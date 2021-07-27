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Абрамченко рассказала о планах по ликвидации свалок
Абрамченко рассказала о планах по ликвидации свалок - РИА Новости, 27.07.2021
Абрамченко рассказала о планах по ликвидации свалок
Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что после создания реестра заброшенных промплощадок, нефтяных скважин и несанкционированных свалок в России в 2022... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:11
2021-07-27T13:11
россия
виктория абрамченко
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что после создания реестра заброшенных промплощадок, нефтяных скважин и несанкционированных свалок в России в 2022 году, начнется ликвидация этих объектов, в первую очередь, приносящих вред здоровью."Мы с коллегами, с экспертами, с федеральными органами исполнительной власти, с рабочей группой госсовета по экологии пришли к выводу, что, к сожалению, сегодня в стране не знает никто, сколько мы накопили таких объектов. И для того, чтобы правильно заниматься генеральной уборкой, нужно сначала посчитать такие объекты: сколько всего заброшенных промышленных площадок, сколько всего заброшенных нефтяных скважин", - сказала Абрамченко в интервью телеканалу "Россия 24""Сколько всего свалок несанкционированных в разных и населенных пунктах, и в лесах и на особо охраняемых природных территориях. Все объекты необходимо проинвентаризировать. И себе такую задачу с регионами поставили: в 2022 году инвентаризацию завершить, реестры объектов составить, дальше нам надо будет сделать приоритизацию объектов. На все денег не хватит сразу, безусловно. Но через приоритизацию мы , в первую очередь, пойдем на ликвидацию объектов, оказывающих наибольшее негативное влияние. В первую очередь, на здоровье, и во вторую, на природу", - добавила она.
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россия, виктория абрамченко, общество
13:11 27.07.2021
 
Абрамченко рассказала о планах по ликвидации свалок

Вице-премьер Абрамченко: первыми в России будут ликвидировать свалки, приносящие вред здоровью

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБездомная собака в мусорном контейнере
Бездомная собака в мусорном контейнере - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что после создания реестра заброшенных промплощадок, нефтяных скважин и несанкционированных свалок в России в 2022 году, начнется ликвидация этих объектов, в первую очередь, приносящих вред здоровью.
"Мы с коллегами, с экспертами, с федеральными органами исполнительной власти, с рабочей группой госсовета по экологии пришли к выводу, что, к сожалению, сегодня в стране не знает никто, сколько мы накопили таких объектов. И для того, чтобы правильно заниматься генеральной уборкой, нужно сначала посчитать такие объекты: сколько всего заброшенных промышленных площадок, сколько всего заброшенных нефтяных скважин", - сказала Абрамченко в интервью телеканалу "Россия 24"
"Сколько всего свалок несанкционированных в разных и населенных пунктах, и в лесах и на особо охраняемых природных территориях. Все объекты необходимо проинвентаризировать. И себе такую задачу с регионами поставили: в 2022 году инвентаризацию завершить, реестры объектов составить, дальше нам надо будет сделать приоритизацию объектов. На все денег не хватит сразу, безусловно. Но через приоритизацию мы , в первую очередь, пойдем на ликвидацию объектов, оказывающих наибольшее негативное влияние. В первую очередь, на здоровье, и во вторую, на природу", - добавила она.
Строительный мусор - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 18:30Новости Подмосковья
Централизованный вывоз строительного мусора запускают в Подмосковье
 
РоссияВиктория АбрамченкоОбщество
 
 
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