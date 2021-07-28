https://ria.ru/20210728/akort-1743244575.html

Глава АКОРТ Игорь Караваев: торговые сети не допустят дефицита продуктов

Глава АКОРТ Игорь Караваев: торговые сети не допустят дефицита продуктов - РИА Новости, 28.07.2021

Глава АКОРТ Игорь Караваев: торговые сети не допустят дефицита продуктов

Распространение коронавируса стало шоком для розничной торговли, не случайно многие регионы ввели обязательную вакцинацию для этого сектора. О влиянии третьей... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T12:00

2021-07-28T12:00

2021-07-28T12:02

россия

игорь караваев

ассоциация компаний розничной торговли

интервью

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Распространение коронавируса стало шоком для розничной торговли, не случайно многие регионы ввели обязательную вакцинацию для этого сектора. О влиянии третьей волны коронавируса на российскую торговлю, темпах вакцинации в ритейле, изменении в поведении покупателей и рисках нового ажиотажного спроса в магазинах в интервью РИА Новости рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Игорь Караваев. Беседовал Антон Мещеряков.– В Москве к 15 июля первым компонентом вакцины против коронавируса надо было привить 60% сотрудников сферы торговли, до 15 августа они должны быть привиты двумя компонентами или однокомпонентной вакциной. Как проходит вакцинация?– Вакцинирование сотрудников в России пока продолжается. Хочу отметить помощь федеральных и региональных властей: темпы возрастают с каждым днем. В Москве, например, по состоянию на конец июля мы уже перешагнули порог в 60% от общей численности работников торговых сетей-членов АКОРТ. Это усредненный показатель по продовольственным и непродовольственным сетям. По другим регионам показатели разнятся, это связано, в первую очередь, с масштабами деятельности сетей и особенностями обеспечения магазинов персоналом.– Сколько человек в Москве надо вакцинировать?– Если отталкиваться от официальной статистики, в целом в торговле обязательную вакцинацию должны пройти порядка 1,2 миллиона человек в Москве, в Московской области – еще более 200 тысяч.– Они успеют вовремя?– Каждая торговая сеть делает все, чтобы к 15 августа достигнуть установленной планки. Компании проводят мотивационные программы, организуют консультации с экспертами и медиками, чтобы каждый сотрудник мог узнать детальнее и о самом заболевании, и о принципах действия различных вакцин, и выбрать подходящий препарат.– Какие проблемы возникают?– На старте мы столкнулись с рядом объективных факторов, которые заметно усложнили процесс вакцинации и замедлили его темпы. Например, в отдельных регионах имел место дефицит вакцин. Работники торговых сетей проходили вакцинацию также в частных клиниках по ДМС – но и там клиники получали препараты с перебоями. Кроме сотрудников наших компаний вакцинацию проходят еще очень много людей из разных секторов, пункты вакцинации перегружены, записаться на прививку сложно, возникают большие очереди. А часть сотрудников, до 25%, отсутствуют на местах из-за сезона отпусков.Если говорить в целом, ситуация по стране отличается, все очень сильно зависит от того, какая нагрузка пришлась на медицинскую инфраструктуру в конкретном регионе. Например, в Москве и области возникшие проблемы были оперативно решены, но в ряде регионов они остаются и сейчас, а это сказывается на общей статистике.– Видите ли вы риски ужесточения "коронавирусных" мер к магазинам?– Торговые сети выполняют все предписания Роспотребнадзора и строго соблюдают все необходимые меры, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса. По-прежнему для всех посетителей магазинов очень важно использовать маски и перчатки, пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию. И хочу напомнить, что торговые сети оставляют за собой право не обслуживать покупателей без средств индивидуальной защиты.Главным приоритетом остается здоровье и благополучие людей. При этом важно не допустить сценария весны прошлого года, когда парализованными оказались тысячи торговых предприятий по всей стране, что повлияло и на доходы миллионов людей, работающих в сфере торговли, и на экономику в целом. Учитывая темпы вакцинации и те меры, которые ежедневно реализуют торговые сети, мы надеемся, что ситуация в ближайшее время стабилизируется, и даже действующие ограничения постепенно будут отменяться.В качестве примера могу привести QR-коды для общественного питания Москвы: они решили задачу по замедлению распространения инфекции и были отменены. По нашему мнению, уже принимаемых сетями мер достаточно, чтобы обезопасить посетителей и персонал магазинов, не вводя дополнительные ограничения и не ставя под вопрос доступность товаров для населения.– В целом, как российская торговля переживает третью волну коронавируса? Какой динамики розничных продаж вы ожидаете по итогам года?