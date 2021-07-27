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В США планируют ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для госслужащих

В США планируют ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для госслужащих - РИА Новости, 27.07.2021

В США планируют ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для госслужащих

Администрация Соединенных Штатов изучает возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса для правительственных служащих, заявил во вторник... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T22:53

2021-07-27T22:53

2021-07-27T22:56

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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов изучает возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса для правительственных служащих, заявил во вторник президент США Джо Байден."Этот (вопрос) сейчас рассматривается, и, если вы не вакцинированы, то даже близко не так умны, какими я вас считал", - сказал Байден.Ранее американский медицинский регулятор CDC рекомендовал вакцинированным жителям районов США с высокой долей заболеваемости коронавирусом вновь носить защитные медицинские маски в помещениях.Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США число зараженных коронавирусом составляет более 34,5 миллиона, скончались от коронавируса более 611 тысяч человек.

https://ria.ru/20210727/psaki-1743174682.html

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коронавирус covid-19, сша, в мире