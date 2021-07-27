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В Москве задержали Анастасию Удальцову
В Москве задержали Анастасию Удальцову - РИА Новости, 27.07.2021
В Москве задержали Анастасию Удальцову
Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова заявила, что ее задержали полицейские в Москве. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T21:35
2021-07-27T23:35
россия
госдума рф
москва
донской
происшествия
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова заявила, что ее задержали полицейские в Москве."В Нагатинском Затоне меня, зарегистрированного кандидата в ГД, перед встречей с избирателями задержали сотрудники полиции из окружного управления, в автозаке десять человек", — сообщила Удальцова в Facebook.Сейчас Удальцова, по ее словам, находится в местном ОВД.В качестве кандидата в депутаты Государственной думы РФ по Нагатинскому одномандатному избирательному округу № 201 (районы Печатники, Южнопортовый, Котловка, Даниловский, Донской, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон, Нагорный, Чертаново Северное) Анастасию Удальцову зарегистрировали 25 июля.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
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россия, госдума рф, москва, донской, происшествия
21:35 27.07.2021 (обновлено: 23:35 27.07.2021)
 
В Москве задержали Анастасию Удальцову

В Москве задержали кандидата в депутаты от КПРФ Анастасию Удальцову

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМашина полиции. Архивное фото
Машина полиции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова заявила, что ее задержали полицейские в Москве.
"В Нагатинском Затоне меня, зарегистрированного кандидата в ГД, перед встречей с избирателями задержали сотрудники полиции из окружного управления, в автозаке десять человек", — сообщила Удальцова в Facebook.
Сейчас Удальцова, по ее словам, находится в местном ОВД.
В качестве кандидата в депутаты Государственной думы РФ по Нагатинскому одномандатному избирательному округу № 201 (районы Печатники, Южнопортовый, Котловка, Даниловский, Донской, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон, Нагорный, Чертаново Северное) Анастасию Удальцову зарегистрировали 25 июля.
Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
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