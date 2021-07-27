https://ria.ru/20210727/zhivotnye-1743102098.html
В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи животных в зоомагазинах
В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи животных в зоомагазинах - РИА Новости, 27.07.2021
В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи животных в зоомагазинах
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес в ГД законопроект о запрете продажи животных на так называемых птичьих... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:27
2021-07-27T14:27
2021-07-27T14:27
россия
госдума рф
владимир бурматов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588644193_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_fee132516d8e1dc34b87ff087c071453.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес в ГД законопроект о запрете продажи животных на так называемых птичьих рынках и в зоомагазинах с целью их защиты от жестокого обращения, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.Изменения вносятся в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" и другие законодательные акты РФ. Разработанный законопроект подразумевает запрет на продажу животных в местах, где условия их содержания можно сравнить с жестоким обращением."Нередкими остаются случаи негуманного обращения с животными в местах, где осуществляется продажа животных, например, на "птичьих" рынках, в зоомагазинах. Требований к таким местам в настоящее время не установлено, что влечет за собой частые злоупотребления в этой области. Животные зачастую содержатся в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода, лишенные нормального питания, возможности выгула и общения, с нарушениями санитарных норм", - говорится в пояснительной записке к документу.Согласно законопроекту, уполномоченный правительством РФ федеральный орган исполнительной власти будет устанавливать требования к местам, используемым для продажи животных.Такой механизм, по мнению автора законодательной инициативы, позволит "не увести торговлю животными в подполье", так как спрос на животных есть и "их продавать все равно будут", однако "отсечет" несоответствующие для этих целей места. Бурматов ранее пояснил, что, например, в питомниках, где есть вольеры и все условия для содержания животных, в том числе возможность оказания ветеринарной помощи, продажа животных сможет осуществляться.
https://ria.ru/20210727/kotiki-1742329905.html
https://ria.ru/20210721/zhivotnye-1742225242.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588644193_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_bbf6173f3f748a39592afdd63730cc7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, владимир бурматов, общество
В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи животных в зоомагазинах
В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи животных в зоомагазинах и на "птичьих" рынках
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Глава комитета Госдумы
по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
внес в ГД законопроект о запрете продажи животных на так называемых птичьих рынках и в зоомагазинах с целью их защиты от жестокого обращения, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" и другие законодательные акты РФ
. Разработанный законопроект подразумевает запрет на продажу животных в местах, где условия их содержания можно сравнить с жестоким обращением.
"Нередкими остаются случаи негуманного обращения с животными в местах, где осуществляется продажа животных, например, на "птичьих" рынках, в зоомагазинах. Требований к таким местам в настоящее время не установлено, что влечет за собой частые злоупотребления в этой области. Животные зачастую содержатся в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода, лишенные нормального питания, возможности выгула и общения, с нарушениями санитарных норм", - говорится в пояснительной записке к документу.
Согласно законопроекту, уполномоченный правительством РФ федеральный орган исполнительной власти будет устанавливать требования к местам, используемым для продажи животных.
Такой механизм, по мнению автора законодательной инициативы, позволит "не увести торговлю животными в подполье", так как спрос на животных есть и "их продавать все равно будут", однако "отсечет" несоответствующие для этих целей места. Бурматов ранее пояснил, что, например, в питомниках, где есть вольеры и все условия для содержания животных, в том числе возможность оказания ветеринарной помощи, продажа животных сможет осуществляться.