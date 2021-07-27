https://ria.ru/20210727/tuva-1743144267.html

В Туве появятся шесть образовательных объектов в 2021 году

В Туве появятся шесть образовательных объектов в 2021 году - РИА Новости, 27.07.2021

В Туве появятся шесть образовательных объектов в 2021 году

Шесть образовательных объектов на сумму почти 500 миллионов рублей появятся в 2021 году в Туве в рамках нацпроекта "Образование", сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T17:32

2021-07-27T17:32

2021-07-27T17:32

республика тыва

кванториум

кызыл

ак-довурак

общество

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КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости. Шесть образовательных объектов на сумму почти 500 миллионов рублей появятся в 2021 году в Туве в рамках нацпроекта "Образование", сообщает пресс-служба главы республики.По региональному проекту "Современная школа" планируется завершить строительство общеобразовательной школы на 825 мест на улице Пригородная и начать строительство школы на 825 мест по улице Бай-Хаакская в Кызыле. Также обновят материально-техническую базу республиканской коррекционной школы № 10 для детей с ограниченными возможностями здоровья и Школы-интерната для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в городе Ак-Довурак.Далее по проекту "Современная школа" планируется создать детский технопарк "Кванториум" на базе гимназии № 5 в Кызыле и центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников на базе Тувинского института развития образования и повышения квалификации.В пресс-службе отмечают, что также в рамках проекта планируется открыть центры образования естественно-научной и технологической направленностей на базе 25 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, которые будут оснащены цифровыми лабораториями и оборудованием для проведения кружков по робототехнике.По региональному проекту "Успех каждого ребенка" в Туве планируется внедрение персонального дополнительного образования детей с выдачей сертификатов о дополнительном образовании.Для занятия физической культурой и спортом в сельских школах республики в 2021 году проходит капитальный ремонт семи спортивных залов и строительство 11 спортплощадок и 12 спортклубов на общую сумму 31,8 миллиона рублей.По региональному проекту "Цифровая образовательная среда" запланировано создание центра цифрового образования детей "IT-куб" на базе Тувинского техникума информационных технологий, который будет оснащен оборудованием для проведения занятий по программированию.

https://ria.ru/20210521/otchet-1733307431.html

https://ria.ru/20210421/lager-1729199219.html

кызыл

ак-довурак

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кванториум, кызыл, ак-довурак, общество