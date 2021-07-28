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В Госдуме ответили на слова генерала ВВС США о перехвате самолетов у Аляски
В Госдуме ответили на слова генерала ВВС США о перехвате самолетов у Аляски - РИА Новости, 28.07.2021
В Госдуме ответили на слова генерала ВВС США о перехвате самолетов у Аляски
Россия строго соблюдает воздушные границы, незначительный подлёт к границам США американцы фиксируют как нарушение - это фантомные боли холодной войны, сказал... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:26
2021-07-28T12:26
россия
адальби шхагошев
госдума рф
аляска
сша
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия строго соблюдает воздушные границы, незначительный подлёт к границам США американцы фиксируют как нарушение - это фантомные боли холодной войны, сказал РИА Новости член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств извне Адальби Шхагошев.Ранее заместитель начальника штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут заявил, что в 2020 году США перехватили у Аляски рекордное число российских военных самолётов со времён холодной войны."Все резонансные нарушения границ в воздушном пространстве, они все были наяву в последнее время. Они путаются в цифрах. Если речь идёт, например, об учениях, которые проводятся и если мы над своей территорией летаем, если мы немножечко приближаемся к их границе, даже не пересекаем, они это фиксируют как опасности и нарушения - это какие-то фантомные боли у них со времен холодной войны", - подчеркнул Шхагошев.Политик добавил, что Россия строго соблюдает и свои, и чужие границы."Мы очень аккуратны, и мы всегда видим границы точно и ничего не пересекаем. А касательно всех наших учений, мы всегда говорили, что в рамках наших границ мы можем делать все что угодно. Если они этого боятся, им это угрожает, это их дело", - заключил депутат.
https://ria.ru/20210312/radar-1600810877.html
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россия, адальби шхагошев, госдума рф, аляска, сша, в мире
12:26 28.07.2021
 
В Госдуме ответили на слова генерала ВВС США о перехвате самолетов у Аляски

Депутат Шхагошев о перехвате США самолетов у Аляски: Россия строго соблюдает и свои, и чужие границы

© Фото : предоставлено пресс-службой депутатаДепутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев
Депутат Госдумы от фракции Единая Россия Адальби Шхагошев - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой депутата
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия строго соблюдает воздушные границы, незначительный подлёт к границам США американцы фиксируют как нарушение - это фантомные боли холодной войны, сказал РИА Новости член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств извне Адальби Шхагошев.
Ранее заместитель начальника штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут заявил, что в 2020 году США перехватили у Аляски рекордное число российских военных самолётов со времён холодной войны.
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"Все резонансные нарушения границ в воздушном пространстве, они все были наяву в последнее время. Они путаются в цифрах. Если речь идёт, например, об учениях, которые проводятся и если мы над своей территорией летаем, если мы немножечко приближаемся к их границе, даже не пересекаем, они это фиксируют как опасности и нарушения - это какие-то фантомные боли у них со времен холодной войны", - подчеркнул Шхагошев.
Политик добавил, что Россия строго соблюдает и свои, и чужие границы.
"Мы очень аккуратны, и мы всегда видим границы точно и ничего не пересекаем. А касательно всех наших учений, мы всегда говорили, что в рамках наших границ мы можем делать все что угодно. Если они этого боятся, им это угрожает, это их дело", - заключил депутат.
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РоссияАдальби ШхагошевГосдума РФАляскаСШАВ мире
 
 
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