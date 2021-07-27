https://ria.ru/20210727/viza-1743090045.html

Глава Ростуризма попросила не медлить с запуском единой электронной визы

Глава Ростуризма попросила не медлить с запуском единой электронной визы - РИА Новости, 27.07.2021

Глава Ростуризма попросила не медлить с запуском единой электронной визы

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассчитывает, что единая электронная виза для иностранцев появится в ближайшем будущем. Об этом она заявила на заседании... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T13:59

2021-07-27T13:59

2021-07-27T13:59

новости - туризм

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

туризм

зарина догузова

сергей лавров

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

санкт-петербург

виза

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова рассчитывает, что единая электронная виза для иностранцев появится в ближайшем будущем. Об этом она заявила на заседании правительства Петербурга."По мере того, как ситуация с пандемией будет улучшаться, нам нужно, конечно, запускать электронную визу. Медлить нам с этим, на мой взгляд, нельзя... Ее ждут иностранные туристы, ее ждут отрасли, ее ждут регионы… и это решение… нужно реализовать качественно, эффективно, удобно", — сказала Догузова. По ее словам, это случится "в обозримом будущем". В июле глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия после окончания пандемии возобновит прием иностранцев по электронным визам. Ранее Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Предполагалось, что с 1 января 2021 года удаленно оформить российскую визу смогут граждане 53 стран.Проект федерального закона предлагает определить e-visa наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной. Оформляться она будет как однократная на 60 календарных дней максимум с разрешенным сроком пребывания в РФ до 16 суток. Процесс займет не более четырех дней с даты подачи иностранцем заявления.

https://ria.ru/20210624/turizm-1738351988.html

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новости - туризм, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), зарина догузова, сергей лавров, федеральное агентство по туризму (ростуризм), санкт-петербург, виза