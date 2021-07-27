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В АТОР предложение об изъятии загранпаспортов назвали избыточной мерой
В АТОР предложение об изъятии загранпаспортов назвали избыточной мерой - РИА Новости, 27.07.2021
В АТОР предложение об изъятии загранпаспортов назвали избыточной мерой
Правовая служба АТОР дала оценку новому законопроекту, позволяющему приставам изымать заграничные паспорта у граждан, которым по каким-либо причинам запрещен... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T17:21
2021-07-27T17:21
2021-07-27T17:21
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Правовая служба АТОР дала оценку новому законопроекту, позволяющему приставам изымать заграничные паспорта у граждан, которым по каким-либо причинам запрещен выезд за рубеж.По мнению главы службы Надежды Ефремовой, это создаст неудобства как для граждан, так и для судебных приставов. Лица, которым ограничен выезд за пределы РФ, и сейчас не могут покидать страну, несмотря на наличие действующего загранпаспорта.Более эффективным стимулом для погашения долгов, по словам Ефремовой, может стать оперативное информирование о запрете на выезд из страны.Ефремова также добавила, что неясным остается вопрос и в отношении должников, которые ездят по внутреннему паспорту, например, в Армению и Абхазию.В Правовой службе АТОР обратили внимание и на возможные бюрократические сложности, ведь изъятый загранпаспорт предлагается хранить по месту выдачи. Если, например, в столице лишили документа должника с региональной пропиской, то отправить на хранение паспорт обязаны в тот субъект РФ, где он выдан. Не исключено, что во время пересылки в регион гражданин оплатит задолженность, однако оперативно получить ранее изъятый документ он не сможет.
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туристы, виза, россия, туризм, приставы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Правовая служба АТОР дала
оценку новому законопроекту, позволяющему приставам изымать заграничные паспорта у граждан, которым по каким-либо причинам запрещен выезд за рубеж.
По мнению главы службы Надежды Ефремовой, это создаст неудобства как для граждан, так и для судебных приставов. Лица, которым ограничен выезд за пределы РФ, и сейчас не могут покидать страну, несмотря на наличие действующего загранпаспорта.
Более эффективным стимулом для погашения долгов, по словам Ефремовой, может стать оперативное информирование о запрете на выезд из страны.
"Нередко граждане РФ не знают о принятых судебных и административных решениях... У людей срываются отпуска, бизнес-командировки или поездки с личными целями. Возможно, если бы гражданин был проинформирован заранее о запрете пересечения границы, он постарался бы быстрее погасить свои задолженности".
Ефремова также добавила, что неясным остается вопрос и в отношении должников, которые ездят по внутреннему паспорту, например, в Армению и Абхазию.
В Правовой службе АТОР обратили внимание и на возможные бюрократические сложности, ведь изъятый загранпаспорт предлагается хранить по месту выдачи. Если, например, в столице лишили документа должника с региональной пропиской, то отправить на хранение паспорт обязаны в тот субъект РФ, где он выдан. Не исключено, что во время пересылки в регион гражданин оплатит задолженность, однако оперативно получить ранее изъятый документ он не сможет.