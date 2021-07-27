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Несколько человек пострадали в результате взрыва на заводе в Германии

Несколько человек пострадали в результате взрыва на заводе в Германии - РИА Новости, 27.07.2021

Несколько человек пострадали в результате взрыва на заводе в Германии

Мощный взрыв прогремел на мусоросжигающем предприятии в немецком Леверкузене, федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия. Сначала об этом написали СМИ, позже... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T12:38

2021-07-27T12:38

2021-07-27T15:54

леверкузен

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БЕРЛИН, 27 июл — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел на мусоросжигающем предприятии в немецком Леверкузене, федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия. Сначала об этом написали СМИ, позже пришло официальное подтверждение от полиции. По предварительным данным, пострадали 16 человек, еще четверо пропали без вести. Телеканал Welt сообщил об одном погибшем.Инцидент произошел в районе Бюрриг на западе города. С места происшествия поднимается густой столб черного дыма, свидетельствуют фотографии из соцсетей.Компания Currenta, которой принадлежит аварийная промзона Chempark, призывает жителей запереться в помещениях и держать двери и окна закрытыми.Движение в районе ЧП частично перекрыто.

леверкузен

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мощный взрыв на химзаводе в немецком Леверкузене. Кадры очевидца Мощный взрыв прогремел на мусоросжигающем предприятии в немецком Леверкузене, федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия. Инцидент произошел в районе Бюрриг на западе города. С места происшествия поднимается густой столб черного дыма. 2021-07-27T12:38 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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