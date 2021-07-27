https://ria.ru/20210727/vybory-1743106726.html

"СР — За правду" отказалась подписать с ЕР соглашение за безопасные выборы

"СР — За правду" отказалась подписать с ЕР соглашение за безопасные выборы - РИА Новости, 27.07.2021

"СР — За правду" отказалась подписать с ЕР соглашение за безопасные выборы

"Справедливая Россия - За правду" отказалась подписать соглашение единороссов "За безопасные выборы", так как партия выступает против принудительной вакцинации... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T14:48

2021-07-27T14:48

2021-07-27T14:48

сергей миронов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

политика

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" отказалась подписать соглашение единороссов "За безопасные выборы", так как партия выступает против принудительной вакцинации от коронавируса, заявил председатель партии Сергей Миронов.Ранее "Единая Россия" предложила всем участникам политической гонки подписать соглашение о проведении избирательных кампаний с учётом всех требований Роспотребнадзора. Партия отметила необходимость рекомендовать всем участникам избирательного процесса вакцинироваться, а также, по возможности, уменьшить количество офлайн-мероприятий, чтобы защитить избирателей. Как сообщил РИА Новости источник в "Единой России", принять участие в соглашении планируют партии ЛДПР, "Родина" и "Гражданская платформа". Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября."Партия "Справедливая Россия - За правду" не подпишет соглашение", - цитирует пресс-служба Миронова слова политика.Также он напомнил, что на предыдущих выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" уже предлагала соглашение "О честных выборах", но оппозиция отказалась участвовать в нем.Председатель "Справедливой России - За правду" добавил, что партия будет следить за нарушениями на выборах в рамках своего общероссийского проекта "Справедливый наблюдатель"."Обязательная вакцинация членов комиссии и наблюдателей – возможность сократить количество наблюдателей на выборах... Мы требуем предоставить наблюдателям, членам избирательных комиссий возможность сделать бесплатные ПЦР-тесты. В противном случае легитимность выборов окажется под угрозой", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210720/tsik-1741995419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей миронов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, политика