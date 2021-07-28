https://ria.ru/20210728/afganistan-1743235719.html

Шойгу назвал причину всплеска боевых действий в Афганистане

Шойгу назвал причину всплеска боевых действий в Афганистане - РИА Новости, 28.07.2021

Шойгу назвал причину всплеска боевых действий в Афганистане

США на фоне вывода контингентов НАТО из Афганистана пытаются создавать в ряде стран свои военные базы, но это "ни к чему хорошему не приведет", заявил министр... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:26

2021-07-28T11:26

2021-07-28T11:26

россия

нато

шос

сергей шойгу

афганистан

сша

в мире

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ДУШАНБЕ, 28 июл – РИА Новости. США на фоне вывода контингентов НАТО из Афганистана пытаются создавать в ряде стран свои военные базы, но это "ни к чему хорошему не приведет", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду.По его словам, российским военным известно о таких попытках: "Считаем, что это ни к чему хорошему не приведет, а только может повлечь за собой длительное присутствие Альянса в регионе и дополнительную нестабильность".В этом контексте, отметил он, "исключительно важно проводить постоянные консультации между нашими странами с тем, чтобы не допустить перетекания дестабилизирующих процессов на территории государств ШОС"."Приветствуем любые международные инициативы по содействию политическому урегулированию афганского конфликта", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20210725/afganistan-1742009370.html

россия

афганистан

сша

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россия, нато, шос, сергей шойгу, афганистан, сша, в мире