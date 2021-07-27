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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210727/vyzov-1743110094.html
Режиссер рассказал о съемках в космосе фильма "Вызов"
Режиссер рассказал о съемках в космосе фильма "Вызов" - РИА Новости, 27.07.2021
Режиссер рассказал о съемках в космосе фильма "Вызов"
Режиссер первого художественного фильма в космосе "Вызов" Клим Шипенко сообщил, что хочет снять максимально возможное количество космических сцен... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T15:08
2021-07-27T15:08
культура
кино и сериалы
клим шипенко
космос
юлия пересильд
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Режиссер первого художественного фильма в космосе "Вызов" Клим Шипенко сообщил, что хочет снять максимально возможное количество космических сцен "по-настоящему", пока запланированы 35-40 минут съемок на МКС, в картине также могут принять участие Владимир Машков, Татьяна Догилева и Сергей Бурунов.Для съемок анонсированного Роскосмосом и Первым каналом фильма 5 октября на корабле "Союз МС-19" на МКС отправятся космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Шипенко. Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким."Где-то 35-40 минут съемок в космосе. Сделаю так, чтобы максимальное количество космоса было снято в космосе", - сказал Шипенко на питчинге Фонда кино во вторник.В ходе питчинга также был объявлен дрим-каст картины, в который вошли Владимир Машков, Татьяна Догилева, Сергей Бурунов, Полина Агуреева, Максим Матвеев, Олег Новицкий и Петр Дубровин.Как отметил гендиректор Первого канала Константин Эрнст, сейчас идет активная работа над сценарием, он трансформируется, и еще не все секреты раскрыты. Пост-продакшн картины запланирован июнь-октябрь 2022 года. У Фонда кино создатели проекта запросили финансовую поддержку в размере 400 миллионов рублей, отметив, что хотели бы получить хотя бы половину суммы в этом году, у проекта также есть собственные средства.Теме космоса был посвящен и другой проект, представленный на питчинге Фонда кино – это картина "Случай на Союзе-5" компании "КиноЮГ"."Это история об одном из самых знаменательных событий в мировой космонавтике, это первая стыковка двух пилотируемых космических кораблей в космосе, это первый и единственный пока в своем роде переход из одного космического корабля в другой. Это героическая приземление, посадка космонавта Бориса Волынова в горящем отсеке с перегрузкой 10g", - рассказали создатели картины.
https://ria.ru/20210622/mks-1738003036.html
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кино и сериалы, клим шипенко, космос, юлия пересильд, международная космическая станция (мкс)
15:08 27.07.2021
 
Режиссер рассказал о съемках в космосе фильма "Вызов"

Режиссер Клим Шипенко: около 35-40 минут фильма "Вызов" будут сняты в космосе

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРежиссер Клим Шипенко
Режиссер Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Режиссер первого художественного фильма в космосе "Вызов" Клим Шипенко сообщил, что хочет снять максимально возможное количество космических сцен "по-настоящему", пока запланированы 35-40 минут съемок на МКС, в картине также могут принять участие Владимир Машков, Татьяна Догилева и Сергей Бурунов.
Для съемок анонсированного Роскосмосом и Первым каналом фильма 5 октября на корабле "Союз МС-19" на МКС отправятся космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Шипенко. Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
"Где-то 35-40 минут съемок в космосе. Сделаю так, чтобы максимальное количество космоса было снято в космосе", - сказал Шипенко на питчинге Фонда кино во вторник.
В ходе питчинга также был объявлен дрим-каст картины, в который вошли Владимир Машков, Татьяна Догилева, Сергей Бурунов, Полина Агуреева, Максим Матвеев, Олег Новицкий и Петр Дубровин.
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Как отметил гендиректор Первого канала Константин Эрнст, сейчас идет активная работа над сценарием, он трансформируется, и еще не все секреты раскрыты. Пост-продакшн картины запланирован июнь-октябрь 2022 года. У Фонда кино создатели проекта запросили финансовую поддержку в размере 400 миллионов рублей, отметив, что хотели бы получить хотя бы половину суммы в этом году, у проекта также есть собственные средства.
Теме космоса был посвящен и другой проект, представленный на питчинге Фонда кино – это картина "Случай на Союзе-5" компании "КиноЮГ".
"Это история об одном из самых знаменательных событий в мировой космонавтике, это первая стыковка двух пилотируемых космических кораблей в космосе, это первый и единственный пока в своем роде переход из одного космического корабля в другой. Это героическая приземление, посадка космонавта Бориса Волынова в горящем отсеке с перегрузкой 10g", - рассказали создатели картины.
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КультураКино и сериалыКлим ШипенкоКосмосЮлия ПересильдМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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