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Москвичей предупредили о приближении циклона, затопившего Европу
Москвичей предупредили о приближении циклона, затопившего Европу - РИА Новости, 27.07.2021
Москвичей предупредили о приближении циклона, затопившего Европу
Затопивший Европу циклон придет в Москву в среду вечером, но ничего "особо угрожающего" не ожидается, местами пройдет дождь, усилится ветер, сообщила главный... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T11:06
2021-07-27T11:25
москва
европа
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Затопивший Европу циклон придет в Москву в среду вечером, но ничего "особо угрожающего" не ожидается, местами пройдет дождь, усилится ветер, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что в среду в столице будет не по сезону тепло, плюс 25-30, однако к вечеру, с приближением ложбины циклона "Дирк", вновь затопившего северную Европу, небо постепенно заволокут мощные кучевые облака."Европа первой встречает такие катаклизмы в виде ненастья. Действительно в столице завтра к вечеру погоду будет определять атмосферный фронт циклона, который сейчас находится где-то над Ботническим заливом. Особо интенсивных осадков не ожидаем, так как центр циклона будет проходить по Северу европейской России, а нас будут задевать только атмосферные фронты. Мы действительно ждем, что завтра местами может выпасть до 7 миллиметров осадков, не исключена гроза и порывы ветра. Поэтому ничего особо угрожающего в завтрашнем процессе мы не ожидаем", - сообщила Позднякова.По ее словам, в последующие дни Москва будет находиться в более прохладной зоне, не будет жары, но температура воздуха будет чуть выше нормы."Погода будет относительно спокойной, с локальными кратковременными дождями, что характерно для конца июля", - заключила синоптик.
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москва, европа, общество
11:06 27.07.2021 (обновлено: 11:25 27.07.2021)
 
Москвичей предупредили о приближении циклона, затопившего Европу

Синоптик Метеобюро Позднякова: затопивший Европу циклон придет в Москву в среду вечером

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди во время дождя на Красной площади в Москве
Люди во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Затопивший Европу циклон придет в Москву в среду вечером, но ничего "особо угрожающего" не ожидается, местами пройдет дождь, усилится ветер, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что в среду в столице будет не по сезону тепло, плюс 25-30, однако к вечеру, с приближением ложбины циклона "Дирк", вновь затопившего северную Европу, небо постепенно заволокут мощные кучевые облака.
"Европа первой встречает такие катаклизмы в виде ненастья. Действительно в столице завтра к вечеру погоду будет определять атмосферный фронт циклона, который сейчас находится где-то над Ботническим заливом. Особо интенсивных осадков не ожидаем, так как центр циклона будет проходить по Северу европейской России, а нас будут задевать только атмосферные фронты. Мы действительно ждем, что завтра местами может выпасть до 7 миллиметров осадков, не исключена гроза и порывы ветра. Поэтому ничего особо угрожающего в завтрашнем процессе мы не ожидаем", - сообщила Позднякова.
По ее словам, в последующие дни Москва будет находиться в более прохладной зоне, не будет жары, но температура воздуха будет чуть выше нормы.
"Погода будет относительно спокойной, с локальными кратковременными дождями, что характерно для конца июля", - заключила синоптик.
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