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США обеспокоены продвижением талибов в Афганистане, заявил Блинкен
США обеспокоены продвижением талибов в Афганистане, заявил Блинкен - РИА Новости, 28.07.2021
США обеспокоены продвижением талибов в Афганистане, заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что недавнее продвижение боевиков радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) в... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T13:04
2021-07-28T13:24
энтони блинкен
талибан
афганистан
сша
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что недавнее продвижение боевиков радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) в Афганистане вызывает беспокойство Вашингтона.* Террористическая организация, запрещенная в России
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энтони блинкен, талибан, афганистан, сша, в мире
13:04 28.07.2021 (обновлено: 13:24 28.07.2021)
 
США обеспокоены продвижением талибов в Афганистане, заявил Блинкен

Госсекретарь США Блинкен: продвижение "Талибана"* в Афганистане вызывает беспокойство Вашингтона

© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что недавнее продвижение боевиков радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) в Афганистане вызывает беспокойство Вашингтона.
"То, что мы видим (в Афганистане) в последнюю неделю - это продвижение талибов в районные центры, создание угрозы столицам провинций,... это вызывает серьезную обеспокоенность. И, конечно, это ставит под сомнение их намерения для страны в целом", - заявил Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Энтони БлинкенТалибанАфганистанСШАВ мире
 
 
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