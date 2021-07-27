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В Германии при взрыве на химпредприятии пострадали несколько человек
В Германии при взрыве на химпредприятии пострадали несколько человек - РИА Новости, 27.07.2021
В Германии при взрыве на химпредприятии пострадали несколько человек
Несколько человек пострадали в результате взрыва на химическом предприятии в немецком Леверкузене, сообщает местная полиция. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T12:37
2021-07-27T12:37
2021-07-27T13:07
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате взрыва на химическом предприятии в немецком Леверкузене, сообщает местная полиция.Взрыв произошел на химическом предприятии компании Currenta во вторник утром, причины пока не установлены. Над городом поднялся густой столб черного дыма, местных жителей призывают держать окна и двери закрытыми, часть дорог перекрыта для движения."Ситуация в районе Виздорф Леверкузена остается неясной. На месте работают многочисленные сотрудники полиции и проясняют ситуацию. Есть несколько пострадавших", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Полиция также призывает людей не приближаться к району происшествия, чтобы избежать помех для спасательных работ.Позже в компании-владельце предприятия Currenta уточнили, что двое сотрудников предприятия в Леверкузене серьезно пострадали при взрыве цистерны, пятеро пропали без вести."В результате происшествия пострадали несколько сотрудников, минимум двое серьезно. Они в настоящее время получают медицинскую помощь. В настоящее время пятеро сотрудников числятся пропавшими без вести", - говорится в пресс-релизе компании.Currenta уточняет, что причины взрыва по-прежнему неизвестны, но установлено, что взорвалась цистерна в центре по переработке и хранению отходов в районе Бюрриг. На месте работают спасатели.
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леверкузен, германия, в мире
12:37 27.07.2021 (обновлено: 13:07 27.07.2021)
В Германии при взрыве на химпредприятии пострадали несколько человек
При взрыве на химпредприятии в Леверкузене два человека пострадали, пятеро пропали без вести
БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости.
Несколько человек пострадали в результате взрыва на химическом предприятии в немецком Леверкузене
, сообщает местная полиция.
Взрыв произошел на химическом предприятии компании Currenta во вторник утром, причины пока не установлены. Над городом поднялся густой столб черного дыма, местных жителей призывают держать окна и двери закрытыми, часть дорог перекрыта для движения.
"Ситуация в районе Виздорф Леверкузена остается неясной. На месте работают многочисленные сотрудники полиции и проясняют ситуацию. Есть несколько пострадавших", - говорится в сообщении полиции в Twitter
.
Полиция также призывает людей не приближаться к району происшествия, чтобы избежать помех для спасательных работ.
Позже в компании-владельце предприятия Currenta уточнили, что двое сотрудников предприятия в Леверкузене серьезно пострадали при взрыве цистерны, пятеро пропали без вести.
"В результате происшествия пострадали несколько сотрудников, минимум двое серьезно. Они в настоящее время получают медицинскую помощь. В настоящее время пятеро сотрудников числятся пропавшими без вести", - говорится в пресс-релизе компании.
Currenta уточняет, что причины взрыва по-прежнему неизвестны, но установлено, что взорвалась цистерна в центре по переработке и хранению отходов в районе Бюрриг. На месте работают спасатели.