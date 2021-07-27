https://ria.ru/20210727/soglasheniya-1743152061.html

Новикомбанк на МАКС-2021 заключил соглашения на 45 млрд рублей

Новикомбанк на МАКС-2021 заключил соглашения на 45 млрд рублей - РИА Новости, 27.07.2021

Новикомбанк на МАКС-2021 заключил соглашения на 45 млрд рублей

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС) заключил целый ряд соглашений, направленных на... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T18:07

2021-07-27T18:07

2021-07-27T18:07

макс-2021

объединенная двигателестроительная корпорация

новикомбанк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС) заключил целый ряд соглашений, направленных на развитие отечественной авиаотрасли. Общая сумма составила более 45 миллиардов рублей. Согласно документам, банк продолжит оказывать финансовую поддержку участникам программы МС-21, выступит организатором финансирования проектов по серийному производству вертолетов гражданского назначения и поддержит "зеленые" проекты.МС-21 в сериюОдно из наиболее значимых соглашений на МАКС-2021 банк заключил с Объединенной авиастроительной корпорацией. Из документа следует, что банк организует для ОАК финансирование в размере 20 миллиардов рублей для серийного производства ближне-среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21.Новикомбанк организует финансирование и для всей цепочки кооперации производителей ключевого элемента МС-21– новейшего отечественного двигателя ПД-14. Соответствующее соглашение финансовая организация подписала с Объединенной двигателестроительной корпорацией.Новикомбанк финансирует также производителей комплектующих для МС-21. Так, в рамках МАКС было подписано соглашение на сумму 2 миллиарда рублей с АО "АэроКомпозит". Предоставленные банком средства будут направлены на производство агрегатов самолета МС-21 из полимерных композитных материалов.Для серийного производства элементов конструкций самолета МС-21 Новикомбанк направит 1,35 миллиарда рублей в ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина". Соглашение об организации финансирования было также подписано в ходе международного авиационно-космического салона.Инновации, сверхзвук и экологияКак опорный банк российской промышленности Новикомбанк оказывает содействие развитию ее инновационного потенциала. На полях форума банк и инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Композитная долина" заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество будет направлено на поиск, отбор и обеспечение реализации научно-технологических проектов, разработку и создание инновационных технологий и производство высокотехнологичной продукции.В рамках форума Новикомбанк также взял на себя обязательства по организации финансирования нового сверхзвукового пассажирского самолета. Банк направит средства на создание центра для проекта "Сверхзвук", которым занимается Центральный аэрогидродинамический институт имени Н.Е. Жуковского.Еще один важный проект в портфеле Новикомбанка направлен на финансирование экологичных технологий. В целях поддержки разработок, позитивно влияющих на окружающую среду, банк организует для Концерна Радиоэлектронные технологии финансирование на сумму 3 миллиарда рублей.Гражданское вертолетостроениеНа МАКС-2021 произошел новый виток развития сотрудничества Новикомбанка с холдингом "Вертолеты России". Компании подписали соглашение об организации финансирования проектов по серийному производству вертолетов гражданского назначения на сумму 10 млрд рублей.Кроме этого, для реализации инвестиционных проектов холдинга "Вертолеты России" в период с 2021 по 2028 год банк организует финансирование на общую сумму 7 млрд рублей. Инвестиции пойдут на приобретение оборудования, подготовку дополнительных производственных площадей, строительство летно-испытательных станций и модернизацию вертолетов.По словам Георгиевой, сотрудничество банка с холдингом дает видимые результаты в виде новейшей техники.МАКС превзошел все ожиданияО деятельности банка, направленной на финансовую поддержку авиационной отрасли, рассказала старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева в ходе круглого стола "Стратегия реализации приоритетных инвестиционных проектов в авиационной промышленности". Она отметила, что продуктовая линейка банка позволяет предоставлять финансирование на всех стадиях проекта – прединвестиционной, инвестиционной, эксплуатационной фазах, и не ограничивается кредитованием непосредственно капитальных расходов.Параллельно с поддержкой промышленных проектов Новикомбанк активно развивает розничное направление. Так, к жилищной программе банка присоединились такие компании как ПАО "Туполев", ПАО "Роствертол", ПАО "Казанский вертолетный завод", ПАО "Компания "Сухой", АО "Вертолеты России", НАЗ "Сокол" - филиал АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ". Сотрудники этих предприятий смогут на особых условиях воспользоваться ипотечными программами Новикомбанка."Новикомбанк активно поддерживает значимые проекты в области авиастроения, эта отрасль занимает лидирующее место в нашем кредитном портфеле. В 2021 году на полях авиасалона МАКС нам удалось заключить ряд важнейших соглашений. Общая сумма превысила 45 млрд рублей, и это превзошло наши ожидания. Конечно, мы довольны результатами и уверены, что полученное финансирование станет двигателем для наших партнеров, которые реализуют ключевые для страны проекты как в авиастроении, так и других высокотехнологичных отраслях", — подвела итоги предправления Новикомбанка Елена Георгиева.

https://ria.ru/20210715/bank-1741370490.html

https://ria.ru/20210415/novikombank-1728454951.html

https://ria.ru/20210723/finansirovanie-1742552107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макс-2021, объединенная двигателестроительная корпорация, новикомбанк, новости компаний - экономика