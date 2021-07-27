https://ria.ru/20210727/udaltsova-1743178031.html
В Москве задержали Анастасию Удальцову
В Москве задержали Анастасию Удальцову - РИА Новости, 27.07.2021
В Москве задержали Анастасию Удальцову
Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова заявила, что ее задержали полицейские в Москве. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T21:35
2021-07-27T21:35
2021-07-27T23:35
россия
госдума рф
москва
донской
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/83355/31/833553105_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_80810f844b9f2aeb22092c55c9959226.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова заявила, что ее задержали полицейские в Москве."В Нагатинском Затоне меня, зарегистрированного кандидата в ГД, перед встречей с избирателями задержали сотрудники полиции из окружного управления, в автозаке десять человек", — сообщила Удальцова в Facebook.Сейчас Удальцова, по ее словам, находится в местном ОВД.В качестве кандидата в депутаты Государственной думы РФ по Нагатинскому одномандатному избирательному округу № 201 (районы Печатники, Южнопортовый, Котловка, Даниловский, Донской, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон, Нагорный, Чертаново Северное) Анастасию Удальцову зарегистрировали 25 июля.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20210409/kommunisty-1727409304.html
россия
москва
донской
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/83355/31/833553105_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e0892ed0d2670dc2a89887bf7997d2b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, москва, донской, происшествия
21:35 27.07.2021 (обновлено: 23:35 27.07.2021)
В Москве задержали Анастасию Удальцову
В Москве задержали кандидата в депутаты от КПРФ Анастасию Удальцову