https://ria.ru/20210727/vybory-1743155730.html

ЦИК зарегистрировал федеральный список партии "Родина" на выборы в Госдуму

ЦИК зарегистрировал федеральный список партии "Родина" на выборы в Госдуму - РИА Новости, 27.07.2021

ЦИК зарегистрировал федеральный список партии "Родина" на выборы в Госдуму

Российский Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутый партией "Родина", следует из постановления... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T18:28

2021-07-27T18:28

2021-07-27T18:46

россия

дмитрий булыкин

партия родина

выборы в государственную думу

цик рф

госдума рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_0:121:3076:1851_1920x0_80_0_0_e9d4f591d2eae5c408c00f3d733909ff.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российский Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутый партией "Родина", следует из постановления ЦИК, из списка кандидатов исключен в том числе бывший нападающий российской сборной по футболу Дмитрий Булыкин."Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый партией "Родина" в количестве 280 человек", - говорится в документе, принятом на заседании ЦИК во вторник.Из списка ЦИК исключил трех кандидатов в связи с наличием у них судимости, сведения о которой они не указали. Также у одного из кандидатов обнаружилось гражданство иностранного государства, что стало поводом для исключения из списка.Как пояснил член ЦИК Евгений Шевченко, у Булыкина, вошедшего в общефедеральную часть списка, были указаны сведения о владении облигациями восьми зарубежных кампаний на момент после подписания им обязательства об отчуждении таких инструментов. Таким образом, кандидат не выполнил предписанное законом обязательство об отчуждении иностранных финансовых инструментов.Как отметил лидер партии "Родина" Алексей Журавлев, партия намерена обратиться в суд по поводу исключения Булыкина из списка кандидатов. "Мы, конечно, будем отстаивать своего кандидата, и надеемся, что это будет успешно", - подчеркнул Журавлев.Зарегистрированным кандидатам ЦИК постановил выдать заявления установленного образца.Центризбирком ранее заверил федеральный список кандидатов "Родины" и список кандидатов по одномандатным округам.В общефедеральную часть списка вошли десять кандидатов. Возглавил список лидер партии Алексей Журавлев, в первую пятерку также вошли Андрей Богатов, Татьяна Буланова, Олег Пахолков и Дмитрий Булыкин.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://radiosputnik.ria.ru/20210722/pamfilova-1742443781.html

https://ria.ru/20210726/protsenko-1742907750.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий булыкин, партия родина, выборы в государственную думу, цик рф, госдума рф, политика