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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210727/sud-1743088162.html
Суд Ватикана рассматривает беспрецедентное дело о финансовых махинациях
Суд Ватикана рассматривает беспрецедентное дело о финансовых махинациях - РИА Новости, 27.07.2021
Суд Ватикана рассматривает беспрецедентное дело о финансовых махинациях
Судебный процесс по скандальному делу о подозрительных финансовых операциях, связанных с покупкой элитной недвижимости за рубежом на средства из особых фондов... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:09
2021-07-27T13:09
религия и мировоззрение
пьетро паролин
римско-католическая церковь
франциск (хорхе марио бергольо)
лондон
ватикан
италия
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ВАТИКАН, 27 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Судебный процесс по скандальному делу о подозрительных финансовых операциях, связанных с покупкой элитной недвижимости за рубежом на средства из особых фондов государственного секретариата (правительства) Святого престола, начался во вторник в специально выделенном для этого помещении Ватиканских музеев.Во многих отношениях этот процесс является беспрецедентным. Так, никогда ранее за стенами государства-города не расследовали столь масштабное нецелевое расходование средств для инвестиций за границей и тем более не предавали подобные факты гласности.Кроме того, впервые в современной истории Ватикана перед государственным судом Ватикана предстал кардинал Римско-католической церкви. Причем речь идет не о рядовом члене Кардинальской коллегии, а о могущественном сановнике Римской курии Анджело Беччу, который долгое время считался одним из наиболее доверенных сотрудников папы Римского Франциска. Однако на фоне нынешнего скандала высокопоставленному куриальному прелату, который обвиняется в растрате и злоупотреблении служебным положением, пришлось не только уйти в отставку с поста префекта Конгрегация по канонизации святых, но и отказаться от кардинальских привилегий.Вместе с Беччу на скамье подсудимых оказались еще девять человек, которым предъявлены обвинения в совершении различных тяжких преступлений. В их числе – бывший секретарь кардинала монсеньор Мауро Карлино, а также Рене Брюлхарт и Томмазо Ди Руцца, ранее возглавлявшие Службу финансовой информации (AIF), которая в соответствии с особым рескриптом папы Франциска контролирует деятельность всех учреждений Святого престола, непосредственно связанных с финансовыми операциями.Среди обвиняемых есть и весьма известные в международных финансовых кругах личности, в частности, банкир Энрико Грассо, который более четверти века фактически распоряжался особыми фондами госсекретариата Ватикана, известный брокер Джанлуиджи Торци, в отношении которого финансовая гвардия Италии в апреле выдала ордер на арест, а также финансист Раффаэле Минчоне, имя которого ранее упоминалось в связи с другими не вполне прозрачными финансовыми историями. В отношении этих лиц следственные органы Ватикана выдвинули обвинения в растрате, хищениях, коррупции, мошенничестве, вымогательстве, "отмывании" денег и злоупотреблением служебным положением.Громкий скандал вокруг финансовых операций, связанных с покупкой элитной недвижимости за рубежом, в частности, в Лондоне, разразился 1 октября 2019 года, когда судебно-следственные органы Ватикана санкционировали изъятие документов в госсекретариате и AIF. Примечательно, что обвинения в адрес столь серьезных структур Святого престола были выдвинуты со стороны ватиканского банка - так называемого "Института религиозных дел" (IOR) и Генеральной ревизионной службы.На следующий день стало известно, что специальным распоряжением главы жандармерии Ватикана Доменико Джани от исполнения своих обязанностей были отстранены пять влиятельных чиновников Римской курии, в том числе Карлино и Ди Руцца. Непонятным образом подписанный Джани служебный документ попал в итальянские СМИ, вследствие чего вскоре он был вынужден уйти в отставку.После этих событий следственные органы Ватикана с новой силой занялись изучением финансовых инвестиций в зарубежную недвижимость, которые госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин охарактеризовал как "непрозрачные". В ходе расследования выяснилось, что эти капиталовложения были совершены в тот период, когда Беччу возглавлял первый отдел госсекретариата, исполняющий функции МВД. Именно сотрудники его отдела в 2013 году принимали решение о многомиллионных инвестициях в люксембургский фонд Athena Capital Global Opportunities в целях приобретения элитной недвижимости в Лондоне. При этом они использовали средства так называемого "Гроша святого Петра", то есть пожертвования католиков, которые собираются для папы Римского по всему миру.Согласно информации, просочившейся в прессу из-за стен Ватикана, о скандальной истории был проинформирован лично папа Франциск, который принял решение продолжать расследование, не взирая на лица. Выступая 15 февраля 2020 года на традиционной церемонии открытия судебного года в Ватикане, понтифик упомянул о "подозрительных финансовых операциях, которые плохо сочетаются с природой и конечными целями Церкви и вызвали дезориентацию и тревогу в общине верующих".По данным следствия, эти финансовые махинации нанесли Ватикану ущерб в размере, который по разным оценкам составляет от 73 до 166 миллионов евро. Следует отметить, что весь дефицит госбюджета Святого престола в 2020 году был равен 66 миллионам евро. Сам Святой престол, объявляя о начале этого судебного процесса, сделал акцент на том, что он непосредственно связан с "указаниями и реформами папы Франциска в деле прозрачности и оздоровления ватиканских финансов". Сегодня многие наблюдатели задаются вопросом, сможет ли суд Ватикана в конечном счете привлечь к ответственности всех фигурантов этого резонансного дела.
https://ria.ru/20210630/vatikan-1739110406.html
https://ria.ru/20171119/1509061448.html
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пьетро паролин, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), лондон, ватикан, италия
13:09 27.07.2021
 

