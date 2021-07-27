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Туризм
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Глава Ростуризма попросила не медлить с запуском единой электронной визы
Глава Ростуризма попросила не медлить с запуском единой электронной визы - РИА Новости, 27.07.2021
Глава Ростуризма попросила не медлить с запуском единой электронной визы
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассчитывает, что единая электронная виза для иностранцев появится в ближайшем будущем. Об этом она заявила на заседании... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:59
2021-07-27T13:59
новости - туризм
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
туризм
зарина догузова
сергей лавров
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
санкт-петербург
виза
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова рассчитывает, что единая электронная виза для иностранцев появится в ближайшем будущем. Об этом она заявила на заседании правительства Петербурга."По мере того, как ситуация с пандемией будет улучшаться, нам нужно, конечно, запускать электронную визу. Медлить нам с этим, на мой взгляд, нельзя... Ее ждут иностранные туристы, ее ждут отрасли, ее ждут регионы… и это решение… нужно реализовать качественно, эффективно, удобно", — сказала Догузова. По ее словам, это случится "в обозримом будущем". В июле глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия после окончания пандемии возобновит прием иностранцев по электронным визам. Ранее Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Предполагалось, что с 1 января 2021 года удаленно оформить российскую визу смогут граждане 53 стран.Проект федерального закона предлагает определить e-visa наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной. Оформляться она будет как однократная на 60 календарных дней максимум с разрешенным сроком пребывания в РФ до 16 суток. Процесс займет не более четырех дней с даты подачи иностранцем заявления.
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новости - туризм, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), зарина догузова, сергей лавров, федеральное агентство по туризму (ростуризм), санкт-петербург, виза
13:59 27.07.2021
 
Глава Ростуризма попросила не медлить с запуском единой электронной визы

Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила не откладывать запуск электронной визы в Россию

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова выступает на заседании Совета Федерации
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова выступает на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова рассчитывает, что единая электронная виза для иностранцев появится в ближайшем будущем. Об этом она заявила на заседании правительства Петербурга.

"По мере того, как ситуация с пандемией будет улучшаться, нам нужно, конечно, запускать электронную визу. Медлить нам с этим, на мой взгляд, нельзя... Ее ждут иностранные туристы, ее ждут отрасли, ее ждут регионы… и это решение… нужно реализовать качественно, эффективно, удобно", — сказала Догузова. По ее словам, это случится "в обозримом будущем".

В июле глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия после окончания пандемии возобновит прием иностранцев по электронным визам. Ранее Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Предполагалось, что с 1 января 2021 года удаленно оформить российскую визу смогут граждане 53 стран.

Проект федерального закона предлагает определить e-visa наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной. Оформляться она будет как однократная на 60 календарных дней максимум с разрешенным сроком пребывания в РФ до 16 суток. Процесс займет не более четырех дней с даты подачи иностранцем заявления.
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ТуризмНовости - ТуризмМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Зарина ДогузоваСергей ЛавровФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Санкт-ПетербургВиза
 
 
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