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Жителя Томской области будут судить за фото нациста в "Бессмертном полку"
Жителя Томской области будут судить за фото нациста в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 27.07.2021
Жителя Томской области будут судить за фото нациста в "Бессмертном полку"
Житель Томской области предстанет перед судом за реабилитацию нацизма после того, как в 2020 и в 2021 годах отправил заявку на размещение фото Йозефа Геббельса... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T12:07
2021-07-27T12:08
россия
томский областной суд
генеральная прокуратура рф
йозеф геббельс
томская область
адольф гитлер
происшествия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Житель Томской области предстанет перед судом за реабилитацию нацизма после того, как в 2020 и в 2021 годах отправил заявку на размещение фото Йозефа Геббельса на акции "Бессмертный полк онлайн", сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры."Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Сахарова, обвиняемого в совершении преступлений... "реабилитация нацизма, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей"... После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Томский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Как полагает следствие, 7 мая 2020 года, а также 2 мая 2021 года для реабилитации нацизма Сахаров с мобильного телефона оформил заявку для публичной демонстрации на сайте "Бессмертный полк онлайн" изображения начальника управления пропаганды Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), одного из ближайших сподвижников Адольфа Гитлера Йозефа Геббельса в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.
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россия, томский областной суд, генеральная прокуратура рф, йозеф геббельс, томская область, адольф гитлер, происшествия
12:07 27.07.2021 (обновлено: 12:08 27.07.2021)
 
Жителя Томской области будут судить за фото нациста в "Бессмертном полку"

Житель Томской области пойдет под суд за фото Йозефа Геббельса на акции "Бессмертный полк онлайн"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Житель Томской области предстанет перед судом за реабилитацию нацизма после того, как в 2020 и в 2021 годах отправил заявку на размещение фото Йозефа Геббельса на акции "Бессмертный полк онлайн", сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.
"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Сахарова, обвиняемого в совершении преступлений... "реабилитация нацизма, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей"... После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Томский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Как полагает следствие, 7 мая 2020 года, а также 2 мая 2021 года для реабилитации нацизма Сахаров с мобильного телефона оформил заявку для публичной демонстрации на сайте "Бессмертный полк онлайн" изображения начальника управления пропаганды Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), одного из ближайших сподвижников Адольфа Гитлера Йозефа Геббельса в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 23:24
СК завел уголовное дело из-за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"
 
РоссияТомский областной судГенеральная прокуратура РФЙозеф ГеббельсТомская областьАдольф ГитлерПроисшествия
 
 
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