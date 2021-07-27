Мужчина в Свердловской области закопал знакомого за долг в 500 рублей
Мужчина в Свердловской области заживо закопал знакомого за долг в 500 рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Следственный комитет в Свердловской области предъявил обвинение мужчине в том, что он в 2016 году заживо закопал знакомого за долг в 500 рублей, сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга.
"Следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СКР по Свердловской области местному жителю, 1994 года рождения, предъявлено обвинение в совершении преступлений (похищение человека и убийство, сопряженное с похищением человека)", - сказал представитель СУ СК.
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Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
По данным следствия, в ночь на 3 июля 2016 года обвиняемый совместно с другим мужчиной, находясь в городе Карпинске, похитил молодого человека, чтобы заставить его вернуть долг в 500 рублей. Злоумышленники вывезли пострадавшего в лесной массив в районе поселка Сосновка, где, угрожая убийством и избивая, заставили копать себе яму, считает СК. Следствие полагает, что, когда потерпевший оказался на дне ямы, то его засыпали землей. В итоге мужчина скончался.
Второй соучастник преступления умер.
Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в полицию обратилась мать убитого. Сыщики уголовного розыска стали проводить поисковые мероприятия. Направляли запросы, опрашивали знакомых пропавшего. Но отсутствие данных о том, что мужчина обнаружен где-либо мертвым, не позволяло сделать сотрудникам ОВД однозначный вывод о том, что молодой человек стал жертвой преступления. Тем не менее, впоследствии представителям МВД совместно со Следственным комитетом удалось разобраться в деталях совершенных преступлений и выйти на след злоумышленников.
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