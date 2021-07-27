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"СР — За правду" отказалась подписать с ЕР соглашение за безопасные выборы
"СР — За правду" отказалась подписать с ЕР соглашение за безопасные выборы - РИА Новости, 27.07.2021
"СР — За правду" отказалась подписать с ЕР соглашение за безопасные выборы
"Справедливая Россия - За правду" отказалась подписать соглашение единороссов "За безопасные выборы", так как партия выступает против принудительной вакцинации... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:48
2021-07-27T14:48
сергей миронов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
политика
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" отказалась подписать соглашение единороссов "За безопасные выборы", так как партия выступает против принудительной вакцинации от коронавируса, заявил председатель партии Сергей Миронов.Ранее "Единая Россия" предложила всем участникам политической гонки подписать соглашение о проведении избирательных кампаний с учётом всех требований Роспотребнадзора. Партия отметила необходимость рекомендовать всем участникам избирательного процесса вакцинироваться, а также, по возможности, уменьшить количество офлайн-мероприятий, чтобы защитить избирателей. Как сообщил РИА Новости источник в "Единой России", принять участие в соглашении планируют партии ЛДПР, "Родина" и "Гражданская платформа". Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября."Партия "Справедливая Россия - За правду" не подпишет соглашение", - цитирует пресс-служба Миронова слова политика.Также он напомнил, что на предыдущих выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" уже предлагала соглашение "О честных выборах", но оппозиция отказалась участвовать в нем.Председатель "Справедливой России - За правду" добавил, что партия будет следить за нарушениями на выборах в рамках своего общероссийского проекта "Справедливый наблюдатель"."Обязательная вакцинация членов комиссии и наблюдателей – возможность сократить количество наблюдателей на выборах... Мы требуем предоставить наблюдателям, членам избирательных комиссий возможность сделать бесплатные ПЦР-тесты. В противном случае легитимность выборов окажется под угрозой", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20210720/tsik-1741995419.html
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сергей миронов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, политика
14:48 27.07.2021
 
"СР — За правду" отказалась подписать с ЕР соглашение за безопасные выборы

Партия "СР — За правду" отказалась подписать с "Единой Россией" соглашение за безопасные выборы

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСъезд партии "Справедливая Россия - За правду"
Съезд партии Справедливая Россия - За правду - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" отказалась подписать соглашение единороссов "За безопасные выборы", так как партия выступает против принудительной вакцинации от коронавируса, заявил председатель партии Сергей Миронов.
Ранее "Единая Россия" предложила всем участникам политической гонки подписать соглашение о проведении избирательных кампаний с учётом всех требований Роспотребнадзора. Партия отметила необходимость рекомендовать всем участникам избирательного процесса вакцинироваться, а также, по возможности, уменьшить количество офлайн-мероприятий, чтобы защитить избирателей. Как сообщил РИА Новости источник в "Единой России", принять участие в соглашении планируют партии ЛДПР, "Родина" и "Гражданская платформа". Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
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"Партия "Справедливая Россия - За правду" не подпишет соглашение", - цитирует пресс-служба Миронова слова политика.
Также он напомнил, что на предыдущих выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" уже предлагала соглашение "О честных выборах", но оппозиция отказалась участвовать в нем.
Председатель "Справедливой России - За правду" добавил, что партия будет следить за нарушениями на выборах в рамках своего общероссийского проекта "Справедливый наблюдатель".
"Обязательная вакцинация членов комиссии и наблюдателей – возможность сократить количество наблюдателей на выборах... Мы требуем предоставить наблюдателям, членам избирательных комиссий возможность сделать бесплатные ПЦР-тесты. В противном случае легитимность выборов окажется под угрозой", - подчеркнул он.
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Сергей МироновФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФПолитика
 
 
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