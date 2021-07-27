https://ria.ru/20210727/vengriya-1743018334.html

Венгрия открывает въезд для вакцинированных россиян

Венгрия открывает въезд для вакцинированных россиян - РИА Новости, 27.07.2021

Венгрия открывает въезд для вакцинированных россиян

Российские туристы, вакцинированные от COVID-19, смогут свободно въезжать в Венгрию с 27 июля. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T00:23

2021-07-27T00:23

2021-07-27T00:49

туризм

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

новости - туризм

евросоюз

москва

венгрия

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские туристы, вакцинированные от COVID-19, смогут свободно въезжать в Венгрию с 27 июля.Глава МИД страны Петер Сийярто напомнил накануне, что несколько недель назад Россия возобновила выдачу деловых и туристических виз гражданам Венгрии при наличии отрицательного результата ПЦР-теста. Будапешт, в свою очередь, со вторника разрешает въезд привитым российским туристам, заявил он.Сийярто также отметил, что среди секторов венгерской экономики туризм больше всего пострадал от ограничений в связи с пандемией. По его словам, страна всегда была популярным местом среди россиян, а появление возможности для вакцинированных граждан посетить Венгрию очень поможет сектору.Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая официально разрешила применение вакцины "Спутник V" и зарегистрировала его по ускоренной процедуре. В начале июня Сийярто сообщил, что Будапешт обсуждает с Москвой возможное производство российских профилактических препаратов от COVID-19 на венгерской фабрике.Россия возобновила авиасообщение с Венгрией 10 июня. С 24 июля увеличилось число рейсов по маршруту Москва – Будапешт с двух до четырех рейсов в неделю, по маршруту Санкт-Петербург — Будапешт с частотой два рейса в неделю.

https://ria.ru/20210726/turtsiya-1742947967.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, евросоюз, москва, венгрия