https://ria.ru/20210727/spasteli-1743126067.html

Власти Сочи назвали объявление с платными услугами спасателей ошибкой

Власти Сочи назвали объявление с платными услугами спасателей ошибкой - РИА Новости, 27.07.2021

Власти Сочи назвали объявление с платными услугами спасателей ошибкой

Оплата за услугу спасения на воде - ошибка сотрудника серф-станции, который был уволен, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Сочи. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T16:19

2021-07-27T16:19

2021-07-27T16:19

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сочи

общество

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СОЧИ, 27 июл – РИА Новости. Оплата за услугу спасения на воде - ошибка сотрудника серф-станции, который был уволен, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Сочи.Ранее турист, отдыхающий в Сочи, опубликовал в соцсетях видео прейскуранта VIP-пляжа, в котором предлагалась услуга "Спасение на воде" стоимостью 800 рублей."Что касается информации, размещенной на табличке с указанием стоимости спасения на воде, можем пояснить, что данная информация появилась вследствие проявления непрофессионализма отдельных сотрудников. В настоящий момент сотрудник службы маркетинга сёрф-станции Voda, ответственный за изготовление рекламной продукции, уволен, а табличка с допущенными в ней ошибками и формулировками уничтожена",- сказала собеседница агентства.По словам пресс-службы администрации курорта, в настоящий момент серф-станция Voda, которая является арендатором пляжной территории, не предоставляет платных услуг по спасению, оказывая помощь людям, терпящим бедствие на воде, безвозмездно.

https://ria.ru/20210713/spasatel-1741023938.html

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2021

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россия, сочи, общество