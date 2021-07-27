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При взрыве на химпредприятии в Германии погиб один человек

При взрыве на химпредприятии в Германии погиб один человек - РИА Новости, 27.07.2021

При взрыве на химпредприятии в Германии погиб один человек

Один человек погиб в результате взрыва на химическом предприятии в немецком Леверкузене, сообщает телеканал Welt. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T14:14

2021-07-27T14:14

2021-07-27T14:54

германия

леверкузен

в мире

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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Один человек погиб в результате взрыва на химическом предприятии в немецком Леверкузене, сообщает телеканал Welt.Телеканал не приводит других подробностей, при этом ранее сообщалось, что жизнь одного из пострадавших "под серьезной угрозой".Ранее сообщалось о нескольких пострадавших, в том числе двоих получивших серьезные травмы. Пятеро сотрудников пропали без вести, сообщала компания Currenta.Руководитель предприятия Ларс Фридрих выразил соболезнования в связи с происшествием.По данным компании, четверо сотрудников по-прежнему числятся пропавшими без вести, всего в результате инцидента пострадали 16 человек.Взрыв произошел на химическом предприятии компании Currenta во вторник утром около 09.40 (10.40 мск), причины пока не установлены, известно, что взорвалась цистерна в центре по переработке и хранению отходов. Над городом поднялся густой столб черного дыма, местных жителей призывают держать окна и двери закрытыми, часть дорог перекрыта для движения.

германия

леверкузен

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, леверкузен, в мире