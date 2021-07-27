На Урале проверят на вменяемость мужчину, похитившего и избившего жену
СК направит на психиатрическую экспертизу мужчину, который похитил и избил жену
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Следствие направит на психиатрическую экспертизу мужчину, который похитил и избил жену, сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
По информации местного издания e1.ru, мужчина сутки избивал жену из-за того, что она от него ушла.
"Подозреваемый допрошен, вину не признал. Тем не менее, с учетом характера и конкретных обстоятельств уголовного дела, суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемого под стражу на срок два месяца, до 23 сентября включительно. В ходе следствия планируется провести в том числе судебную психиатрическую экспертизу в отношении обвиняемого", - сказал Шульга.
По его словам, мужчине 1982 года рождения, директору частной организации, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "г" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 12 лет лишения свободы.
По данным следствия, днем 22 июля 2021 года обвиняемый приехал в офис супруги в Екатеринбурге, насильно усадил ее в автомобиль и вывез женщину в коттедж, расположенный в поселке "Георгиевские дачи", где избил. Потерпевшую на следующий день освободили сотрудники полиции. По предварительным данным, у пострадавшей зафиксирована черепно-мозговая травма.
Глава пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что при осмотре автомобиля мужчины полиция обнаружила и изъяла крупную сумму денег, 26 банковских карт, печати коммерческих предприятий, а также два зарегистрированных пистолета МР-30 и "Гроза-02" со снаряженными магазинами.
Ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, мошенничество и управление транспортным средством в состоянии опьянения. В мае 2008 года, на год раньше положенного срока, он условно-досрочно освободился из колонии, отметил Горелых.