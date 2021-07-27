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Партии подписали соглашение о санитарных мерах во время выборов в Госдуму
Партии подписали соглашение о санитарных мерах во время выборов в Госдуму - РИА Новости, 27.07.2021
Партии подписали соглашение о санитарных мерах во время выборов в Госдуму
ЛДПР, "Родина", "Гражданская платформа", "Зеленые" и "Новые люди" подписали в ЦИК соглашение "За безопасные выборы", предложенное партией "Единая Россия",... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T16:18
2021-07-27T16:25
партия "новые люди"
экологическая партия "зеленые"
партия родина
николай булаев
гражданская платформа (россия)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
лдпр
единая россия
андрей турчак
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ЛДПР, "Родина", "Гражданская платформа", "Зеленые" и "Новые люди" подписали в ЦИК соглашение "За безопасные выборы", предложенное партией "Единая Россия", передает корреспондент РИА Новости.Ранее "Единая Россия" предложила всем участникам политической гонки подписать соглашение о проведении избирательных кампаний с учетом всех требований Роспотребнадзора. Партия отметила необходимость рекомендовать всем участникам избирательного процесса вакцинироваться, а также по возможности уменьшить количество офлайн-мероприятий, чтобы защитить избирателей."Наша страна борется с третьей волной пандемии, сохраняется серьезная нагрузка на систему здравоохранения... Ответственные политические силы не имеют право игнорировать. Среди тех, кто здесь находится - ЛДПР, "Родина", "Гражданская платформа", "Зеленые" и "Новые люди", - сказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак в ходе церемонии подписания соглашения.Турчак подчеркнул, что у партий разных политические взгляды, разные программы, однако в вопросе безопасности их мнения едины."Задача, которую мы должны решать совместно с партиями, - вакцинация участников избирательного процесса. Партии, которые сегодня подписали соглашение, они взяли на себя определенную ношу, сказав, что есть наблюдатели, кандидаты, и мы должны тоже обеспечить их санитарную защищу и убедить в необходимости вакцинации. Мне кажется, эта работа по убеждению, по разговору с участниками избирательного процесса партиями, которые имеют в каждом регионе свои отделения, она абсолютно точно сегодня нужна и будет эффективна. Совместные усилия в этом направлении и избирательной системы, и ЦИК, и партий, и региональных властей не могут не дать результат, мы точно сможем обеспечить защиту здоровья всех, кто участвует в выборах", - сказал журналистам заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
https://ria.ru/20210727/vybory-1743117478.html
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партия "новые люди", экологическая партия "зеленые", партия родина, николай булаев, гражданская платформа (россия), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), лдпр, единая россия, андрей турчак, политика
16:18 27.07.2021 (обновлено: 16:25 27.07.2021)
 
Партии подписали соглашение о санитарных мерах во время выборов в Госдуму

Пять партий подписали предложенное ЕР соглашение о санитарных мерах во время выборов в Госдуму

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГолосование во время выборов президента РФ
Голосование во время выборов президента РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ЛДПР, "Родина", "Гражданская платформа", "Зеленые" и "Новые люди" подписали в ЦИК соглашение "За безопасные выборы", предложенное партией "Единая Россия", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее "Единая Россия" предложила всем участникам политической гонки подписать соглашение о проведении избирательных кампаний с учетом всех требований Роспотребнадзора. Партия отметила необходимость рекомендовать всем участникам избирательного процесса вакцинироваться, а также по возможности уменьшить количество офлайн-мероприятий, чтобы защитить избирателей.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
Вчера, 15:48
ЦИК пообещал обеспечить участников выборов средствами индивидуальной защиты
"Наша страна борется с третьей волной пандемии, сохраняется серьезная нагрузка на систему здравоохранения... Ответственные политические силы не имеют право игнорировать. Среди тех, кто здесь находится - ЛДПР, "Родина", "Гражданская платформа", "Зеленые" и "Новые люди", - сказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак в ходе церемонии подписания соглашения.
Турчак подчеркнул, что у партий разных политические взгляды, разные программы, однако в вопросе безопасности их мнения едины.
"Задача, которую мы должны решать совместно с партиями, - вакцинация участников избирательного процесса. Партии, которые сегодня подписали соглашение, они взяли на себя определенную ношу, сказав, что есть наблюдатели, кандидаты, и мы должны тоже обеспечить их санитарную защищу и убедить в необходимости вакцинации. Мне кажется, эта работа по убеждению, по разговору с участниками избирательного процесса партиями, которые имеют в каждом регионе свои отделения, она абсолютно точно сегодня нужна и будет эффективна. Совместные усилия в этом направлении и избирательной системы, и ЦИК, и партий, и региональных властей не могут не дать результат, мы точно сможем обеспечить защиту здоровья всех, кто участвует в выборах", - сказал журналистам заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 17:12
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Партия "Новые люди"Экологическая партия "Зеленые"Партия РодинаНиколай БулаевГражданская платформа (Россия)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЛДПРЕдиная РоссияАндрей ТурчакПолитика
 
 
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