– Экономика постепенно приходит в себя. За январь-май этого года розничный товарооборот увеличился на 10% год-к-году, по итогам года мы ожидаем рост на уровне 5-6%. Постепенно начал восстанавливаться и трафик торговых сетей: разрыв между показателями доковидного 2019 года и текущего становится все меньше. Если в начале года трафик в магазинах отставал на 20-25% в зависимости от региона, то сейчас в целом по стране он ниже всего на 4-5%. Мы рассчитываем, что активная вакцинация позитивно скажется на посещаемости магазинов, и уже к осени мы выйдем на так сказать "докризисные" показатели.Но хочу подчеркнуть, что после шока прошлого года очень важно поддержать наметившееся восстановление торговли и с осторожностью относиться к любым возможным ограничениям, даже к их обсуждению. Любое ужесточение регулирования, в конечном счете, может привести к неприятным последствиям для потребителей.– Продолжает ли пандемия оказывать влияние на потребительское поведение россиян?– Тренд на экономию, который закрепился в самом начале пандемии, актуален и сейчас. Мы также видим переток покупателей в более дешевые сегменты товаров, в первую очередь, в сегменте продуктов питания, рост популярности товаров собственных торговых марок сетей, которые в среднем на 20-30% дешевле аналогов известных брендов. Для непродовольственной торговли, например, в электронике, характерна поляризация спроса: есть рост в дорогих сегментах как инвестиция в долгий срок службы, так и на товары в категории "первые цены".Хотел бы еще на секунду вернуться к макроэкономике: реальные располагаемые доходы населения снизились на 3,6% по итогам первого квартала текущего года. Мы считаем, на этом фоне имеет смысл вернуться к обсуждению программ адресной помощи для малоимущих граждан.– Если еще говорить о трендах, происходит ли, как и в прошлом году, рост спроса на готовые блюда и на продукты для приготовления еды дома, учитывая ограничения против ресторанов?– В конце июня и начале июля, на первой неделе ограничений в Москве, мы видели, что спрос на готовые блюда вырос в среднем на 15-20%. Но все-таки основной пик популярности таких товаров пришелся на апрель прошлого года, что вполне объяснимо. Причем этот тренд оказался достаточно устойчивым, и популярность домашнего приготовления блюд сохранилась практически до текущего момента.– Стали ли расти интернет-продажи в магазинах сетей, входящих в АКОРТ, с мая-июня, после начала третьей волны и введения новых мер из-за коронавируса?– Тренд на онлайн-покупки также сохраняется, но, безусловно, учитывая рекордно высокую базу прошлого года, в продуктовом сегменте говорить о бурном росте в этом году не приходится. За время пандемии в онлайн пришло порядка 10 миллионов новых пользователей – это те, кто ранее никогда не пользовался интернет-заказами. Только в июне этого года, по данным Data Insight, в сегменте e-grocery (интернет-торговля товарами повседневного спроса – ред.) было доставлено 18,6 миллиона заказов. Если смотреть по продовольственным сетям в нашей ассоциации, количество ежедневно выполняемых заказов уже превышает 60 тысяч. Впрочем, весь сегмент e-commerce (интернет-торговля – ред.) продолжает расти.– В прошлом году ритейлеры на фоне коронавируса объявили о ряде антикризисных мер: мораторий на штрафы для поставщиков, обнуление торговой наценки. Есть ли необходимость в таких мерах сейчас?– Как правило, такие меры являются экстраординарными, не долгосрочными. Они нацелены на поддержку в определенных обстоятельствах и применяются тогда, когда возникает необходимость. Мы считаем, что сейчас важнее системные адресные программы поддержки нуждающихся. То есть необходимо сделать так, чтобы помощь получали именно те группы населения, которым она действительно сейчас нужна. Такие инициативы, правда, обсуждаются давно, но системного решения пока нет.– Сохраняют ли ритейлеры повышенные запасы товаров на случай новых ограничений и локдауна?– Да, сейчас торговые сети сохраняют достаточные товарные запасы с расчетом минимум на 14 дней, а по отдельным товарным позициям – и больше. Это позволит нам удовлетворить покупательский спрос даже в экстренной ситуации.– А возможен ли сейчас новый всплеск спроса в магазинах, как это было в марте-апреле прошлого года?– На данный момент предпосылок для подобного ажиотажного спроса нет. В прошлом году торговые сети оперативно и очень эффективно справились со сложившейся ситуацией: вывели дополнительные мощности, сформировали повышенные запасы отдельных категорий товаров, которые пользовались наибольшим спросом. По факту, покупатели уже увидели, что причин для паники нет, дефицита мы не допустим. И мы уже обладаем достаточным опытом, чтобы прогнозировать и решать подобные ситуации.

https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741868185.html

https://ria.ru/20210724/prazdnik-1742350095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь караваев, ассоциация компаний розничной торговли, интервью