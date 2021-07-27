https://ria.ru/20210727/tuva-1743144267.html
В Туве появятся шесть образовательных объектов в 2021 году
В Туве появятся шесть образовательных объектов в 2021 году - РИА Новости, 27.07.2021
В Туве появятся шесть образовательных объектов в 2021 году
Шесть образовательных объектов на сумму почти 500 миллионов рублей появятся в 2021 году в Туве в рамках нацпроекта "Образование", сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T17:32
2021-07-27T17:32
2021-07-27T17:32
республика тыва
кванториум
кызыл
ак-довурак
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580589730_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_e994d04200b8e965252fe9bd4b0d944c.jpg
КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости. Шесть образовательных объектов на сумму почти 500 миллионов рублей появятся в 2021 году в Туве в рамках нацпроекта "Образование", сообщает пресс-служба главы республики.По региональному проекту "Современная школа" планируется завершить строительство общеобразовательной школы на 825 мест на улице Пригородная и начать строительство школы на 825 мест по улице Бай-Хаакская в Кызыле. Также обновят материально-техническую базу республиканской коррекционной школы № 10 для детей с ограниченными возможностями здоровья и Школы-интерната для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в городе Ак-Довурак.Далее по проекту "Современная школа" планируется создать детский технопарк "Кванториум" на базе гимназии № 5 в Кызыле и центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников на базе Тувинского института развития образования и повышения квалификации.В пресс-службе отмечают, что также в рамках проекта планируется открыть центры образования естественно-научной и технологической направленностей на базе 25 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, которые будут оснащены цифровыми лабораториями и оборудованием для проведения кружков по робототехнике.По региональному проекту "Успех каждого ребенка" в Туве планируется внедрение персонального дополнительного образования детей с выдачей сертификатов о дополнительном образовании.Для занятия физической культурой и спортом в сельских школах республики в 2021 году проходит капитальный ремонт семи спортивных залов и строительство 11 спортплощадок и 12 спортклубов на общую сумму 31,8 миллиона рублей.По региональному проекту "Цифровая образовательная среда" запланировано создание центра цифрового образования детей "IT-куб" на базе Тувинского техникума информационных технологий, который будет оснащен оборудованием для проведения занятий по программированию.
https://ria.ru/20210521/otchet-1733307431.html
https://ria.ru/20210421/lager-1729199219.html
кызыл
ак-довурак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580589730_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_c92ac16d5db75cab3fa8d5d1d7617f3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кванториум, кызыл, ак-довурак, общество
В Туве появятся шесть образовательных объектов в 2021 году
Глава Тувы Кара-оол: шесть образовательных объектов появятся в 2021 году в рамках нацпроекта
КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости. Шесть образовательных объектов на сумму почти 500 миллионов рублей появятся в 2021 году в Туве в рамках нацпроекта "Образование", сообщает пресс-служба главы республики.
"В рамках национального проекта "Образование" в 2021 году в Туве реализуется шесть региональных проектов, на которые предусмотрено 449,5 миллиона рублей, в том числе "Современная школа" - 392,0 миллиона рублей, "Успех каждого ребенка" - 45,8 миллиона рублей, "Цифровая образовательная среда" - 11,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
По региональному проекту "Современная школа" планируется завершить строительство общеобразовательной школы на 825 мест на улице Пригородная и начать строительство школы на 825 мест по улице Бай-Хаакская в Кызыле
. Также обновят материально-техническую базу республиканской коррекционной школы № 10 для детей с ограниченными возможностями здоровья и Школы-интерната для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в городе Ак-Довурак
.
Далее по проекту "Современная школа" планируется создать детский технопарк "Кванториум
" на базе гимназии № 5 в Кызыле и центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников на базе Тувинского института развития образования и повышения квалификации.
В пресс-службе отмечают, что также в рамках проекта планируется открыть центры образования естественно-научной и технологической направленностей на базе 25 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, которые будут оснащены цифровыми лабораториями и оборудованием для проведения кружков по робототехнике.
По региональному проекту "Успех каждого ребенка" в Туве планируется внедрение персонального дополнительного образования детей с выдачей сертификатов о дополнительном образовании.
Для занятия физической культурой и спортом в сельских школах республики в 2021 году проходит капитальный ремонт семи спортивных залов и строительство 11 спортплощадок и 12 спортклубов на общую сумму 31,8 миллиона рублей.
По региональному проекту "Цифровая образовательная среда" запланировано создание центра цифрового образования детей "IT-куб" на базе Тувинского техникума информационных технологий, который будет оснащен оборудованием для проведения занятий по программированию.