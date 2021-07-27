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В Германии при взрыве на химпредприятии пострадали несколько человек
В Германии при взрыве на химпредприятии пострадали несколько человек - РИА Новости, 27.07.2021
В Германии при взрыве на химпредприятии пострадали несколько человек
Несколько человек пострадали в результате взрыва на химическом предприятии в немецком Леверкузене, сообщает местная полиция. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T12:37
2021-07-27T13:07
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате взрыва на химическом предприятии в немецком Леверкузене, сообщает местная полиция.Взрыв произошел на химическом предприятии компании Currenta во вторник утром, причины пока не установлены. Над городом поднялся густой столб черного дыма, местных жителей призывают держать окна и двери закрытыми, часть дорог перекрыта для движения."Ситуация в районе Виздорф Леверкузена остается неясной. На месте работают многочисленные сотрудники полиции и проясняют ситуацию. Есть несколько пострадавших", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Полиция также призывает людей не приближаться к району происшествия, чтобы избежать помех для спасательных работ.Позже в компании-владельце предприятия Currenta уточнили, что двое сотрудников предприятия в Леверкузене серьезно пострадали при взрыве цистерны, пятеро пропали без вести."В результате происшествия пострадали несколько сотрудников, минимум двое серьезно. Они в настоящее время получают медицинскую помощь. В настоящее время пятеро сотрудников числятся пропавшими без вести", - говорится в пресс-релизе компании.Currenta уточняет, что причины взрыва по-прежнему неизвестны, но установлено, что взорвалась цистерна в центре по переработке и хранению отходов в районе Бюрриг. На месте работают спасатели.
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леверкузен, германия, в мире
12:37 27.07.2021 (обновлено: 13:07 27.07.2021)
 
В Германии при взрыве на химпредприятии пострадали несколько человек

При взрыве на химпредприятии в Леверкузене два человека пострадали, пятеро пропали без вести

© REUTERS / Anna FrossВзрыв на мусоросжигающем предприятии в Леверкузене, Германия
Взрыв на мусоросжигающем предприятии в Леверкузене, Германия - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© REUTERS / Anna Fross
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате взрыва на химическом предприятии в немецком Леверкузене, сообщает местная полиция.
Взрыв произошел на химическом предприятии компании Currenta во вторник утром, причины пока не установлены. Над городом поднялся густой столб черного дыма, местных жителей призывают держать окна и двери закрытыми, часть дорог перекрыта для движения.
"Ситуация в районе Виздорф Леверкузена остается неясной. На месте работают многочисленные сотрудники полиции и проясняют ситуацию. Есть несколько пострадавших", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Полиция также призывает людей не приближаться к району происшествия, чтобы избежать помех для спасательных работ.
Позже в компании-владельце предприятия Currenta уточнили, что двое сотрудников предприятия в Леверкузене серьезно пострадали при взрыве цистерны, пятеро пропали без вести.
"В результате происшествия пострадали несколько сотрудников, минимум двое серьезно. Они в настоящее время получают медицинскую помощь. В настоящее время пятеро сотрудников числятся пропавшими без вести", - говорится в пресс-релизе компании.
Currenta уточняет, что причины взрыва по-прежнему неизвестны, но установлено, что взорвалась цистерна в центре по переработке и хранению отходов в районе Бюрриг. На месте работают спасатели.
 
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