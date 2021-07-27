https://ria.ru/20210727/tseny-1743167034.html

В Госдуме призвали ретейлеров снизить цены на социально значимые продукты

В Госдуме призвали ретейлеров снизить цены на социально значимые продукты - РИА Новости, 27.07.2021

В Госдуме призвали ретейлеров снизить цены на социально значимые продукты

Торговые сети, магазины и производители в регионах должны заключить соглашения о снижении торговых наценок на социально значимые продукты, увеличение цен на ряд РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T19:40

2021-07-27T19:40

2021-07-27T19:40

россия

госдума рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

алексей гордеев

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Торговые сети, магазины и производители в регионах должны заключить соглашения о снижении торговых наценок на социально значимые продукты, увеличение цен на ряд основных продуктов питания в России сейчас - одна из самых актуальных проблем, считает вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.Гордеев во вторник провел заседание федеральной рабочей группы "Единой России" по стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. В совещании приняли участие представители Минпромторга РФ, министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной антимонопольной службы и Роспотребнадзора.Во вступительном слове Гордеев отметил, что увеличение цен на ряд основных продуктов питания - одна из самых частых тем, которую люди поднимают при обсуждении народной программы "Единой России" в регионах."Партия взяла этот животрепещущий вопрос под свой контроль и предложила ряд мер. Например, предложено на период уборки урожая, который уже наступил, организовать поставки от производителей на рынки и ярмарки для прямой продажи населению, исключив из этой цепочки звено посредников", - сказал Гордеев.Также, по его словам, предложено заключить соглашения между торговыми сетями, предприятиями розничной торговли и производителями, фермерами о снижении торговых наценок на социально значимые продукты. "Это уже сделано на федеральном уровне, теперь это необходимо распространить на региональный уровень. Мы видим, что в ряде случаев торговые наценки доходят до 200% от стоимости товара производителя, что недопустимо", - указал вице-спикер ГД.Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин на совещании правительства поддержал инициативы "Единой России" по снижению цен и поручил губернаторам организовать в регионах ярмарки, где местные фермеры смогут свободно торговать фруктами и овощами собственного производства."В настоящий момент практически во всех субъектах РФ созданы рабочие группы для контроля цен на продукты. Они будут заниматься организацией и выполнением поставленных задач, контролировать цена на основные продукты питания. К этой работе подключился Общероссийский народный фронт, проводятся рейды на местах", - сообщил Гордеев. По его данным, на сегодняшний день в регионах дополнительно открыто 120 ярмарок продуктов питания."Отдельно я хотел бы обратиться к контрольно-надзорным органам, которых у нас десятки, с просьбой снизить пресс с аграрного бизнеса и мест продажи продуктов, и наоборот, оказать фермерам помощь в реализации продукции", - заключил вице-спикер Госдумы.

https://ria.ru/20210716/tseny-1741500408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), алексей гордеев, владимир путин, экономика