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Рябков рассказал об ожиданиях от встречи Россия — США в Женеве
Рябков рассказал об ожиданиях от встречи Россия — США в Женеве - РИА Новости, 27.07.2021
Рябков рассказал об ожиданиях от встречи Россия — США в Женеве
Россия надеется на встрече в Женеве по стратстабильности понять, насколько серьёзен настрой США в плане налаживания диалога с Москвой по этому вопросу, сказал... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T11:31
2021-07-27T11:31
2021-07-27T11:58
россия
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сергей рябков
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия надеется на встрече в Женеве по стратстабильности понять, насколько серьёзен настрой США в плане налаживания диалога с Москвой по этому вопросу, сказал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Переговоры РФ-США по стратегической стабильности пройдут 28 июля в Женеве.Он подчеркнул, что не ожидает, что делегации после переговоров в Женеве "разойдутся"."Я думаю, некое продолжение последует, но насколько предстоящее завтра мероприятие позволит продвинуться вперёд, большой вопрос. Я бы не стал завышать планку ожиданий сейчас", - добавил замминистра."Мы им уже передали на бумаге (предложения - ред.) и в процессе подготовки ко встрече высказывали ряд соображений дополнительных, в том числе относительного того, какой должна быть повестка дня предстоящей работы", - сказал Рябков журналистам."Не во всем наши подходы совпадают, это очевидно и понятно, но встреча для того и проводится, чтобы запустить процесс и углубленно проанализировать то, где у нас есть расхождения, и попробовать нащупать направления для совместной работы, где есть некоторая перспектива", - добавил замминистра.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, политика
11:31 27.07.2021 (обновлено: 11:58 27.07.2021)
Рябков рассказал об ожиданиях от встречи Россия — США в Женеве
Замглавы МИД Рябков: надо понять, насколько серьезен настрой США в плане налаживания диалога
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия
надеется на встрече в Женеве
по стратстабильности понять, насколько серьёзен настрой США
в плане налаживания диалога с Москвой по этому вопросу, сказал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
Переговоры РФ-США по стратегической стабильности пройдут 28 июля в Женеве.
"Это первая установочная встреча, где мы должны понять, насколько серьёзный настрой коллег из США в плане налаживания сконцентрированного, энергичного диалога по стратстабильности, как о том условились президенты. То, что мы слышали до сегодняшнего дня, в принципе изучено нами со всем вниманием, но однозначных выводов или ответов на тот вопрос, о котором я только что сказал, мы не делаем. Может быть все", - отметил Рябков.
Он подчеркнул, что не ожидает, что делегации после переговоров в Женеве "разойдутся".
"Я думаю, некое продолжение последует, но насколько предстоящее завтра мероприятие позволит продвинуться вперёд, большой вопрос. Я бы не стал завышать планку ожиданий сейчас", - добавил замминистра.
"Мы им уже передали на бумаге (предложения - ред.) и в процессе подготовки ко встрече высказывали ряд соображений дополнительных, в том числе относительного того, какой должна быть повестка дня предстоящей работы", - сказал Рябков журналистам.
"Не во всем наши подходы совпадают, это очевидно и понятно, но встреча для того и проводится, чтобы запустить процесс и углубленно проанализировать то, где у нас есть расхождения, и попробовать нащупать направления для совместной работы, где есть некоторая перспектива", - добавил замминистра.