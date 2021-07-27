Глава Ростуризма попросила не медлить с запуском единой электронной визы
Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила не откладывать запуск электронной визы в Россию
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова выступает на заседании Совета Федерации
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова рассчитывает, что единая электронная виза для иностранцев появится в ближайшем будущем. Об этом она заявила на заседании правительства Петербурга.
"По мере того, как ситуация с пандемией будет улучшаться, нам нужно, конечно, запускать электронную визу. Медлить нам с этим, на мой взгляд, нельзя... Ее ждут иностранные туристы, ее ждут отрасли, ее ждут регионы… и это решение… нужно реализовать качественно, эффективно, удобно", — сказала Догузова. По ее словам, это случится "в обозримом будущем".
В июле глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия после окончания пандемии возобновит прием иностранцев по электронным визам. Ранее Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Предполагалось, что с 1 января 2021 года удаленно оформить российскую визу смогут граждане 53 стран.
Проект федерального закона предлагает определить e-visa наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной. Оформляться она будет как однократная на 60 календарных дней максимум с разрешенным сроком пребывания в РФ до 16 суток. Процесс займет не более четырех дней с даты подачи иностранцем заявления.
"По мере того, как ситуация с пандемией будет улучшаться, нам нужно, конечно, запускать электронную визу. Медлить нам с этим, на мой взгляд, нельзя... Ее ждут иностранные туристы, ее ждут отрасли, ее ждут регионы… и это решение… нужно реализовать качественно, эффективно, удобно", — сказала Догузова. По ее словам, это случится "в обозримом будущем".
В июле глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия после окончания пандемии возобновит прием иностранцев по электронным визам. Ранее Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Предполагалось, что с 1 января 2021 года удаленно оформить российскую визу смогут граждане 53 стран.
Проект федерального закона предлагает определить e-visa наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной. Оформляться она будет как однократная на 60 календарных дней максимум с разрешенным сроком пребывания в РФ до 16 суток. Процесс займет не более четырех дней с даты подачи иностранцем заявления.