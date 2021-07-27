https://ria.ru/20210727/teatr-1743138180.html

"Мастерская Фоменко" не будет требовать от зрителей QR-коды

"Мастерская Фоменко" не будет требовать от зрителей QR-коды - РИА Новости, 27.07.2021

"Мастерская Фоменко" не будет требовать от зрителей QR-коды

Театр "Мастерская Петра Фоменко" не будет требовать от зрителей QR-кодов, сообщил РИА Новости его художественный руководитель Евгений Каменькович. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T17:06

2021-07-27T17:06

2021-07-27T17:24

театр

новости культуры

культура

евгений каменькович

мастерская петра фоменко

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Театр "Мастерская Петра Фоменко" не будет требовать от зрителей QR-кодов, сообщил РИА Новости его художественный руководитель Евгений Каменькович."Единственный документ, который нужен зрителю, чтобы попасть на спектакль, – это билет. Никаких QR-кодов, ПЦР-тестов и прочих справок для посещения театра не требуется", - сказал Каменькович.Худрук добавил, что продавать билеты будут исходя из 50-процентной заполняемости зала, на входе зрителям будут измерять температуру, обязательным останется требование носить маску.Ранее "Ленком Марка Захарова" сообщил, что введет систему QR-кодов на некоторых спектаклях в октябре, а с ноября такая система распространится на все спектакли театра.

https://ria.ru/20210712/teatr-1740958240.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, евгений каменькович, мастерская петра фоменко