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ЦИК зарегистрировал федеральный список партии "Родина" на выборы в Госдуму
ЦИК зарегистрировал федеральный список партии "Родина" на выборы в Госдуму - РИА Новости, 27.07.2021
ЦИК зарегистрировал федеральный список партии "Родина" на выборы в Госдуму
Российский Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутый партией "Родина", следует из постановления... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T18:28
2021-07-27T18:28
2021-07-27T18:46
россия
дмитрий булыкин
партия родина
выборы в государственную думу
цик рф
госдума рф
политика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российский Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутый партией "Родина", следует из постановления ЦИК, из списка кандидатов исключен в том числе бывший нападающий российской сборной по футболу Дмитрий Булыкин."Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый партией "Родина" в количестве 280 человек", - говорится в документе, принятом на заседании ЦИК во вторник.Из списка ЦИК исключил трех кандидатов в связи с наличием у них судимости, сведения о которой они не указали. Также у одного из кандидатов обнаружилось гражданство иностранного государства, что стало поводом для исключения из списка.Как пояснил член ЦИК Евгений Шевченко, у Булыкина, вошедшего в общефедеральную часть списка, были указаны сведения о владении облигациями восьми зарубежных кампаний на момент после подписания им обязательства об отчуждении таких инструментов. Таким образом, кандидат не выполнил предписанное законом обязательство об отчуждении иностранных финансовых инструментов.Как отметил лидер партии "Родина" Алексей Журавлев, партия намерена обратиться в суд по поводу исключения Булыкина из списка кандидатов. "Мы, конечно, будем отстаивать своего кандидата, и надеемся, что это будет успешно", - подчеркнул Журавлев.Зарегистрированным кандидатам ЦИК постановил выдать заявления установленного образца.Центризбирком ранее заверил федеральный список кандидатов "Родины" и список кандидатов по одномандатным округам.В общефедеральную часть списка вошли десять кандидатов. Возглавил список лидер партии Алексей Журавлев, в первую пятерку также вошли Андрей Богатов, Татьяна Буланова, Олег Пахолков и Дмитрий Булыкин.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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россия, дмитрий булыкин, партия родина, выборы в государственную думу, цик рф, госдума рф, политика
18:28 27.07.2021 (обновлено: 18:46 27.07.2021)
ЦИК зарегистрировал федеральный список партии "Родина" на выборы в Госдуму
ЦИК зарегистрировал федеральный список партии "Родина" на выборы в Госдуму без футболиста Булыкина
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Российский Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутый партией "Родина", следует из постановления ЦИК, из списка кандидатов исключен в том числе бывший нападающий российской сборной по футболу Дмитрий Булыкин
.
"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального Собрания РФ
восьмого созыва, выдвинутый партией "Родина" в количестве 280 человек", - говорится в документе, принятом на заседании ЦИК во вторник.
Из списка ЦИК исключил трех кандидатов в связи с наличием у них судимости, сведения о которой они не указали. Также у одного из кандидатов обнаружилось гражданство иностранного государства, что стало поводом для исключения из списка.
Как пояснил член ЦИК Евгений Шевченко, у Булыкина, вошедшего в общефедеральную часть списка, были указаны сведения о владении облигациями восьми зарубежных кампаний на момент после подписания им обязательства об отчуждении таких инструментов. Таким образом, кандидат не выполнил предписанное законом обязательство об отчуждении иностранных финансовых инструментов.
"Мы не без труда выносим это решение, не без дискуссии. Но в данном случае рассмотрение в суде позволит предъявить все документы, которые могут быть предъявлены, и которые комиссия за пределами срока не может принять. Я надеюсь, юридическая служба представит их в суде, и Дмитрий Олегович (Булыкин - ред.) примет участие в кампании", - подчеркнул заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Как отметил лидер партии "Родина" Алексей Журавлев, партия намерена обратиться в суд по поводу исключения Булыкина из списка кандидатов. "Мы, конечно, будем отстаивать своего кандидата, и надеемся, что это будет успешно", - подчеркнул Журавлев.
Зарегистрированным кандидатам ЦИК постановил выдать заявления установленного образца.
Центризбирком ранее заверил федеральный список кандидатов "Родины" и список кандидатов по одномандатным округам.
В общефедеральную часть списка вошли десять кандидатов. Возглавил список лидер партии Алексей Журавлев
, в первую пятерку также вошли Андрей Богатов, Татьяна Буланова
, Олег Пахолков
и Дмитрий Булыкин.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума
избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.