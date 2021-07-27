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"Газпром" не стал бронировать допмощности ГТС Украины на август
"Газпром" не стал бронировать допмощности ГТС Украины на август - РИА Новости, 27.07.2021
"Газпром" не стал бронировать допмощности ГТС Украины на август
"Газпром" не стал бронировать на август дополнительный объем мощностей для транзита газа через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:58
2021-07-27T14:46
россия
северный поток
газпром
украина
в мире
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать на август дополнительный объем мощностей для транзита газа через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.Всего на аукционе предлагалось забронировать прерываемые транзитные мощности на 63,7 миллиона кубометров в сутки.Неделей ранее прошел основной аукцион на бронирование твердых транзитных мощностей украинской ГТС, и тогда, как и в предыдущие месяцы, российская компания выкупила весь предлагавшийся объем — 15 миллионов кубометров в сутки.В конце 2019 года Россия и Украина подписали пятилетний транзитный контракт, в соответствии с которым "Газпром" обязался гарантировать прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Таким образом, в этом году ежесуточный объем составляет примерно 109 миллионов кубометров. При этом "Газпром" ежемесячно бронирует дополнительные транзитные мощности украинской ГТС. С учетом этого в июле компания прокачивает по 124 миллиона кубометров газа в сутки, такой же объем планируется и на август.Между тем из-за ремонтных работ на газопроводе "Ямал — Европа" и на "Северном потоке — 1" поставки газа в Европу несколько сократились, а в европейских подземных хранилищах образовался дефицит запасов, что привело к росту цен на европейском газовом рынке.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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россия, северный поток, газпром, украина, в мире
13:58 27.07.2021 (обновлено: 14:46 27.07.2021)
 
"Газпром" не стал бронировать допмощности ГТС Украины на август

"Газпром" не стал бронировать на август дополнительные мощности для транзита газа через Украину

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОфис ОАО "Газпром"
Офис ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать на август дополнительный объем мощностей для транзита газа через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.
Всего на аукционе предлагалось забронировать прерываемые транзитные мощности на 63,7 миллиона кубометров в сутки.
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Неужели Меркель сдала Украину Путину?
Неделей ранее прошел основной аукцион на бронирование твердых транзитных мощностей украинской ГТС, и тогда, как и в предыдущие месяцы, российская компания выкупила весь предлагавшийся объем — 15 миллионов кубометров в сутки.
В конце 2019 года Россия и Украина подписали пятилетний транзитный контракт, в соответствии с которым "Газпром" обязался гарантировать прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Таким образом, в этом году ежесуточный объем составляет примерно 109 миллионов кубометров. При этом "Газпром" ежемесячно бронирует дополнительные транзитные мощности украинской ГТС. С учетом этого в июле компания прокачивает по 124 миллиона кубометров газа в сутки, такой же объем планируется и на август.
Между тем из-за ремонтных работ на газопроводе "Ямал — Европа" и на "Северном потоке — 1" поставки газа в Европу несколько сократились, а в европейских подземных хранилищах образовался дефицит запасов, что привело к росту цен на европейском газовом рынке.
 
РоссияСеверный потокГазпромУкраинаВ мире
 
 
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