16:18 27.07.2021 (обновлено: 16:25 27.07.2021)
Партии подписали соглашение о санитарных мерах во время выборов в Госдуму
Пять партий подписали предложенное ЕР соглашение о санитарных мерах во время выборов в Госдуму
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ЛДПР, "Родина", "Гражданская платформа", "Зеленые" и "Новые люди" подписали в ЦИК соглашение "За безопасные выборы", предложенное партией "Единая Россия", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее "Единая Россия" предложила всем участникам политической гонки подписать соглашение о проведении избирательных кампаний с учетом всех требований Роспотребнадзора. Партия отметила необходимость рекомендовать всем участникам избирательного процесса вакцинироваться, а также по возможности уменьшить количество офлайн-мероприятий, чтобы защитить избирателей.
"Наша страна борется с третьей волной пандемии, сохраняется серьезная нагрузка на систему здравоохранения... Ответственные политические силы не имеют право игнорировать. Среди тех, кто здесь находится - ЛДПР, "Родина", "Гражданская платформа", "Зеленые" и "Новые люди", - сказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак в ходе церемонии подписания соглашения.
Турчак подчеркнул, что у партий разных политические взгляды, разные программы, однако в вопросе безопасности их мнения едины.
"Задача, которую мы должны решать совместно с партиями, - вакцинация участников избирательного процесса. Партии, которые сегодня подписали соглашение, они взяли на себя определенную ношу, сказав, что есть наблюдатели, кандидаты, и мы должны тоже обеспечить их санитарную защищу и убедить в необходимости вакцинации. Мне кажется, эта работа по убеждению, по разговору с участниками избирательного процесса партиями, которые имеют в каждом регионе свои отделения, она абсолютно точно сегодня нужна и будет эффективна. Совместные усилия в этом направлении и избирательной системы, и ЦИК, и партий, и региональных властей не могут не дать результат, мы точно сможем обеспечить защиту здоровья всех, кто участвует в выборах", - сказал журналистам заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
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