https://ria.ru/20210727/sud-1743094373.html
Под Красноярском арестовали мужчину, напавшего с ножом на людей в автобусе
Под Красноярском арестовали мужчину, напавшего с ножом на людей в автобусе - РИА Новости, 27.07.2021
Под Красноярском арестовали мужчину, напавшего с ножом на людей в автобусе
Суд арестовал почти на два месяца обвиняемого в покушении на убийство мужчину, который напал с ножом на пассажиров и водителя в междугороднем автобусе на трассе РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:39
2021-07-27T13:39
2021-07-27T13:39
красноярский край
минусинск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости. Суд арестовал почти на два месяца обвиняемого в покушении на убийство мужчину, который напал с ножом на пассажиров и водителя в междугороднем автобусе на трассе на юге Красноярского края, сообщили журналистам в прокуратуре региона.На трассе 15 июля во время движения автобуса из Красноярска в Минусинск пассажир напал и ранил ножом водителя и двух человек и ударил еще одного пассажира, после чего нанес ножевое ранение себе. Полиция возбудила дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Позже дело было передано следователям и статью переквалифицировали на более тяжкую - о покушении на убийство. По подозрению в совершении преступления мужчина, ранее помещенный в больницу, был задержан. Вину по предъявленному ему обвинению он не признал."Сегодня Новоселовским районным судом с учетом позиции прокурора Новоселовского района обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком 1 месяц и 21 день", - сказала представитель прокуратуры.Расследование уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры.
https://ria.ru/20210716/peterburg-1741534506.html
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красноярский край, минусинск, происшествия
Под Красноярском арестовали мужчину, напавшего с ножом на людей в автобусе
Суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на людей в автобусе на юге Красноярского края