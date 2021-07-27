Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210727/zeman-1743181741.html
Земан поддержал закон о компенсации пострадавшим от взрывов во Врбетице
Земан поддержал закон о компенсации пострадавшим от взрывов во Врбетице - РИА Новости, 27.07.2021
Земан поддержал закон о компенсации пострадавшим от взрывов во Врбетице
Чешский президент Милош Земан поддержал законопроект о государственной компенсации отдельным гражданам и населенным пунктам, которые пострадали от взрывов на... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T22:47
2021-07-27T22:48
россия
андрей бабиш
милош земан
мид чехии
москва
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150949/42/1509494297_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_065729156c7e907f055e22e2ed9e66aa.jpg
ПРАГА, 27 июл – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан поддержал законопроект о государственной компенсации отдельным гражданам и населенным пунктам, которые пострадали от взрывов на складах в деревне Врбетице, сообщил во вторник пресс-секретарь Земана Йиржи Овчачек."Президент республики Милош Земан принял во вторник, 27 июля, на Пражском граде глав администрации города Славичин и сел Липова, Влаховице (в его состав входит также деревня Врбетице) и Галузице, которые находятся в непосредственной близости от (территории складов) Врбетице. Президент республики поддержал закон о компенсации и полагает, что Чехия должна (её) требовать от истинных виновников двух взрывов на территории Врбетице", — говорится в сообщении пресс-секретаря, опубликованном на сайте Пражского града.Ранее Земан неоднократно заявлял о том, что существуют, по крайней мере, две версии происхождения взрывов на складах во Врбетице, в частности, возможное неумелое обращение с вооружением работников склада. Большинство остальных чешских политиков настаивает как на единственной версии — на причастности к организации взрывов агентов российских спецслужб. РФ отрицала подобные обвинения, называя их голословными и абсурдными.В ближайшее время нижняя палата парламента Чехии предполагает рассмотреть предложенный правительством законопроект.Как ранее заявил премьер Андрей Бабиш, документ предусматривает выплату пострадавшим от взрывов компенсацию в размере 700 миллионов крон (около 32 миллионов долларов), которые поровну (по 350 миллионов крон) будут разделены между гражданами и населенными пунктами согласно дополнительно выработанным критериям. Выплату данных средств предполагается начать с 1 января 2022 года.Прага в середине апреля текущего года обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.Замглавы МИД Чехии Мартин Смолек вручил 28 июня послу РФ в Праге Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой чешская сторона требует полную компенсацию ущерба, нанесенного взрывами на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году, и который составляет, по ее подсчетам, 650 миллионов крон (около 30 миллионов долларов).Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила подобное требование чешской стороны с действиями вымогателей.
https://ria.ru/20210627/chekhiya-1738811321.html
https://ria.ru/20210717/vrbetitse-1741696896.html
россия
москва
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150949/42/1509494297_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_9f79ca33f835109aeb8a2b35940b7d6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей бабиш, милош земан, мид чехии, москва, чехия, в мире
22:47 27.07.2021 (обновлено: 22:48 27.07.2021)
 
Земан поддержал закон о компенсации пострадавшим от взрывов во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан поддержал закон о компенсации пострадавшим от взрывов во Врбетице

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
 Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПРАГА, 27 июл – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан поддержал законопроект о государственной компенсации отдельным гражданам и населенным пунктам, которые пострадали от взрывов на складах в деревне Врбетице, сообщил во вторник пресс-секретарь Земана Йиржи Овчачек.
"Президент республики Милош Земан принял во вторник, 27 июля, на Пражском граде глав администрации города Славичин и сел Липова, Влаховице (в его состав входит также деревня Врбетице) и Галузице, которые находятся в непосредственной близости от (территории складов) Врбетице. Президент республики поддержал закон о компенсации и полагает, что Чехия должна (её) требовать от истинных виновников двух взрывов на территории Врбетице", — говорится в сообщении пресс-секретаря, опубликованном на сайте Пражского града.
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июня, 16:30
В Чехии назвали заявления Земана о взрывах во Врбетице безответственными
Ранее Земан неоднократно заявлял о том, что существуют, по крайней мере, две версии происхождения взрывов на складах во Врбетице, в частности, возможное неумелое обращение с вооружением работников склада. Большинство остальных чешских политиков настаивает как на единственной версии — на причастности к организации взрывов агентов российских спецслужб. РФ отрицала подобные обвинения, называя их голословными и абсурдными.
В ближайшее время нижняя палата парламента Чехии предполагает рассмотреть предложенный правительством законопроект.
Как ранее заявил премьер Андрей Бабиш, документ предусматривает выплату пострадавшим от взрывов компенсацию в размере 700 миллионов крон (около 32 миллионов долларов), которые поровну (по 350 миллионов крон) будут разделены между гражданами и населенными пунктами согласно дополнительно выработанным критериям. Выплату данных средств предполагается начать с 1 января 2022 года.
Прага в середине апреля текущего года обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
Полицейский автомобиль у здания посольства РФ в Праге - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 20:20
В Чехии заявили, что дело Врбетице подведет страну под монастырь
Замглавы МИД Чехии Мартин Смолек вручил 28 июня послу РФ в Праге Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой чешская сторона требует полную компенсацию ущерба, нанесенного взрывами на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году, и который составляет, по ее подсчетам, 650 миллионов крон (около 30 миллионов долларов).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила подобное требование чешской стороны с действиями вымогателей.
 
РоссияАндрей БабишМилош ЗеманМИД ЧехииМоскваЧехияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:21Летчики смогут управлять Су-57 с помощью глаз, рассказал разработчик
07:16В генпрокуратуре раскрыли суть конвенции по борьбе с IT-преступностью
06:51Минобороны Армении сообщило о локальных боях на границе с Азербайджаном
06:38Российские пловцы выиграли серебро Олимпиады в эстафете 4х200 метров кролем
06:30При взрыве газа в многоквартирном доме в Барнауле пострадали два человека
06:27Торговые сети в Москве достигли планки в 60% вакцинировавшихся сотрудников
05:40Поставщики предупредили о резком повышении цен на кофе
05:35В ОАК раскрыли место сборки истребителя пятого поколения Checkmate
05:13В природном парке в Красноярском крае медведь убил человека
05:08Инфекционист рассказал, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19
04:15Российских автомобилистов предупредили о новом мошенничестве
03:46От журналистов в Белом доме вновь потребовали носить маски
03:41Эксперт рассказал, почему у "Науки" есть только одна попытка стыковки с МКС
03:28Украинцев призвали готовиться "ползти на коленях" к России за газом
03:15Специалист назвал случаи, когда могут списать долги за ЖКХ
03:15Россия предложила ООН расширить номенклатуру киберпреступлений
03:15Ученые заявили об ухудшении климатических показателей
03:11В "Векторе" объяснили, почему пандемия COVID-19 может затянуться
03:00Юрист назвал лучший способ борьбы с курильщиками в подъездах многоэтажек
02:59Байден избегает санкций против Путина и его окружения, пишет Politico
Лента новостейМолния