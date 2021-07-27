https://ria.ru/20210727/udaltsova-1743178031.html

В Москве задержали Анастасию Удальцову

В Москве задержали Анастасию Удальцову - РИА Новости, 27.07.2021

В Москве задержали Анастасию Удальцову

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова заявила, что ее задержали полицейские в Москве. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T21:35

2021-07-27T21:35

2021-07-27T23:35

россия

госдума рф

москва

донской

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова заявила, что ее задержали полицейские в Москве."В Нагатинском Затоне меня, зарегистрированного кандидата в ГД, перед встречей с избирателями задержали сотрудники полиции из окружного управления, в автозаке десять человек", — сообщила Удальцова в Facebook.Сейчас Удальцова, по ее словам, находится в местном ОВД.В качестве кандидата в депутаты Государственной думы РФ по Нагатинскому одномандатному избирательному округу № 201 (районы Печатники, Южнопортовый, Котловка, Даниловский, Донской, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон, Нагорный, Чертаново Северное) Анастасию Удальцову зарегистрировали 25 июля.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20210409/kommunisty-1727409304.html

россия

москва

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россия, госдума рф, москва, донской, происшествия