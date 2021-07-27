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В РПЦ прокомментировали визит Тихановской к белорусским раскольникам

В РПЦ прокомментировали визит Тихановской к белорусским раскольникам - РИА Новости, 27.07.2021

В РПЦ прокомментировали визит Тихановской к белорусским раскольникам

РПЦ не исключает обращения белорусской оппозиции к Константинопольскому патриархату о предоставлении автокефалии непризнанной Белорусской автокефальной... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T11:37

2021-07-27T11:37

2021-07-27T11:37

религия и мировоззрение

светлана тихановская

наталья кочанова

константинопольский патриархат

игорь якимчук

отдел внешних церковных связей московского патриархата

русская православная церковь

белоруссия

бруклин

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. РПЦ не исключает обращения белорусской оппозиции к Константинопольскому патриархату о предоставлении автокефалии непризнанной Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ), не имеющей канонического общения с православными церквами, заявил секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская в воскресенье встретилась с прихожанами принадлежащего БАПЦ собора святого Кирилла Туровского в нью-йоркском Бруклине."То, что Тихановская посетила храм раскольничьей Белорусской автокефальной православной церкви, говорит о том, что и в Белоруссии предполагается реализация такого же автокефального проекта, как это было в Украине. Поэтому и исключать того, что кто-то обратится к патриарху Константинопольскому, мы не можем. Но, повторюсь, идея совершенно не имеет никакой поддержки в Белоруссии", - сказал Якимчук на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что белорусская оппозиция уже не раз требовала автокефалии для белорусских верующих, однако "сами белорусские верующие никогда не просили автокефалии, и эта идея совершенно непопулярна в среде православных верующих Белоруссии"."Каких-то сигналов о том, что кто-то хочет поддержать автокефалистов в самой республике, конечно, нет", - заключил он.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с духовенством в Жировичском мужском монастыре заявил о стремлении противников белорусского государства объявить автокефалию Белорусской православной церкви (БПЦ). Он также сообщил, что поручил спикеру верхней палаты парламента Белоруссии Наталье Кочановой осуществлять контакт между государством, руководством страны и патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Минским и Заславским Вениамином (Тупеко) для отслеживания этой темы.

https://ria.ru/20201125/anafema-1586164691.html

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светлана тихановская, наталья кочанова, константинопольский патриархат, игорь якимчук, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, белоруссия, бруклин, украина