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В Германии при взрыве на химпредприятии пострадали несколько человек

В Германии при взрыве на химпредприятии пострадали несколько человек - РИА Новости, 27.07.2021

В Германии при взрыве на химпредприятии пострадали несколько человек

Несколько человек пострадали в результате взрыва на химическом предприятии в немецком Леверкузене, сообщает местная полиция. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T12:37

2021-07-27T12:37

2021-07-27T13:07

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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате взрыва на химическом предприятии в немецком Леверкузене, сообщает местная полиция.Взрыв произошел на химическом предприятии компании Currenta во вторник утром, причины пока не установлены. Над городом поднялся густой столб черного дыма, местных жителей призывают держать окна и двери закрытыми, часть дорог перекрыта для движения."Ситуация в районе Виздорф Леверкузена остается неясной. На месте работают многочисленные сотрудники полиции и проясняют ситуацию. Есть несколько пострадавших", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Полиция также призывает людей не приближаться к району происшествия, чтобы избежать помех для спасательных работ.Позже в компании-владельце предприятия Currenta уточнили, что двое сотрудников предприятия в Леверкузене серьезно пострадали при взрыве цистерны, пятеро пропали без вести."В результате происшествия пострадали несколько сотрудников, минимум двое серьезно. Они в настоящее время получают медицинскую помощь. В настоящее время пятеро сотрудников числятся пропавшими без вести", - говорится в пресс-релизе компании.Currenta уточняет, что причины взрыва по-прежнему неизвестны, но установлено, что взорвалась цистерна в центре по переработке и хранению отходов в районе Бюрриг. На месте работают спасатели.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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