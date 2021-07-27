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Мужчина в Свердловской области закопал знакомого за долг в 500 рублей
Мужчина в Свердловской области закопал знакомого за долг в 500 рублей - РИА Новости, 27.07.2021
Мужчина в Свердловской области закопал знакомого за долг в 500 рублей
Следственный комитет в Свердловской области предъявил обвинение мужчине в том, что он в 2016 году заживо закопал знакомого за долг в 500 рублей, сообщил... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T23:31
2021-07-27T23:31
скр
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Следственный комитет в Свердловской области предъявил обвинение мужчине в том, что он в 2016 году заживо закопал знакомого за долг в 500 рублей, сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга."Следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СКР по Свердловской области местному жителю, 1994 года рождения, предъявлено обвинение в совершении преступлений (похищение человека и убийство, сопряженное с похищением человека)", - сказал представитель СУ СК.Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.По данным следствия, в ночь на 3 июля 2016 года обвиняемый совместно с другим мужчиной, находясь в городе Карпинске, похитил молодого человека, чтобы заставить его вернуть долг в 500 рублей. Злоумышленники вывезли пострадавшего в лесной массив в районе поселка Сосновка, где, угрожая убийством и избивая, заставили копать себе яму, считает СК. Следствие полагает, что, когда потерпевший оказался на дне ямы, то его засыпали землей. В итоге мужчина скончался.Второй соучастник преступления умер.Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в полицию обратилась мать убитого. Сыщики уголовного розыска стали проводить поисковые мероприятия. Направляли запросы, опрашивали знакомых пропавшего. Но отсутствие данных о том, что мужчина обнаружен где-либо мертвым, не позволяло сделать сотрудникам ОВД однозначный вывод о том, что молодой человек стал жертвой преступления. Тем не менее, впоследствии представителям МВД совместно со Следственным комитетом удалось разобраться в деталях совершенных преступлений и выйти на след злоумышленников.
https://radiosputnik.ria.ru/20210308/prigovor-1600348178.html
https://ria.ru/20200704/1573899749.html
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скр, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, происшествия
23:31 27.07.2021
 
Мужчина в Свердловской области закопал знакомого за долг в 500 рублей

Мужчина в Свердловской области заживо закопал знакомого за долг в 500 рублей

© Depositphotos / PhotoWorldЛопата в песке
Лопата в песке - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Depositphotos / PhotoWorld
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Следственный комитет в Свердловской области предъявил обвинение мужчине в том, что он в 2016 году заживо закопал знакомого за долг в 500 рублей, сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга.
"Следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СКР по Свердловской области местному жителю, 1994 года рождения, предъявлено обвинение в совершении преступлений (похищение человека и убийство, сопряженное с похищением человека)", - сказал представитель СУ СК.
суд - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 13:50
В Приангарье пенсионер убил соседа из-за пары ботинок
Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
По данным следствия, в ночь на 3 июля 2016 года обвиняемый совместно с другим мужчиной, находясь в городе Карпинске, похитил молодого человека, чтобы заставить его вернуть долг в 500 рублей. Злоумышленники вывезли пострадавшего в лесной массив в районе поселка Сосновка, где, угрожая убийством и избивая, заставили копать себе яму, считает СК. Следствие полагает, что, когда потерпевший оказался на дне ямы, то его засыпали землей. В итоге мужчина скончался.
Второй соучастник преступления умер.
Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в полицию обратилась мать убитого. Сыщики уголовного розыска стали проводить поисковые мероприятия. Направляли запросы, опрашивали знакомых пропавшего. Но отсутствие данных о том, что мужчина обнаружен где-либо мертвым, не позволяло сделать сотрудникам ОВД однозначный вывод о том, что молодой человек стал жертвой преступления. Тем не менее, впоследствии представителям МВД совместно со Следственным комитетом удалось разобраться в деталях совершенных преступлений и выйти на след злоумышленников.
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Пациент московской больницы убил ходунками соседа по палате
 
СКРГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьПроисшествия
 
 
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