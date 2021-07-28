https://ria.ru/20210728/afganistan-1743257476.html
США обеспокоены продвижением талибов в Афганистане, заявил Блинкен
США обеспокоены продвижением талибов в Афганистане, заявил Блинкен - РИА Новости, 28.07.2021
США обеспокоены продвижением талибов в Афганистане, заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что недавнее продвижение боевиков радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) в... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T13:04
2021-07-28T13:04
2021-07-28T13:24
энтони блинкен
талибан
афганистан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741186322_0:345:2981:2022_1920x0_80_0_0_f39acb11c46e5d0ba396ca16ccd46487.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что недавнее продвижение боевиков радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) в Афганистане вызывает беспокойство Вашингтона.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210725/afganistan-1742009370.html
афганистан
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741186322_523:505:2580:2048_1920x0_80_0_0_2f4814a0433a399ad387c40053c81328.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энтони блинкен, талибан, афганистан, сша, в мире
13:04 28.07.2021 (обновлено: 13:24 28.07.2021)
США обеспокоены продвижением талибов в Афганистане, заявил Блинкен
Госсекретарь США Блинкен: продвижение "Талибана"* в Афганистане вызывает беспокойство Вашингтона