https://ria.ru/20210727/zhivotnye-1743102098.html

В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи животных в зоомагазинах

В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи животных в зоомагазинах - РИА Новости, 27.07.2021

В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи животных в зоомагазинах

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес в ГД законопроект о запрете продажи животных на так называемых птичьих... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T14:27

2021-07-27T14:27

2021-07-27T14:27

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес в ГД законопроект о запрете продажи животных на так называемых птичьих рынках и в зоомагазинах с целью их защиты от жестокого обращения, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.Изменения вносятся в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" и другие законодательные акты РФ. Разработанный законопроект подразумевает запрет на продажу животных в местах, где условия их содержания можно сравнить с жестоким обращением."Нередкими остаются случаи негуманного обращения с животными в местах, где осуществляется продажа животных, например, на "птичьих" рынках, в зоомагазинах. Требований к таким местам в настоящее время не установлено, что влечет за собой частые злоупотребления в этой области. Животные зачастую содержатся в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода, лишенные нормального питания, возможности выгула и общения, с нарушениями санитарных норм", - говорится в пояснительной записке к документу.Согласно законопроекту, уполномоченный правительством РФ федеральный орган исполнительной власти будет устанавливать требования к местам, используемым для продажи животных.Такой механизм, по мнению автора законодательной инициативы, позволит "не увести торговлю животными в подполье", так как спрос на животных есть и "их продавать все равно будут", однако "отсечет" несоответствующие для этих целей места. Бурматов ранее пояснил, что, например, в питомниках, где есть вольеры и все условия для содержания животных, в том числе возможность оказания ветеринарной помощи, продажа животных сможет осуществляться.

https://ria.ru/20210727/kotiki-1742329905.html

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россия, госдума рф, владимир бурматов, общество