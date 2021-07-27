22:47 27.07.2021 (обновлено: 22:48 27.07.2021)
Земан поддержал закон о компенсации пострадавшим от взрывов во Врбетице
Президент Чехии Милош Земан поддержал закон о компенсации пострадавшим от взрывов во Врбетице
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
ПРАГА, 27 июл – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан поддержал законопроект о государственной компенсации отдельным гражданам и населенным пунктам, которые пострадали от взрывов на складах в деревне Врбетице, сообщил во вторник пресс-секретарь Земана Йиржи Овчачек.
"Президент республики Милош Земан принял во вторник, 27 июля, на Пражском граде глав администрации города Славичин и сел Липова, Влаховице (в его состав входит также деревня Врбетице) и Галузице, которые находятся в непосредственной близости от (территории складов) Врбетице. Президент республики поддержал закон о компенсации и полагает, что Чехия должна (её) требовать от истинных виновников двух взрывов на территории Врбетице", — говорится в сообщении пресс-секретаря, опубликованном на сайте Пражского града.
Ранее Земан неоднократно заявлял о том, что существуют, по крайней мере, две версии происхождения взрывов на складах во Врбетице, в частности, возможное неумелое обращение с вооружением работников склада. Большинство остальных чешских политиков настаивает как на единственной версии — на причастности к организации взрывов агентов российских спецслужб. РФ отрицала подобные обвинения, называя их голословными и абсурдными.
В ближайшее время нижняя палата парламента Чехии предполагает рассмотреть предложенный правительством законопроект.
Как ранее заявил премьер Андрей Бабиш, документ предусматривает выплату пострадавшим от взрывов компенсацию в размере 700 миллионов крон (около 32 миллионов долларов), которые поровну (по 350 миллионов крон) будут разделены между гражданами и населенными пунктами согласно дополнительно выработанным критериям. Выплату данных средств предполагается начать с 1 января 2022 года.
Прага в середине апреля текущего года обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
Замглавы МИД Чехии Мартин Смолек вручил 28 июня послу РФ в Праге Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой чешская сторона требует полную компенсацию ущерба, нанесенного взрывами на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году, и который составляет, по ее подсчетам, 650 миллионов крон (около 30 миллионов долларов).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила подобное требование чешской стороны с действиями вымогателей.