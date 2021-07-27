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Метеоролог призвала не приписывать идущей в ЦФО "семье циклонов" опасность
Метеоролог призвала не приписывать идущей в ЦФО "семье циклонов" опасность - РИА Новости, 27.07.2021
Метеоролог призвала не приписывать идущей в ЦФО "семье циклонов" опасность
Систему циклонов, которая приходит на смену антициклону в Европейской части России, некорректно сравнивать с циклоном, который стал разрушительным для ряда... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T11:56
2021-07-27T11:56
наводнение в германии
марина макарова
россия
жара в центре россии
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Систему циклонов, которая приходит на смену антициклону в Европейской части России, некорректно сравнивать с циклоном, который стал разрушительным для ряда стран западной Европы, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.Ранее метеоролог центра "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что на центр Европейской России приедет циклон, который принёс наводнения в Западную Европу.Она отметила, что погода станет неустойчивой, прогнозируются дожди, грозы, в отдельных районах может пойти град.По мнению Макаровой, говорить о перемещении единого циклона из одного региона в другой удаленный можно в отношении крупных, циклонических образований - тропических циклонов. Они могут сохранять свою структуру, значительно удаляясь от региона первоначального образования. Европейские же циклоны влияют на соседние регионы, а циклон из Западной Европы максимально может "дотянуться" до стран Прибалтики, но не до столичного региона России.Тем не менее, по словам метеоролога, погода в ЦФО будет неустойчивой, и необходимо следить за прогнозами Гидрометцентра.
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наводнение в германии, марина макарова, россия, жара в центре россии, гидрометцентр, общество
11:56 27.07.2021
 
Метеоролог призвала не приписывать идущей в ЦФО "семье циклонов" опасность

Метеоролог Макарова: циклон из Западной Европы не сможет дотянуться до центра России

© AP Photo / Valentin BianchiЛюди плывут на лодке по жилой улице после наводнения в Англере, провинция Льеж, Бельгия
Люди плывут на лодке по жилой улице после наводнения в Англере, провинция Льеж, Бельгия - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© AP Photo / Valentin Bianchi
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Систему циклонов, которая приходит на смену антициклону в Европейской части России, некорректно сравнивать с циклоном, который стал разрушительным для ряда стран западной Европы, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.
Ранее метеоролог центра "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что на центр Европейской России приедет циклон, который принёс наводнения в Западную Европу.
"Нельзя сравнивать циклон над Европой с теми процессами, что происходят сейчас. У нас (в центре Европейской России) волны перемещаются медленно. У нас постепенно погода меняется. Антициклон подвижный, он не блокирующий. Он постепенно смещается, и его место занимает семейство циклонов, которое приходит с запада", - сказала Макарова.
Она отметила, что погода станет неустойчивой, прогнозируются дожди, грозы, в отдельных районах может пойти град.
По мнению Макаровой, говорить о перемещении единого циклона из одного региона в другой удаленный можно в отношении крупных, циклонических образований - тропических циклонов. Они могут сохранять свою структуру, значительно удаляясь от региона первоначального образования. Европейские же циклоны влияют на соседние регионы, а циклон из Западной Европы максимально может "дотянуться" до стран Прибалтики, но не до столичного региона России.
Тем не менее, по словам метеоролога, погода в ЦФО будет неустойчивой, и необходимо следить за прогнозами Гидрометцентра.
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Наводнение в ГерманииМарина МакароваРоссияЖара в центре РоссииГидрометцентрОбщество
 
 
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