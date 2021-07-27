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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210727/teatr-1743138180.html
"Мастерская Фоменко" не будет требовать от зрителей QR-коды
"Мастерская Фоменко" не будет требовать от зрителей QR-коды - РИА Новости, 27.07.2021
"Мастерская Фоменко" не будет требовать от зрителей QR-коды
Театр "Мастерская Петра Фоменко" не будет требовать от зрителей QR-кодов, сообщил РИА Новости его художественный руководитель Евгений Каменькович. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T17:06
2021-07-27T17:24
театр
новости культуры
культура
евгений каменькович
мастерская петра фоменко
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Театр "Мастерская Петра Фоменко" не будет требовать от зрителей QR-кодов, сообщил РИА Новости его художественный руководитель Евгений Каменькович."Единственный документ, который нужен зрителю, чтобы попасть на спектакль, – это билет. Никаких QR-кодов, ПЦР-тестов и прочих справок для посещения театра не требуется", - сказал Каменькович.Худрук добавил, что продавать билеты будут исходя из 50-процентной заполняемости зала, на входе зрителям будут измерять температуру, обязательным останется требование носить маску.Ранее "Ленком Марка Захарова" сообщил, что введет систему QR-кодов на некоторых спектаклях в октябре, а с ноября такая система распространится на все спектакли театра.
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театр, новости культуры, евгений каменькович, мастерская петра фоменко
17:06 27.07.2021 (обновлено: 17:24 27.07.2021)
 
"Мастерская Фоменко" не будет требовать от зрителей QR-коды

Худрук Каменькович: театр "Мастерская Петра Фоменко" не будет требовать от зрителей QR-кодов

© Фото : Московский театр "Мастерская П. Фоменко"Московский театр "Мастерская Петра Фоменко"
Московский театр Мастерская Петра Фоменко - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Фото : Московский театр "Мастерская П. Фоменко"
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Театр "Мастерская Петра Фоменко" не будет требовать от зрителей QR-кодов, сообщил РИА Новости его художественный руководитель Евгений Каменькович.
"Единственный документ, который нужен зрителю, чтобы попасть на спектакль, – это билет. Никаких QR-кодов, ПЦР-тестов и прочих справок для посещения театра не требуется", - сказал Каменькович.
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12 июля, 16:54Культура
Театр на Малой Бронной подарит билеты вакцинировавшимся в Гостином дворе
Худрук добавил, что продавать билеты будут исходя из 50-процентной заполняемости зала, на входе зрителям будут измерять температуру, обязательным останется требование носить маску.
Ранее "Ленком Марка Захарова" сообщил, что введет систему QR-кодов на некоторых спектаклях в октябре, а с ноября такая система распространится на все спектакли театра.
 
КультураТеатрНовости культурыЕвгений КаменьковичМастерская Петра Фоменко
 
 
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