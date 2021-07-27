https://ria.ru/20210727/vybory2021-1743125765.html

Партии подписали соглашение о санитарных мерах во время выборов в Госдуму

Партии подписали соглашение о санитарных мерах во время выборов в Госдуму - РИА Новости, 27.07.2021

Партии подписали соглашение о санитарных мерах во время выборов в Госдуму

ЛДПР, "Родина", "Гражданская платформа", "Зеленые" и "Новые люди" подписали в ЦИК соглашение "За безопасные выборы", предложенное партией "Единая Россия",... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T16:18

2021-07-27T16:18

2021-07-27T16:25

партия "новые люди"

экологическая партия "зеленые"

партия родина

николай булаев

гражданская платформа (россия)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

лдпр

единая россия

андрей турчак

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ЛДПР, "Родина", "Гражданская платформа", "Зеленые" и "Новые люди" подписали в ЦИК соглашение "За безопасные выборы", предложенное партией "Единая Россия", передает корреспондент РИА Новости.Ранее "Единая Россия" предложила всем участникам политической гонки подписать соглашение о проведении избирательных кампаний с учетом всех требований Роспотребнадзора. Партия отметила необходимость рекомендовать всем участникам избирательного процесса вакцинироваться, а также по возможности уменьшить количество офлайн-мероприятий, чтобы защитить избирателей."Наша страна борется с третьей волной пандемии, сохраняется серьезная нагрузка на систему здравоохранения... Ответственные политические силы не имеют право игнорировать. Среди тех, кто здесь находится - ЛДПР, "Родина", "Гражданская платформа", "Зеленые" и "Новые люди", - сказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак в ходе церемонии подписания соглашения.Турчак подчеркнул, что у партий разных политические взгляды, разные программы, однако в вопросе безопасности их мнения едины."Задача, которую мы должны решать совместно с партиями, - вакцинация участников избирательного процесса. Партии, которые сегодня подписали соглашение, они взяли на себя определенную ношу, сказав, что есть наблюдатели, кандидаты, и мы должны тоже обеспечить их санитарную защищу и убедить в необходимости вакцинации. Мне кажется, эта работа по убеждению, по разговору с участниками избирательного процесса партиями, которые имеют в каждом регионе свои отделения, она абсолютно точно сегодня нужна и будет эффективна. Совместные усилия в этом направлении и избирательной системы, и ЦИК, и партий, и региональных властей не могут не дать результат, мы точно сможем обеспечить защиту здоровья всех, кто участвует в выборах", - сказал журналистам заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210727/vybory-1743117478.html

https://ria.ru/20210722/pamfilova-1742409679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

партия "новые люди", экологическая партия "зеленые", партия родина, николай булаев, гражданская платформа (россия), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), лдпр, единая россия, андрей турчак, политика