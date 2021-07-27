https://ria.ru/20210727/tsiklon-1743061979.html

Москвичей предупредили о приближении циклона, затопившего Европу

Москвичей предупредили о приближении циклона, затопившего Европу - РИА Новости, 27.07.2021

Москвичей предупредили о приближении циклона, затопившего Европу

Затопивший Европу циклон придет в Москву в среду вечером, но ничего "особо угрожающего" не ожидается, местами пройдет дождь, усилится ветер, сообщила главный... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T11:06

2021-07-27T11:06

2021-07-27T11:25

москва

европа

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741433893_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_823ea3d2100b13260c7d3c61d08af703.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Затопивший Европу циклон придет в Москву в среду вечером, но ничего "особо угрожающего" не ожидается, местами пройдет дождь, усилится ветер, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что в среду в столице будет не по сезону тепло, плюс 25-30, однако к вечеру, с приближением ложбины циклона "Дирк", вновь затопившего северную Европу, небо постепенно заволокут мощные кучевые облака."Европа первой встречает такие катаклизмы в виде ненастья. Действительно в столице завтра к вечеру погоду будет определять атмосферный фронт циклона, который сейчас находится где-то над Ботническим заливом. Особо интенсивных осадков не ожидаем, так как центр циклона будет проходить по Северу европейской России, а нас будут задевать только атмосферные фронты. Мы действительно ждем, что завтра местами может выпасть до 7 миллиметров осадков, не исключена гроза и порывы ветра. Поэтому ничего особо угрожающего в завтрашнем процессе мы не ожидаем", - сообщила Позднякова.По ее словам, в последующие дни Москва будет находиться в более прохладной зоне, не будет жары, но температура воздуха будет чуть выше нормы."Погода будет относительно спокойной, с локальными кратковременными дождями, что характерно для конца июля", - заключила синоптик.

https://ria.ru/20210727/pogoda-1743033048.html

москва

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, европа, общество