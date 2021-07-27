https://ria.ru/20210727/yarmarki-1743102845.html

Николай Любимов: будем развивать ярмарки для удешевления "борщевого набора"

Николай Любимов: будем развивать ярмарки для удешевления "борщевого набора" - РИА Новости, 27.07.2021

Николай Любимов: будем развивать ярмарки для удешевления "борщевого набора"

Власти Рязанской области намерены расширить масштабы ярмарочной торговли в качестве одной из мер стабилизации цен на сезонные продукты питания, сообщил... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T14:29

2021-07-27T14:29

2021-07-27T14:29

рязанская область

николай любимов

рязанская область

экономика

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РЯЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Власти Рязанской области намерены расширить масштабы ярмарочной торговли в качестве одной из мер стабилизации цен на сезонные продукты питания, сообщил губернатор региона Николай Любимов на заседании областного правительства.Губернатор, в частности, поручил правительству проработать вопрос расширения ярмарочной торговли в регионе, что позволит обеспечить малому бизнесу еще одну точку сбыта продукции, и расширить доступ потребителей к свежей продукции местного производства по ценам ниже, чем у перекупщиков и торговых сетей.Любимов отметил, что такой формат торговли уже показал свою востребованность как жителями, так и сельхозпроизводителями, особенно в острый период пандемии, когда ярмарки выходного дня не работали.

https://ria.ru/20210723/komfort-1742586801.html

рязанская область

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николай любимов, рязанская область, экономика