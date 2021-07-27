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Нужно создать отрасль утилизации промышленных отходов, заявила Абрамченко
Нужно создать отрасль утилизации промышленных отходов, заявила Абрамченко - РИА Новости, 27.07.2021
Нужно создать отрасль утилизации промышленных отходов, заявила Абрамченко
В России предстоит создать отрасль утилизации промышленных отходов, такой системы раньше не было, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:02
2021-07-27T13:02
россия
виктория абрамченко
промышленность
экономика
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В России предстоит создать отрасль утилизации промышленных отходов, такой системы раньше не было, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Это та самая экономика замкнутого цикла. В стране же до этого не было никакой системы, которая бы позволяла работать с промышленными отходами на постоянной, системной основе, вдолгую. И нам предстоит всем вместе теперь создать отрасль утилизации промышленных отходов", - сказала Абрамченко в эфире телеканала "Россия 24".Вице-премьер уточнила, что в стране есть отдельные предприятия, которые занимаются утилизацией батареек, занимаются утилизацией химических отходов, занимаются утилизацией отработанных масел, но, по её словам, это все локальные, нишевые объекты, а системы не было."Поэтому мы создаем от регуляторики до создания необходимых мощностей, логистических цепочек между точкой накопления или образования таких отходов и точкой, где эти отходы будут перерабатываться. Вот эту систему создаем в рамках инициативы "Генеральная уборка", и в помощь ей инициатива "Экономика замкнутого цикла"", - пояснила Абрамченко.Инициатива "Экономика замкнутого цикла" предлагает обеспечить регулирование использования вторичных ресурсов и сырья из отходов в отдельных отраслях экономики, ограничить или запретить то, что не подлежит переработке или трудно извлекается, ввести экономические стимулы, направленные на сокращение продукции с наименьшим коэффициентом переработки, отслеживать образование отходов и вовлечь в оборот вторичное сырье.
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россия, виктория абрамченко, промышленность, экономика
13:02 27.07.2021
 
Нужно создать отрасль утилизации промышленных отходов, заявила Абрамченко

Вице-премьер Абрамченко: предстоит создать отрасль утилизации промышленных отходов

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В России предстоит создать отрасль утилизации промышленных отходов, такой системы раньше не было, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Это та самая экономика замкнутого цикла. В стране же до этого не было никакой системы, которая бы позволяла работать с промышленными отходами на постоянной, системной основе, вдолгую. И нам предстоит всем вместе теперь создать отрасль утилизации промышленных отходов", - сказала Абрамченко в эфире телеканала "Россия 24".
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Вице-премьер уточнила, что в стране есть отдельные предприятия, которые занимаются утилизацией батареек, занимаются утилизацией химических отходов, занимаются утилизацией отработанных масел, но, по её словам, это все локальные, нишевые объекты, а системы не было.
"Поэтому мы создаем от регуляторики до создания необходимых мощностей, логистических цепочек между точкой накопления или образования таких отходов и точкой, где эти отходы будут перерабатываться. Вот эту систему создаем в рамках инициативы "Генеральная уборка", и в помощь ей инициатива "Экономика замкнутого цикла"", - пояснила Абрамченко.
Инициатива "Экономика замкнутого цикла" предлагает обеспечить регулирование использования вторичных ресурсов и сырья из отходов в отдельных отраслях экономики, ограничить или запретить то, что не подлежит переработке или трудно извлекается, ввести экономические стимулы, направленные на сокращение продукции с наименьшим коэффициентом переработки, отслеживать образование отходов и вовлечь в оборот вторичное сырье.
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