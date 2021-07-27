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Число пострадавших при взрыве в немецком Леверкузене выросло до 31
Число пострадавших при взрыве в немецком Леверкузене выросло до 31 - РИА Новости, 27.07.2021
Число пострадавших при взрыве в немецком Леверкузене выросло до 31
До 31 человека выросло число пострадавших при взрыве и пожаре на территории химпарка Chempark в немецком Леверкузене, сообщила немецкая газета Süddeutsche... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T18:53
2021-07-27T18:53
леверкузен
северный рейн-вестфалия
германия
в мире
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. До 31 человека выросло число пострадавших при взрыве и пожаре на территории химпарка Chempark в немецком Леверкузене, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung."Число пострадавших возросло до 31 человека", - пишет издание со ссылкой на представителя Chempark.Ранее оператор предприятия Chempark сообщил о 16 пострадавших. Один человек погиб, на территории предприятия ведутся поиски четырех пропавших.Мощный взрыв прогремел во вторник утром на заводе по сжиганию опасных отходов центра утилизации в химпарке Chempark в немецком городе Леверкузен (Северный Рейн-Вестфалия). Пострадало три резервуара, в которых находились растворители - производственные отходы клиентов Chempark - с уровнем заполнения от 200 до 300 кубометров на резервуар, сообщил газета WAZ. Вода, примененная для тушения, собрана, в Леверкузене проводится регулярный замер воздуха на наличие отравляющих веществ.Компания Currenta является оператором Chempark с тремя филиалами - в Леверкузене, Дормагене и Крефельд-Юрдингене, это один из крупнейших химических парков в Европе, где базируется более 70 компаний. После взрыва над городом поднялся многометровый столб черного и белого дыма, в настоящее время облако рассеялось.
https://ria.ru/20210727/vzryv-1743111331.html
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леверкузен, северный рейн-вестфалия, германия, в мире
18:53 27.07.2021
 
Число пострадавших при взрыве в немецком Леверкузене выросло до 31

Süddeutsche Zeitung: число пострадавших при взрыве в немецком Леверкузене выросло до 31 человека

© REUTERS / Leon KuegelerВзрыв на мусоросжигающем предприятии в Леверкузене, Германия
Взрыв на мусоросжигающем предприятии в Леверкузене, Германия - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© REUTERS / Leon Kuegeler
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. До 31 человека выросло число пострадавших при взрыве и пожаре на территории химпарка Chempark в немецком Леверкузене, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
"Число пострадавших возросло до 31 человека", - пишет издание со ссылкой на представителя Chempark.
Взрыв на мусоросжигающем предприятии в Леверкузене, Германия - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
Вчера, 15:18
На немецком химзаводе рассказали о работниках, пострадавших при взрыве
Ранее оператор предприятия Chempark сообщил о 16 пострадавших. Один человек погиб, на территории предприятия ведутся поиски четырех пропавших.
Мощный взрыв прогремел во вторник утром на заводе по сжиганию опасных отходов центра утилизации в химпарке Chempark в немецком городе Леверкузен (Северный Рейн-Вестфалия). Пострадало три резервуара, в которых находились растворители - производственные отходы клиентов Chempark - с уровнем заполнения от 200 до 300 кубометров на резервуар, сообщил газета WAZ. Вода, примененная для тушения, собрана, в Леверкузене проводится регулярный замер воздуха на наличие отравляющих веществ.
Компания Currenta является оператором Chempark с тремя филиалами - в Леверкузене, Дормагене и Крефельд-Юрдингене, это один из крупнейших химических парков в Европе, где базируется более 70 компаний. После взрыва над городом поднялся многометровый столб черного и белого дыма, в настоящее время облако рассеялось.
Взрыв на мусоросжигающем предприятии в Леверкузене, Германия - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
Вчера, 16:42
Замеры воздуха в Леверкузене после взрыва показали "зеленую зону"
 
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