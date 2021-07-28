США обеспокоены продвижением талибов в Афганистане, заявил Блинкен

"То, что мы видим (в Афганистане) в последнюю неделю - это продвижение талибов в районные центры, создание угрозы столицам провинций,... это вызывает серьезную обеспокоенность. И, конечно, это ставит под сомнение их намерения для страны в целом", - заявил Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.