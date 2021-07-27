https://ria.ru/20210727/zelenskiy-1743169663.html
Зеленский объяснил смену главнокомандующего ВСУ
Зеленский объяснил смену главнокомандующего ВСУ - РИА Новости, 27.07.2021
Зеленский объяснил смену главнокомандующего ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смену главнокомандующего Вооруженных сил Украины и другие кадровые перестановки, заявив, что ожидает, что... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T20:05
2021-07-27T20:05
2021-07-27T20:29
руслан хомчак
михаил коваль
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смену главнокомандующего Вооруженных сил Украины и другие кадровые перестановки, заявив, что ожидает, что на всех уровнях в Вооруженных силах, министерстве обороны и в структурах сектора безопасности будет налажено взаимодействие, говорится в сообщении на сайте главы государства.Ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак ушел в отставку по инициативе президента, его пост занял командующий оперативного командования "Север" Валерий Залужный. Также глава государства уволил Михаила Коваля с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Первым заместителем секретаря СНБО назначен Хомчак."Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординировано, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями", - цитирует президента пресс-служба.Глава государства отметил, что следует активизировать работу как в министерстве обороны, так и в Вооруженных силах. "Ротации или замена руководители не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное. Если есть необходимость изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать", - сказал Зеленский.В сообщении отмечается, что президент ожидает, что на всех уровнях в Вооруженных силах, министерстве обороны и в структурах сектора безопасности "будет налажено взаимодействие, которое поможет не допускать ошибок и позволит повысить эффективность защиты Украины"."От того, как построены отношения между руководителями, зависит выполнение многих задач - от подготовки государственного оборонного заказа к конкретной работе с нашими военными на передовой, их обеспечения. Ожидаю от руководства министерства обороны и Вооруженных сил качественного взаимодействия и четкого определения перспектив для каждого украинского военного - как на профессиональном, так и на социальном уровне", - отметил Зеленский.На сайте главы государства уже опубликованы соответствующие указы о кадровых перестановках.
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РИА Новости
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РИА Новости
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руслан хомчак, михаил коваль, владимир зеленский, украина, в мире
20:05 27.07.2021 (обновлено: 20:29 27.07.2021)
Зеленский объяснил смену главнокомандующего ВСУ
Президент Украины Зеленский ожидает от минобороны и нового главкома ВСУ налаживания взаимодействия
КИЕВ, 27 июл – РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
прокомментировал смену главнокомандующего Вооруженных сил Украины
и другие кадровые перестановки, заявив, что ожидает, что на всех уровнях в Вооруженных силах, министерстве обороны и в структурах сектора безопасности будет налажено взаимодействие, говорится в сообщении на сайте главы государства.
Ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак
ушел в отставку по инициативе президента, его пост занял командующий оперативного командования "Север" Валерий Залужный. Также глава государства уволил Михаила Коваля
с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Первым заместителем секретаря СНБО назначен Хомчак.
"Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординировано, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями", - цитирует президента пресс-служба.
Глава государства отметил, что следует активизировать работу как в министерстве обороны, так и в Вооруженных силах. "Ротации или замена руководители не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное. Если есть необходимость изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать", - сказал Зеленский.
В сообщении отмечается, что президент ожидает, что на всех уровнях в Вооруженных силах, министерстве обороны и в структурах сектора безопасности "будет налажено взаимодействие, которое поможет не допускать ошибок и позволит повысить эффективность защиты Украины".
"От того, как построены отношения между руководителями, зависит выполнение многих задач - от подготовки государственного оборонного заказа к конкретной работе с нашими военными на передовой, их обеспечения. Ожидаю от руководства министерства обороны и Вооруженных сил качественного взаимодействия и четкого определения перспектив для каждого украинского военного - как на профессиональном, так и на социальном уровне", - отметил Зеленский.
На сайте главы государства уже опубликованы соответствующие указы о кадровых перестановках.