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В Госдуме призвали ретейлеров снизить цены на социально значимые продукты
В Госдуме призвали ретейлеров снизить цены на социально значимые продукты - РИА Новости, 27.07.2021
В Госдуме призвали ретейлеров снизить цены на социально значимые продукты
Торговые сети, магазины и производители в регионах должны заключить соглашения о снижении торговых наценок на социально значимые продукты, увеличение цен на ряд РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T19:40
2021-07-27T19:40
россия
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
алексей гордеев
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Торговые сети, магазины и производители в регионах должны заключить соглашения о снижении торговых наценок на социально значимые продукты, увеличение цен на ряд основных продуктов питания в России сейчас - одна из самых актуальных проблем, считает вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.Гордеев во вторник провел заседание федеральной рабочей группы "Единой России" по стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. В совещании приняли участие представители Минпромторга РФ, министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной антимонопольной службы и Роспотребнадзора.Во вступительном слове Гордеев отметил, что увеличение цен на ряд основных продуктов питания - одна из самых частых тем, которую люди поднимают при обсуждении народной программы "Единой России" в регионах."Партия взяла этот животрепещущий вопрос под свой контроль и предложила ряд мер. Например, предложено на период уборки урожая, который уже наступил, организовать поставки от производителей на рынки и ярмарки для прямой продажи населению, исключив из этой цепочки звено посредников", - сказал Гордеев.Также, по его словам, предложено заключить соглашения между торговыми сетями, предприятиями розничной торговли и производителями, фермерами о снижении торговых наценок на социально значимые продукты. "Это уже сделано на федеральном уровне, теперь это необходимо распространить на региональный уровень. Мы видим, что в ряде случаев торговые наценки доходят до 200% от стоимости товара производителя, что недопустимо", - указал вице-спикер ГД.Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин на совещании правительства поддержал инициативы "Единой России" по снижению цен и поручил губернаторам организовать в регионах ярмарки, где местные фермеры смогут свободно торговать фруктами и овощами собственного производства."В настоящий момент практически во всех субъектах РФ созданы рабочие группы для контроля цен на продукты. Они будут заниматься организацией и выполнением поставленных задач, контролировать цена на основные продукты питания. К этой работе подключился Общероссийский народный фронт, проводятся рейды на местах", - сообщил Гордеев. По его данным, на сегодняшний день в регионах дополнительно открыто 120 ярмарок продуктов питания."Отдельно я хотел бы обратиться к контрольно-надзорным органам, которых у нас десятки, с просьбой снизить пресс с аграрного бизнеса и мест продажи продуктов, и наоборот, оказать фермерам помощь в реализации продукции", - заключил вице-спикер Госдумы.
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россия, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), алексей гордеев, владимир путин, экономика
19:40 27.07.2021
 
В Госдуме призвали ретейлеров снизить цены на социально значимые продукты

Вице-спикер Госдумы Гордеев: торговые сети и производители должны договориться о снижении цен

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Торговые сети, магазины и производители в регионах должны заключить соглашения о снижении торговых наценок на социально значимые продукты, увеличение цен на ряд основных продуктов питания в России сейчас - одна из самых актуальных проблем, считает вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.
Гордеев во вторник провел заседание федеральной рабочей группы "Единой России" по стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. В совещании приняли участие представители Минпромторга РФ, министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной антимонопольной службы и Роспотребнадзора.
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Во вступительном слове Гордеев отметил, что увеличение цен на ряд основных продуктов питания - одна из самых частых тем, которую люди поднимают при обсуждении народной программы "Единой России" в регионах.
"Партия взяла этот животрепещущий вопрос под свой контроль и предложила ряд мер. Например, предложено на период уборки урожая, который уже наступил, организовать поставки от производителей на рынки и ярмарки для прямой продажи населению, исключив из этой цепочки звено посредников", - сказал Гордеев.
Также, по его словам, предложено заключить соглашения между торговыми сетями, предприятиями розничной торговли и производителями, фермерами о снижении торговых наценок на социально значимые продукты. "Это уже сделано на федеральном уровне, теперь это необходимо распространить на региональный уровень. Мы видим, что в ряде случаев торговые наценки доходят до 200% от стоимости товара производителя, что недопустимо", - указал вице-спикер ГД.
Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин на совещании правительства поддержал инициативы "Единой России" по снижению цен и поручил губернаторам организовать в регионах ярмарки, где местные фермеры смогут свободно торговать фруктами и овощами собственного производства.
"В настоящий момент практически во всех субъектах РФ созданы рабочие группы для контроля цен на продукты. Они будут заниматься организацией и выполнением поставленных задач, контролировать цена на основные продукты питания. К этой работе подключился Общероссийский народный фронт, проводятся рейды на местах", - сообщил Гордеев. По его данным, на сегодняшний день в регионах дополнительно открыто 120 ярмарок продуктов питания.
"Отдельно я хотел бы обратиться к контрольно-надзорным органам, которых у нас десятки, с просьбой снизить пресс с аграрного бизнеса и мест продажи продуктов, и наоборот, оказать фермерам помощь в реализации продукции", - заключил вице-спикер Госдумы.
 
РоссияГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Алексей ГордеевВладимир ПутинЭкономика
 
 
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