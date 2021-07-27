08:55 27.07.2021 (обновлено: 09:21 27.07.2021)
Глава Забайкальского края назвал сумму ущерба от наводнений
Глава Забайкальского края Осипов: общий объем ущерба от паводков составил 3,7 миллиарда рублей
ЧИТА, 27 июл - РИА Новости. Ущерб от паводков в Забайкальском крае составляет 3,7 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Александр Осипов.
"Общий объем по всем трем волнам (паводка – ред.) составляет 3,7 миллиарда рублей. В первую очередь мы сосредоточили деньги на социальные выплаты... 1,3 миллиарда – на автомобильные дороги, около 500 миллионов рублей – на соцобъекты, 390 миллионов рублей – на дамбы, другие инфраструктурные объекты. Еще не закончено обследование всех жилых домов, не из всех домов даже вода ушла", - отметил Осипов во время совещания по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока.
© Фото пресс-службы министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Обрушение дорожного полотна на федеральной трассе "Амур" в Забайкальском крае в результате паводков
© Фото пресс-службы министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Обрушение дорожного полотна на федеральной трассе "Амур" в Забайкальском крае в результате паводков
Глава Забайкалья отметил, что максимальная выплата за полную потерю имущества составляет 100 тысяч рублей.
В этом году из-за летнего паводка в регионах Дальневосточного федерального округа было подтоплено около 1,7 тысячи жилых домов, в которых проживает более 5 тысяч человек, свыше 3,5 тысячи приусадебных и дачных участков, более 700 километров автомобильных дорог, 52 моста и 52 объекта социальной инфраструктуры.
Из-за мощных ливней подмыло обе ветки Транссибирской магистрали, в Сретенском районе Забайкальского края рухнул железнодорожный мост, и движение поездов было остановлено. Вечером в воскресенье движение пассажирских поездов по Транссибу в Забайкалье было открыто, также восстановленный мост пересекли в тестовом режиме и первые грузовые поезда. Железнодорожное сообщение восстановлено за двое суток, но работы продолжатся до открытия второй нитки моста.
Ситуация с паводками на Дальнем Востоке признается ЧС федерального уровня. Высокое половодье отмечается во всех регионах ДФО.