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Рязанская область
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Николай Любимов: будем развивать ярмарки для удешевления "борщевого набора"
Николай Любимов: будем развивать ярмарки для удешевления "борщевого набора" - РИА Новости, 27.07.2021
Николай Любимов: будем развивать ярмарки для удешевления "борщевого набора"
Власти Рязанской области намерены расширить масштабы ярмарочной торговли в качестве одной из мер стабилизации цен на сезонные продукты питания, сообщил... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:29
2021-07-27T14:29
рязанская область
николай любимов
рязанская область
экономика
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РЯЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Власти Рязанской области намерены расширить масштабы ярмарочной торговли в качестве одной из мер стабилизации цен на сезонные продукты питания, сообщил губернатор региона Николай Любимов на заседании областного правительства.Губернатор, в частности, поручил правительству проработать вопрос расширения ярмарочной торговли в регионе, что позволит обеспечить малому бизнесу еще одну точку сбыта продукции, и расширить доступ потребителей к свежей продукции местного производства по ценам ниже, чем у перекупщиков и торговых сетей.Любимов отметил, что такой формат торговли уже показал свою востребованность как жителями, так и сельхозпроизводителями, особенно в острый период пандемии, когда ярмарки выходного дня не работали.
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николай любимов, рязанская область, экономика
14:29 27.07.2021
 

Николай Любимов: будем развивать ярмарки для удешевления "борщевого набора"

© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской области Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской области
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РЯЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Власти Рязанской области намерены расширить масштабы ярмарочной торговли в качестве одной из мер стабилизации цен на сезонные продукты питания, сообщил губернатор региона Николай Любимов на заседании областного правительства.
"Контролировать ценообразование просто волевым решением нельзя. Это рынок. Но есть другие инструменты, которые мы в праве и в состоянии эффективно использовать с тем, чтобы влиять на ситуацию. Нужны реально работающие меры по снижению стоимости так называемого "борщевого" набора", — привели в пресс-службе облправительства слова Любимова.
Губернатор, в частности, поручил правительству проработать вопрос расширения ярмарочной торговли в регионе, что позволит обеспечить малому бизнесу еще одну точку сбыта продукции, и расширить доступ потребителей к свежей продукции местного производства по ценам ниже, чем у перекупщиков и торговых сетей.
"Сейчас у нас в области 88 площадок, где работают ярмарки выходного дня. Важно, чтобы все места на этих ярмарках были задействованы и не пустовали, чтобы там продавали свою продукцию наши сельхозпроизводители, а не перекупщики. Кроме того, необходимо организовать дополнительные площадки для ежедневной продажи местной продукции. При определении таких мест прошу обязательно учесть пожелания предпринимателей и населения", - сказал он.
Любимов отметил, что такой формат торговли уже показал свою востребованность как жителями, так и сельхозпроизводителями, особенно в острый период пандемии, когда ярмарки выходного дня не работали.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязанская областьЭкономика
 
 
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