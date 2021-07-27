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Глава Забайкальского края назвал сумму ущерба от наводнений
Глава Забайкальского края назвал сумму ущерба от наводнений - РИА Новости, 27.07.2021
Глава Забайкальского края назвал сумму ущерба от наводнений
Ущерб от паводков в Забайкальском крае составляет 3,7 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Александр Осипов. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T08:55
2021-07-27T09:21
обрушение на участке транссиба
александр осипов
дальний восток
сретенский район
происшествия
забайкальский край
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ЧИТА, 27 июл - РИА Новости. Ущерб от паводков в Забайкальском крае составляет 3,7 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Александр Осипов."Общий объем по всем трем волнам (паводка – ред.) составляет 3,7 миллиарда рублей. В первую очередь мы сосредоточили деньги на социальные выплаты... 1,3 миллиарда – на автомобильные дороги, около 500 миллионов рублей – на соцобъекты, 390 миллионов рублей – на дамбы, другие инфраструктурные объекты. Еще не закончено обследование всех жилых домов, не из всех домов даже вода ушла", - отметил Осипов во время совещания по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока.Глава Забайкалья отметил, что максимальная выплата за полную потерю имущества составляет 100 тысяч рублей.В этом году из-за летнего паводка в регионах Дальневосточного федерального округа было подтоплено около 1,7 тысячи жилых домов, в которых проживает более 5 тысяч человек, свыше 3,5 тысячи приусадебных и дачных участков, более 700 километров автомобильных дорог, 52 моста и 52 объекта социальной инфраструктуры.Из-за мощных ливней подмыло обе ветки Транссибирской магистрали, в Сретенском районе Забайкальского края рухнул железнодорожный мост, и движение поездов было остановлено. Вечером в воскресенье движение пассажирских поездов по Транссибу в Забайкалье было открыто, также восстановленный мост пересекли в тестовом режиме и первые грузовые поезда. Железнодорожное сообщение восстановлено за двое суток, но работы продолжатся до открытия второй нитки моста.Ситуация с паводками на Дальнем Востоке признается ЧС федерального уровня. Высокое половодье отмечается во всех регионах ДФО.
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обрушение на участке транссиба, александр осипов, дальний восток, сретенский район, происшествия, забайкальский край
08:55 27.07.2021 (обновлено: 09:21 27.07.2021)
 
Глава Забайкальского края назвал сумму ущерба от наводнений

Глава Забайкальского края Осипов: общий объем ущерба от паводков составил 3,7 миллиарда рублей

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПаводки в Забайкальском крае
Паводки в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЧИТА, 27 июл - РИА Новости. Ущерб от паводков в Забайкальском крае составляет 3,7 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Александр Осипов.
"Общий объем по всем трем волнам (паводка – ред.) составляет 3,7 миллиарда рублей. В первую очередь мы сосредоточили деньги на социальные выплаты... 1,3 миллиарда – на автомобильные дороги, около 500 миллионов рублей – на соцобъекты, 390 миллионов рублей – на дамбы, другие инфраструктурные объекты. Еще не закончено обследование всех жилых домов, не из всех домов даже вода ушла", - отметил Осипов во время совещания по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока.
© Фото пресс-службы министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Обрушение дорожного полотна на федеральной трассе "Амур" в Забайкальском крае в результате паводков
Обрушение дорожного полотна на федеральной трассе Амур в Забайкальском крае в результате паводков
© Фото пресс-службы министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Обрушение дорожного полотна на федеральной трассе "Амур" в Забайкальском крае в результате паводков
Глава Забайкалья отметил, что максимальная выплата за полную потерю имущества составляет 100 тысяч рублей.
В этом году из-за летнего паводка в регионах Дальневосточного федерального округа было подтоплено около 1,7 тысячи жилых домов, в которых проживает более 5 тысяч человек, свыше 3,5 тысячи приусадебных и дачных участков, более 700 километров автомобильных дорог, 52 моста и 52 объекта социальной инфраструктуры.
Из-за мощных ливней подмыло обе ветки Транссибирской магистрали, в Сретенском районе Забайкальского края рухнул железнодорожный мост, и движение поездов было остановлено. Вечером в воскресенье движение пассажирских поездов по Транссибу в Забайкалье было открыто, также восстановленный мост пересекли в тестовом режиме и первые грузовые поезда. Железнодорожное сообщение восстановлено за двое суток, но работы продолжатся до открытия второй нитки моста.
Ситуация с паводками на Дальнем Востоке признается ЧС федерального уровня. Высокое половодье отмечается во всех регионах ДФО.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 14:49
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Обрушение на участке ТранссибаАлександр ОсиповДальний ВостокСретенский районПроисшествияЗабайкальский край
 
 
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