Суд Ватикана рассматривает беспрецедентное дело о финансовых махинациях

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСобор и площадь Святого Петра в Ватикане
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАТИКАН, 27 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Судебный процесс по скандальному делу о подозрительных финансовых операциях, связанных с покупкой элитной недвижимости за рубежом на средства из особых фондов государственного секретариата (правительства) Святого престола, начался во вторник в специально выделенном для этого помещении Ватиканских музеев.
Во многих отношениях этот процесс является беспрецедентным. Так, никогда ранее за стенами государства-города не расследовали столь масштабное нецелевое расходование средств для инвестиций за границей и тем более не предавали подобные факты гласности.
Кроме того, впервые в современной истории Ватикана перед государственным судом Ватикана предстал кардинал Римско-католической церкви. Причем речь идет не о рядовом члене Кардинальской коллегии, а о могущественном сановнике Римской курии Анджело Беччу, который долгое время считался одним из наиболее доверенных сотрудников папы Римского Франциска. Однако на фоне нынешнего скандала высокопоставленному куриальному прелату, который обвиняется в растрате и злоупотреблении служебным положением, пришлось не только уйти в отставку с поста префекта Конгрегация по канонизации святых, но и отказаться от кардинальских привилегий.
Вместе с Беччу на скамье подсудимых оказались еще девять человек, которым предъявлены обвинения в совершении различных тяжких преступлений. В их числе – бывший секретарь кардинала монсеньор Мауро Карлино, а также Рене Брюлхарт и Томмазо Ди Руцца, ранее возглавлявшие Службу финансовой информации (AIF), которая в соответствии с особым рескриптом папы Франциска контролирует деятельность всех учреждений Святого престола, непосредственно связанных с финансовыми операциями.
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Среди обвиняемых есть и весьма известные в международных финансовых кругах личности, в частности, банкир Энрико Грассо, который более четверти века фактически распоряжался особыми фондами госсекретариата Ватикана, известный брокер Джанлуиджи Торци, в отношении которого финансовая гвардия Италии в апреле выдала ордер на арест, а также финансист Раффаэле Минчоне, имя которого ранее упоминалось в связи с другими не вполне прозрачными финансовыми историями. В отношении этих лиц следственные органы Ватикана выдвинули обвинения в растрате, хищениях, коррупции, мошенничестве, вымогательстве, "отмывании" денег и злоупотреблением служебным положением.
Громкий скандал вокруг финансовых операций, связанных с покупкой элитной недвижимости за рубежом, в частности, в Лондоне, разразился 1 октября 2019 года, когда судебно-следственные органы Ватикана санкционировали изъятие документов в госсекретариате и AIF. Примечательно, что обвинения в адрес столь серьезных структур Святого престола были выдвинуты со стороны ватиканского банка - так называемого "Института религиозных дел" (IOR) и Генеральной ревизионной службы.
На следующий день стало известно, что специальным распоряжением главы жандармерии Ватикана Доменико Джани от исполнения своих обязанностей были отстранены пять влиятельных чиновников Римской курии, в том числе Карлино и Ди Руцца. Непонятным образом подписанный Джани служебный документ попал в итальянские СМИ, вследствие чего вскоре он был вынужден уйти в отставку.
После этих событий следственные органы Ватикана с новой силой занялись изучением финансовых инвестиций в зарубежную недвижимость, которые госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин охарактеризовал как "непрозрачные". В ходе расследования выяснилось, что эти капиталовложения были совершены в тот период, когда Беччу возглавлял первый отдел госсекретариата, исполняющий функции МВД. Именно сотрудники его отдела в 2013 году принимали решение о многомиллионных инвестициях в люксембургский фонд Athena Capital Global Opportunities в целях приобретения элитной недвижимости в Лондоне. При этом они использовали средства так называемого "Гроша святого Петра", то есть пожертвования католиков, которые собираются для папы Римского по всему миру.
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Согласно информации, просочившейся в прессу из-за стен Ватикана, о скандальной истории был проинформирован лично папа Франциск, который принял решение продолжать расследование, не взирая на лица. Выступая 15 февраля 2020 года на традиционной церемонии открытия судебного года в Ватикане, понтифик упомянул о "подозрительных финансовых операциях, которые плохо сочетаются с природой и конечными целями Церкви и вызвали дезориентацию и тревогу в общине верующих".
По данным следствия, эти финансовые махинации нанесли Ватикану ущерб в размере, который по разным оценкам составляет от 73 до 166 миллионов евро. Следует отметить, что весь дефицит госбюджета Святого престола в 2020 году был равен 66 миллионам евро. Сам Святой престол, объявляя о начале этого судебного процесса, сделал акцент на том, что он непосредственно связан с "указаниями и реформами папы Франциска в деле прозрачности и оздоровления ватиканских финансов". Сегодня многие наблюдатели задаются вопросом, сможет ли суд Ватикана в конечном счете привлечь к ответственности всех фигурантов этого резонансного дела.
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Религия и мировоззрениеПьетро ПаролинРимско-католическая церковьФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ЛондонВатиканИталия
 
 
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