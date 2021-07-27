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Власти Сочи назвали объявление с платными услугами спасателей ошибкой
Власти Сочи назвали объявление с платными услугами спасателей ошибкой - РИА Новости, 27.07.2021
Власти Сочи назвали объявление с платными услугами спасателей ошибкой
Оплата за услугу спасения на воде - ошибка сотрудника серф-станции, который был уволен, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Сочи. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T16:19
2021-07-27T16:19
россия
сочи
общество
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СОЧИ, 27 июл – РИА Новости. Оплата за услугу спасения на воде - ошибка сотрудника серф-станции, который был уволен, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Сочи.Ранее турист, отдыхающий в Сочи, опубликовал в соцсетях видео прейскуранта VIP-пляжа, в котором предлагалась услуга "Спасение на воде" стоимостью 800 рублей."Что касается информации, размещенной на табличке с указанием стоимости спасения на воде, можем пояснить, что данная информация появилась вследствие проявления непрофессионализма отдельных сотрудников. В настоящий момент сотрудник службы маркетинга сёрф-станции Voda, ответственный за изготовление рекламной продукции, уволен, а табличка с допущенными в ней ошибками и формулировками уничтожена",- сказала собеседница агентства.По словам пресс-службы администрации курорта, в настоящий момент серф-станция Voda, которая является арендатором пляжной территории, не предоставляет платных услуг по спасению, оказывая помощь людям, терпящим бедствие на воде, безвозмездно.
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россия, сочи, общество
16:19 27.07.2021
 
Власти Сочи назвали объявление с платными услугами спасателей ошибкой

Администрация Сочи: объявление с платными услугами спасателей — ошибка сотрудника серф-станции

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкВ Сочи открыт первый свободный от Covid-19 пляж
В Сочи открыт первый свободный от Covid-19 пляж - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 27 июл – РИА Новости. Оплата за услугу спасения на воде - ошибка сотрудника серф-станции, который был уволен, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Сочи.
Ранее турист, отдыхающий в Сочи, опубликовал в соцсетях видео прейскуранта VIP-пляжа, в котором предлагалась услуга "Спасение на воде" стоимостью 800 рублей.
"Что касается информации, размещенной на табличке с указанием стоимости спасения на воде, можем пояснить, что данная информация появилась вследствие проявления непрофессионализма отдельных сотрудников. В настоящий момент сотрудник службы маркетинга сёрф-станции Voda, ответственный за изготовление рекламной продукции, уволен, а табличка с допущенными в ней ошибками и формулировками уничтожена",- сказала собеседница агентства.
По словам пресс-службы администрации курорта, в настоящий момент серф-станция Voda, которая является арендатором пляжной территории, не предоставляет платных услуг по спасению, оказывая помощь людям, терпящим бедствие на воде, безвозмездно.
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