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Жителя Томской области будут судить за фото нациста в "Бессмертном полку"

Жителя Томской области будут судить за фото нациста в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 27.07.2021

Жителя Томской области будут судить за фото нациста в "Бессмертном полку"

Житель Томской области предстанет перед судом за реабилитацию нацизма после того, как в 2020 и в 2021 годах отправил заявку на размещение фото Йозефа Геббельса... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T12:07

2021-07-27T12:07

2021-07-27T12:08

россия

томский областной суд

генеральная прокуратура рф

йозеф геббельс

томская область

адольф гитлер

происшествия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Житель Томской области предстанет перед судом за реабилитацию нацизма после того, как в 2020 и в 2021 годах отправил заявку на размещение фото Йозефа Геббельса на акции "Бессмертный полк онлайн", сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры."Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Сахарова, обвиняемого в совершении преступлений... "реабилитация нацизма, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей"... После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Томский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Как полагает следствие, 7 мая 2020 года, а также 2 мая 2021 года для реабилитации нацизма Сахаров с мобильного телефона оформил заявку для публичной демонстрации на сайте "Бессмертный полк онлайн" изображения начальника управления пропаганды Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), одного из ближайших сподвижников Адольфа Гитлера Йозефа Геббельса в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20210622/rassledovanie-1738162068.html

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россия, томский областной суд, генеральная прокуратура рф, йозеф геббельс, томская область, адольф гитлер, происшествия