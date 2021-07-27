https://ria.ru/20210727/zakopal-1743183991.html

Мужчина в Свердловской области закопал знакомого за долг в 500 рублей

Мужчина в Свердловской области закопал знакомого за долг в 500 рублей - РИА Новости, 27.07.2021

Мужчина в Свердловской области закопал знакомого за долг в 500 рублей

Следственный комитет в Свердловской области предъявил обвинение мужчине в том, что он в 2016 году заживо закопал знакомого за долг в 500 рублей, сообщил... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T23:31

2021-07-27T23:31

2021-07-27T23:31

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следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Следственный комитет в Свердловской области предъявил обвинение мужчине в том, что он в 2016 году заживо закопал знакомого за долг в 500 рублей, сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга."Следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СКР по Свердловской области местному жителю, 1994 года рождения, предъявлено обвинение в совершении преступлений (похищение человека и убийство, сопряженное с похищением человека)", - сказал представитель СУ СК.Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.По данным следствия, в ночь на 3 июля 2016 года обвиняемый совместно с другим мужчиной, находясь в городе Карпинске, похитил молодого человека, чтобы заставить его вернуть долг в 500 рублей. Злоумышленники вывезли пострадавшего в лесной массив в районе поселка Сосновка, где, угрожая убийством и избивая, заставили копать себе яму, считает СК. Следствие полагает, что, когда потерпевший оказался на дне ямы, то его засыпали землей. В итоге мужчина скончался.Второй соучастник преступления умер.Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в полицию обратилась мать убитого. Сыщики уголовного розыска стали проводить поисковые мероприятия. Направляли запросы, опрашивали знакомых пропавшего. Но отсутствие данных о том, что мужчина обнаружен где-либо мертвым, не позволяло сделать сотрудникам ОВД однозначный вывод о том, что молодой человек стал жертвой преступления. Тем не менее, впоследствии представителям МВД совместно со Следственным комитетом удалось разобраться в деталях совершенных преступлений и выйти на след злоумышленников.

https://radiosputnik.ria.ru/20210308/prigovor-1600348178.html

https://ria.ru/20200704/1573899749.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скр, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, происшествия