https://ria.ru/20210727/tolstoy-1743153649.html

Толстой призвал решить проблему трудового стажа многодетных матерей

Толстой призвал решить проблему трудового стажа многодетных матерей - РИА Новости, 27.07.2021

Толстой призвал решить проблему трудового стажа многодетных матерей

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой поддержал идею выработки единых критериев для многодетных семей, призвал не лишать таких родителей их "статуса" после... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T18:14

2021-07-27T18:14

2021-07-27T18:14

россия

многодетные семьи

петр толстой

госдума рф

общество

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой поддержал идею выработки единых критериев для многодетных семей, призвал не лишать таких родителей их "статуса" после достижения детьми совершеннолетия, а также решить проблему нехватки трудового стажа у многодетных матерей, отдавших свое время воспитанию детей.Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева ранее сообщила "Парламентской газете" о том, что осенью нижняя палата парламента планирует начать разработку единых критериев для многодетных семей. По ее словам, депутаты предлагают считать многодетной семью, в которой растут три и более несовершеннолетних ребенка, в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы. Как отметила Окунева, рассматривается вопрос о распространении на всю страну некоторых региональных льгот для многодетных семей, а также введение для них единого удостоверения."Выработка единого критерия для многодетных семей – объективная необходимость. Единый общефедеральный подход к этому вопросу сотрет грань между региональными различиями, дав одинаковые и прочные гарантии для жителей всей России. Разрабатывая единый критерий необходимо отказаться от нормы, когда при достижении совершеннолетия старшего ребенка семья перестает быть многодетной", - написал Толстой во вторник в своем Telegram-канале, комментируя заявление Окуневой.Он отметил, что ребенок продолжает учиться, в той или иной мере завися от родителей, и "лишать семью господдержки в этих условиях – попросту несправедливо".

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/mnogodetnye-1743050804.html

https://ria.ru/20210726/semi-1742986416.html

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россия, многодетные семьи, петр толстой, госдума рф, общество