https://ria.ru/20210727/vstrecha-1743066948.html

Рябков рассказал об ожиданиях от встречи Россия — США в Женеве

Рябков рассказал об ожиданиях от встречи Россия — США в Женеве - РИА Новости, 27.07.2021

Рябков рассказал об ожиданиях от встречи Россия — США в Женеве

Россия надеется на встрече в Женеве по стратстабильности понять, насколько серьёзен настрой США в плане налаживания диалога с Москвой по этому вопросу, сказал... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T11:31

2021-07-27T11:31

2021-07-27T11:58

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736413028_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_4dff02a32475c7ef7a8c62a6a10f68b8.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия надеется на встрече в Женеве по стратстабильности понять, насколько серьёзен настрой США в плане налаживания диалога с Москвой по этому вопросу, сказал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Переговоры РФ-США по стратегической стабильности пройдут 28 июля в Женеве.Он подчеркнул, что не ожидает, что делегации после переговоров в Женеве "разойдутся"."Я думаю, некое продолжение последует, но насколько предстоящее завтра мероприятие позволит продвинуться вперёд, большой вопрос. Я бы не стал завышать планку ожиданий сейчас", - добавил замминистра."Мы им уже передали на бумаге (предложения - ред.) и в процессе подготовки ко встрече высказывали ряд соображений дополнительных, в том числе относительного того, какой должна быть повестка дня предстоящей работы", - сказал Рябков журналистам."Не во всем наши подходы совпадают, это очевидно и понятно, но встреча для того и проводится, чтобы запустить процесс и углубленно проанализировать то, где у нас есть расхождения, и попробовать нащупать направления для совместной работы, где есть некоторая перспектива", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20210723/lavrov-1742566094.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, политика