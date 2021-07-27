https://ria.ru/20210727/vzryv-1743161480.html

Число пострадавших при взрыве в немецком Леверкузене выросло до 31

Число пострадавших при взрыве в немецком Леверкузене выросло до 31 - РИА Новости, 27.07.2021

Число пострадавших при взрыве в немецком Леверкузене выросло до 31

До 31 человека выросло число пострадавших при взрыве и пожаре на территории химпарка Chempark в немецком Леверкузене, сообщила немецкая газета Süddeutsche... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T18:53

2021-07-27T18:53

2021-07-27T18:53

леверкузен

северный рейн-вестфалия

германия

в мире

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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. До 31 человека выросло число пострадавших при взрыве и пожаре на территории химпарка Chempark в немецком Леверкузене, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung."Число пострадавших возросло до 31 человека", - пишет издание со ссылкой на представителя Chempark.Ранее оператор предприятия Chempark сообщил о 16 пострадавших. Один человек погиб, на территории предприятия ведутся поиски четырех пропавших.Мощный взрыв прогремел во вторник утром на заводе по сжиганию опасных отходов центра утилизации в химпарке Chempark в немецком городе Леверкузен (Северный Рейн-Вестфалия). Пострадало три резервуара, в которых находились растворители - производственные отходы клиентов Chempark - с уровнем заполнения от 200 до 300 кубометров на резервуар, сообщил газета WAZ. Вода, примененная для тушения, собрана, в Леверкузене проводится регулярный замер воздуха на наличие отравляющих веществ.Компания Currenta является оператором Chempark с тремя филиалами - в Леверкузене, Дормагене и Крефельд-Юрдингене, это один из крупнейших химических парков в Европе, где базируется более 70 компаний. После взрыва над городом поднялся многометровый столб черного и белого дыма, в настоящее время облако рассеялось.

https://ria.ru/20210727/vzryv-1743111331.html

https://ria.ru/20210727/leverkuzen-1743132264.html

леверкузен

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германия

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леверкузен, северный рейн-вестфалия, германия, в мире