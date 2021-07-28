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Шойгу назвал причину всплеска боевых действий в Афганистане
Шойгу назвал причину всплеска боевых действий в Афганистане - РИА Новости, 28.07.2021
Шойгу назвал причину всплеска боевых действий в Афганистане
США на фоне вывода контингентов НАТО из Афганистана пытаются создавать в ряде стран свои военные базы, но это "ни к чему хорошему не приведет", заявил министр... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:26
2021-07-28T11:26
россия
нато
шос
сергей шойгу
афганистан
сша
в мире
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ДУШАНБЕ, 28 июл – РИА Новости. США на фоне вывода контингентов НАТО из Афганистана пытаются создавать в ряде стран свои военные базы, но это "ни к чему хорошему не приведет", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду.По его словам, российским военным известно о таких попытках: "Считаем, что это ни к чему хорошему не приведет, а только может повлечь за собой длительное присутствие Альянса в регионе и дополнительную нестабильность".В этом контексте, отметил он, "исключительно важно проводить постоянные консультации между нашими странами с тем, чтобы не допустить перетекания дестабилизирующих процессов на территории государств ШОС"."Приветствуем любые международные инициативы по содействию политическому урегулированию афганского конфликта", - сказал Шойгу.
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россия, нато, шос, сергей шойгу, афганистан, сша, в мире
11:26 28.07.2021
 
Шойгу назвал причину всплеска боевых действий в Афганистане

Министр обороны Шойгу: вывод иностранных войск спровоцировал всплеск боевых действий в Афганистане

© РИА Новости / Саналлах Саям / Перейти в фотобанкВоеннослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами
Военнослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Саналлах Саям
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ДУШАНБЕ, 28 июл – РИА Новости. США на фоне вывода контингентов НАТО из Афганистана пытаются создавать в ряде стран свои военные базы, но это "ни к чему хорошему не приведет", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду.
"Поспешный вывод иностранных контингентов спровоцировал дополнительный резкий скачок военно-политической напряженности и всплеск боевых действий. При этом американцы больше озабочены возможностью создания в центральноазиатских государствах новых транзитных маршрутов и логистических структур, размещением своих военных баз и объектов", - сказал Шойгу на совещании глав военных ведомств государств - участниц ШОС.
По его словам, российским военным известно о таких попытках: "Считаем, что это ни к чему хорошему не приведет, а только может повлечь за собой длительное присутствие Альянса в регионе и дополнительную нестабильность".
В этом контексте, отметил он, "исключительно важно проводить постоянные консультации между нашими странами с тем, чтобы не допустить перетекания дестабилизирующих процессов на территории государств ШОС".
"Приветствуем любые международные инициативы по содействию политическому урегулированию афганского конфликта", - сказал Шойгу.
Военнослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами* - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
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РоссияНАТОШОССергей ШойгуАфганистанСШАВ мире
 
 
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