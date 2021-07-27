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ООН призвала политических лидеров в Тунисе быстро разрешить разногласия
ООН призвала политических лидеров в Тунисе быстро разрешить разногласия - РИА Новости, 27.07.2021
ООН призвала политических лидеров в Тунисе быстро разрешить разногласия
ООН призывает политических лидеров Туниса быстро разрешить противоречия посредством диалога и достижения компромиссов, заявил заместитель официального... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T19:59
2021-07-27T19:59
2021-07-27T20:02
фархан хак
тунис (страна)
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в мире
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ООН, 27 июл – РИА Новости. ООН призывает политических лидеров Туниса быстро разрешить противоречия посредством диалога и достижения компромиссов, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.Ранее президент Туниса Кайс Саид освободил от должности премьер-министра Хишама аль-Мешиши, а также заморозил работу парламента и лишил неприкосновенности всех депутатов на фоне охвативших страну антиправительственных протестов. Исполнительную власть на себя Саид взял при помощи нового премьера, который будет назначен позже. Он подчеркнул, что действует в рамках закона и отвечает на требования народа. Позже канцелярия президента уточнила, что работа парламента заморожена на 30 дней."Мы продолжаем находиться в контакте с тунисским правительством здесь в Нью-Йорке и через наших сотрудников в стране. Мы призываем тунисских политических лидеров, игроков быстро разрешить разногласия посредством диалога и компромисса и действовать ответственно в целях сохранения спокойствия", - сказал Хак на брифинге.По его словам, в данный момент крайне важно, чтобы все стороны продолжали уважать верховенство закона, права и свободы. "Речь идет в том чисел о свободе прессы и регулярном функционировании демократических институтов", - добавил Хак.
https://ria.ru/20210726/tunis-1743008505.html
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фархан хак, тунис (страна), оон, в мире
19:59 27.07.2021 (обновлено: 20:02 27.07.2021)
ООН призвала политических лидеров в Тунисе быстро разрешить разногласия
В ООН призвали политических лидеров в Тунисе быстро разрешить разногласия