В РПЦ прокомментировали визит Тихановской к белорусским раскольникам
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. РПЦ не исключает обращения белорусской оппозиции к Константинопольскому патриархату о предоставлении автокефалии непризнанной Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ), не имеющей канонического общения с православными церквами, заявил секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская в воскресенье встретилась с прихожанами принадлежащего БАПЦ собора святого Кирилла Туровского в нью-йоркском Бруклине.
"То, что Тихановская посетила храм раскольничьей Белорусской автокефальной православной церкви, говорит о том, что и в Белоруссии предполагается реализация такого же автокефального проекта, как это было в Украине. Поэтому и исключать того, что кто-то обратится к патриарху Константинопольскому, мы не можем. Но, повторюсь, идея совершенно не имеет никакой поддержки в Белоруссии", - сказал Якимчук на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что белорусская оппозиция уже не раз требовала автокефалии для белорусских верующих, однако "сами белорусские верующие никогда не просили автокефалии, и эта идея совершенно непопулярна в среде православных верующих Белоруссии".
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"Каких-то сигналов о том, что кто-то хочет поддержать автокефалистов в самой республике, конечно, нет", - заключил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с духовенством в Жировичском мужском монастыре заявил о стремлении противников белорусского государства объявить автокефалию Белорусской православной церкви (БПЦ). Он также сообщил, что поручил спикеру верхней палаты парламента Белоруссии Наталье Кочановой осуществлять контакт между государством, руководством страны и патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Минским и Заславским Вениамином (Тупеко) для отслеживания этой темы.