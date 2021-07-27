https://ria.ru/20210727/zagranpasport-1743106971.html

В АТОР предложение об изъятии загранпаспортов назвали избыточной мерой

В АТОР предложение об изъятии загранпаспортов назвали избыточной мерой - РИА Новости, 27.07.2021

В АТОР предложение об изъятии загранпаспортов назвали избыточной мерой

Правовая служба АТОР дала оценку новому законопроекту, позволяющему приставам изымать заграничные паспорта у граждан, которым по каким-либо причинам запрещен... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T17:21

2021-07-27T17:21

2021-07-27T17:21

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Правовая служба АТОР дала оценку новому законопроекту, позволяющему приставам изымать заграничные паспорта у граждан, которым по каким-либо причинам запрещен выезд за рубеж.По мнению главы службы Надежды Ефремовой, это создаст неудобства как для граждан, так и для судебных приставов. Лица, которым ограничен выезд за пределы РФ, и сейчас не могут покидать страну, несмотря на наличие действующего загранпаспорта.Более эффективным стимулом для погашения долгов, по словам Ефремовой, может стать оперативное информирование о запрете на выезд из страны.Ефремова также добавила, что неясным остается вопрос и в отношении должников, которые ездят по внутреннему паспорту, например, в Армению и Абхазию.В Правовой службе АТОР обратили внимание и на возможные бюрократические сложности, ведь изъятый загранпаспорт предлагается хранить по месту выдачи. Если, например, в столице лишили документа должника с региональной пропиской, то отправить на хранение паспорт обязаны в тот субъект РФ, где он выдан. Не исключено, что во время пересылки в регион гражданин оплатит задолженность, однако оперативно получить ранее изъятый документ он не сможет.

https://ria.ru/20210726/dolzhniki-1742971553.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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