https://ria.ru/20210727/svalki-1743088697.html

Абрамченко рассказала о планах по ликвидации свалок

Абрамченко рассказала о планах по ликвидации свалок - РИА Новости, 27.07.2021

Абрамченко рассказала о планах по ликвидации свалок

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что после создания реестра заброшенных промплощадок, нефтяных скважин и несанкционированных свалок в России в 2022... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T13:11

2021-07-27T13:11

2021-07-27T13:11

россия

виктория абрамченко

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что после создания реестра заброшенных промплощадок, нефтяных скважин и несанкционированных свалок в России в 2022 году, начнется ликвидация этих объектов, в первую очередь, приносящих вред здоровью."Мы с коллегами, с экспертами, с федеральными органами исполнительной власти, с рабочей группой госсовета по экологии пришли к выводу, что, к сожалению, сегодня в стране не знает никто, сколько мы накопили таких объектов. И для того, чтобы правильно заниматься генеральной уборкой, нужно сначала посчитать такие объекты: сколько всего заброшенных промышленных площадок, сколько всего заброшенных нефтяных скважин", - сказала Абрамченко в интервью телеканалу "Россия 24""Сколько всего свалок несанкционированных в разных и населенных пунктах, и в лесах и на особо охраняемых природных территориях. Все объекты необходимо проинвентаризировать. И себе такую задачу с регионами поставили: в 2022 году инвентаризацию завершить, реестры объектов составить, дальше нам надо будет сделать приоритизацию объектов. На все денег не хватит сразу, безусловно. Но через приоритизацию мы , в первую очередь, пойдем на ликвидацию объектов, оказывающих наибольшее негативное влияние. В первую очередь, на здоровье, и во вторую, на природу", - добавила она.

https://realty.ria.ru/20210708/musor-1740496902.html

россия

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россия, виктория абрамченко, общество