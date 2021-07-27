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При взрыве на химпредприятии в Германии погиб один человек
При взрыве на химпредприятии в Германии погиб один человек - РИА Новости, 27.07.2021
При взрыве на химпредприятии в Германии погиб один человек
Один человек погиб в результате взрыва на химическом предприятии в немецком Леверкузене, сообщает телеканал Welt. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:14
2021-07-27T14:14
2021-07-27T14:54
германия
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Один человек погиб в результате взрыва на химическом предприятии в немецком Леверкузене, сообщает телеканал Welt.Телеканал не приводит других подробностей, при этом ранее сообщалось, что жизнь одного из пострадавших "под серьезной угрозой".Ранее сообщалось о нескольких пострадавших, в том числе двоих получивших серьезные травмы. Пятеро сотрудников пропали без вести, сообщала компания Currenta.Руководитель предприятия Ларс Фридрих выразил соболезнования в связи с происшествием.По данным компании, четверо сотрудников по-прежнему числятся пропавшими без вести, всего в результате инцидента пострадали 16 человек.Взрыв произошел на химическом предприятии компании Currenta во вторник утром около 09.40 (10.40 мск), причины пока не установлены, известно, что взорвалась цистерна в центре по переработке и хранению отходов. Над городом поднялся густой столб черного дыма, местных жителей призывают держать окна и двери закрытыми, часть дорог перекрыта для движения.
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германия, леверкузен, в мире
14:14 27.07.2021 (обновлено: 14:54 27.07.2021)
При взрыве на химпредприятии в Германии погиб один человек
Один человек погиб и 16 пострадали в результате взрыва на химическом предприятии в Леверкузене
БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости.
Один человек погиб в результате взрыва на химическом предприятии в немецком Леверкузене
, сообщает телеканал Welt
.
Телеканал не приводит других подробностей, при этом ранее сообщалось, что жизнь одного из пострадавших "под серьезной угрозой".
Ранее сообщалось о нескольких пострадавших, в том числе двоих получивших серьезные травмы. Пятеро сотрудников пропали без вести, сообщала компания Currenta.
"Спасатели заводской пожарной службы смогли обнаружить одного пропавшего только скончавшимся", - говорится в пресс-релизе оператора предприятия Chempark.
Руководитель предприятия Ларс Фридрих выразил соболезнования в связи с происшествием.
По данным компании, четверо сотрудников по-прежнему числятся пропавшими без вести, всего в результате инцидента пострадали 16 человек.
Взрыв произошел на химическом предприятии компании Currenta во вторник утром около 09.40 (10.40 мск), причины пока не установлены, известно, что взорвалась цистерна в центре по переработке и хранению отходов. Над городом поднялся густой столб черного дыма, местных жителей призывают держать окна и двери закрытыми, часть дорог перекрыта для движения.