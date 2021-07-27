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Оренбургская область
https://ria.ru/20210727/sol-iletsk-1743156793.html
Соль-Илецк на 10 лет закрепил право называться "арбузной столицей России"
Соль-Илецк на 10 лет закрепил право называться "арбузной столицей России" - РИА Новости, 27.07.2021
Соль-Илецк на 10 лет закрепил право называться "арбузной столицей России"
Регистрация товарного знака "Соль-Илецк – арбузная столица России" продлена на 10 лет - до июля 2031 года, соответствующая запись внесена в Государственный... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T18:36
2021-07-27T18:36
оренбургская область
соль-илецкий район
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ОРЕНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Регистрация товарного знака "Соль-Илецк – арбузная столица России" продлена на 10 лет - до июля 2031 года, соответствующая запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Впервые свидетельство о регистрации товарного знака и право называться арбузной столицей России муниципальное образование Соль-Илецкий район получило в 2013 году. Товарный знак включает словосочетание "Соль-Илецк – арбузная столица России" и изображение разрезанного арбуза, помещенного в круглую красную рамку, прерывающуюся словом "Соль-Илецк" и изображением раскрытой ладони.Как отметили в пресс-службе, каждый третий российский арбуз на продовольственном рынке – соль-илецкий. Если до 2005 года под арбузы и дыни в регионе отводилось от 300 до 860 гектаров бахчей, то в этом году посевы бахчевых во всех категориях хозяйств занимают 33,8 тысячи гектаров, из них на капельном поливе – 1,8 тысячи гектаров.В "арбузной столице России" с 2006 года проводится межрегиональный фестиваль "Соль-Илецкий арбуз", собирающий тысячи гостей. Соль-Илецкие арбузы как продуктовый бренд были представлены в 2020 году на Первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", организованного Минсельхозом РФ.
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соль-илецкий район
18:36 27.07.2021
 

Соль-Илецк на 10 лет закрепил право называться "арбузной столицей России"

© Фото : администрация Соль-Илецкого городского округаМежрегиональный фестиваль "Соль-Илецкий арбуз"
Межрегиональный фестиваль Соль-Илецкий арбуз - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Фото : администрация Соль-Илецкого городского округа
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ОРЕНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Регистрация товарного знака "Соль-Илецк – арбузная столица России" продлена на 10 лет - до июля 2031 года, соответствующая запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Впервые свидетельство о регистрации товарного знака и право называться арбузной столицей России муниципальное образование Соль-Илецкий район получило в 2013 году. Товарный знак включает словосочетание "Соль-Илецк – арбузная столица России" и изображение разрезанного арбуза, помещенного в круглую красную рамку, прерывающуюся словом "Соль-Илецк" и изображением раскрытой ладони.
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Как отметили в пресс-службе, каждый третий российский арбуз на продовольственном рынке – соль-илецкий. Если до 2005 года под арбузы и дыни в регионе отводилось от 300 до 860 гектаров бахчей, то в этом году посевы бахчевых во всех категориях хозяйств занимают 33,8 тысячи гектаров, из них на капельном поливе – 1,8 тысячи гектаров.
В "арбузной столице России" с 2006 года проводится межрегиональный фестиваль "Соль-Илецкий арбуз", собирающий тысячи гостей. Соль-Илецкие арбузы как продуктовый бренд были представлены в 2020 году на Первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", организованного Минсельхозом РФ.
 
Оренбургская областьСоль-Илецкий район
 
 
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