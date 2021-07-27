Новикомбанк на МАКС-2021 заключил соглашения на 45 млрд рублей
© Фото : предоставлено пресс-службой НовикомбанкаФлажки с логотипом Новикомбанка
© Фото : предоставлено пресс-службой Новикомбанка
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС) заключил целый ряд соглашений, направленных на развитие отечественной авиаотрасли. Общая сумма составила более 45 миллиардов рублей. Согласно документам, банк продолжит оказывать финансовую поддержку участникам программы МС-21, выступит организатором финансирования проектов по серийному производству вертолетов гражданского назначения и поддержит "зеленые" проекты.
МС-21 в серию
Одно из наиболее значимых соглашений на МАКС-2021 банк заключил с Объединенной авиастроительной корпорацией. Из документа следует, что банк организует для ОАК финансирование в размере 20 миллиардов рублей для серийного производства ближне-среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21.
"Российским авиастроителям удалось организовать производство гражданских самолётов нового поколения, превосходящих по своим техническим характеристикам западные аналоги… Отрасль получила мощный импульс для развития, потенциал ведущих авиационных предприятий и конструкторских бюро позволяет рассчитывать на новые прорывные разработки. Финансирование Новикомбанка будет способствовать наращиванию темпов серийного производства самолета МС-21", - сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, поставившая подпись под соглашением.
Новикомбанк организует финансирование и для всей цепочки кооперации производителей ключевого элемента МС-21– новейшего отечественного двигателя ПД-14. Соответствующее соглашение финансовая организация подписала с Объединенной двигателестроительной корпорацией.
© Фото : предоставлено пресс-службой НовикомбанкаПредседатель правления Новикомбанка Елена Георгиева во время подписания соглашения с Объединенной авиастроительной корпорацией об организации финансирования производства самолета МС-21 в рамках международного авиакосмического салона
© Фото : предоставлено пресс-службой Новикомбанка
Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева во время подписания соглашения с Объединенной авиастроительной корпорацией об организации финансирования производства самолета МС-21 в рамках международного авиакосмического салона
Новикомбанк финансирует также производителей комплектующих для МС-21. Так, в рамках МАКС было подписано соглашение на сумму 2 миллиарда рублей с АО "АэроКомпозит". Предоставленные банком средства будут направлены на производство агрегатов самолета МС-21 из полимерных композитных материалов.
Для серийного производства элементов конструкций самолета МС-21 Новикомбанк направит 1,35 миллиарда рублей в ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина". Соглашение об организации финансирования было также подписано в ходе международного авиационно-космического салона.
Инновации, сверхзвук и экология
Как опорный банк российской промышленности Новикомбанк оказывает содействие развитию ее инновационного потенциала. На полях форума банк и инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Композитная долина" заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество будет направлено на поиск, отбор и обеспечение реализации научно-технологических проектов, разработку и создание инновационных технологий и производство высокотехнологичной продукции.
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В рамках форума Новикомбанк также взял на себя обязательства по организации финансирования нового сверхзвукового пассажирского самолета. Банк направит средства на создание центра для проекта "Сверхзвук", которым занимается Центральный аэрогидродинамический институт имени Н.Е. Жуковского.
"Центральный аэрогидродинамический институт проводит ряд важнейших научных исследований, в том числе по разработке сверхзвукового пассажирского самолета. Банк активно участвует в проектах авиастроительной отрасли, обеспечивая финансовую поддержку на всех этапах: от разработки до выпуска продукции. Финансирование научно-исследовательских центров, которые создают прорывные технологии — один из наших безусловных приоритетов", — сказала Георгиева.
Еще один важный проект в портфеле Новикомбанка направлен на финансирование экологичных технологий. В целях поддержки разработок, позитивно влияющих на окружающую среду, банк организует для Концерна Радиоэлектронные технологии финансирование на сумму 3 миллиарда рублей.
Гражданское вертолетостроение
На МАКС-2021 произошел новый виток развития сотрудничества Новикомбанка с холдингом "Вертолеты России". Компании подписали соглашение об организации финансирования проектов по серийному производству вертолетов гражданского назначения на сумму 10 млрд рублей.
© Фото : пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк профинансирует холдинг "Вертолеты России" на 10 млрд рублей
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
Новикомбанк профинансирует холдинг "Вертолеты России" на 10 млрд рублей
Кроме этого, для реализации инвестиционных проектов холдинга "Вертолеты России" в период с 2021 по 2028 год банк организует финансирование на общую сумму 7 млрд рублей. Инвестиции пойдут на приобретение оборудования, подготовку дополнительных производственных площадей, строительство летно-испытательных станций и модернизацию вертолетов.
По словам Георгиевой, сотрудничество банка с холдингом дает видимые результаты в виде новейшей техники.
"Понимание отрасли и высокий уровень экспертизы позволяет нам участвовать в реализации масштабных программ. Наше сотрудничество с холдингом дает видимые результаты в виде новейшей техники, востребованной как в России, так и за рубежом", - отметила Георгиева.
МАКС превзошел все ожидания
О деятельности банка, направленной на финансовую поддержку авиационной отрасли, рассказала старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева в ходе круглого стола "Стратегия реализации приоритетных инвестиционных проектов в авиационной промышленности". Она отметила, что продуктовая линейка банка позволяет предоставлять финансирование на всех стадиях проекта – прединвестиционной, инвестиционной, эксплуатационной фазах, и не ограничивается кредитованием непосредственно капитальных расходов.
Параллельно с поддержкой промышленных проектов Новикомбанк активно развивает розничное направление. Так, к жилищной программе банка присоединились такие компании как ПАО "Туполев", ПАО "Роствертол", ПАО "Казанский вертолетный завод", ПАО "Компания "Сухой", АО "Вертолеты России", НАЗ "Сокол" - филиал АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ". Сотрудники этих предприятий смогут на особых условиях воспользоваться ипотечными программами Новикомбанка.
"Новикомбанк активно поддерживает значимые проекты в области авиастроения, эта отрасль занимает лидирующее место в нашем кредитном портфеле. В 2021 году на полях авиасалона МАКС нам удалось заключить ряд важнейших соглашений. Общая сумма превысила 45 млрд рублей, и это превзошло наши ожидания. Конечно, мы довольны результатами и уверены, что полученное финансирование станет двигателем для наших партнеров, которые реализуют ключевые для страны проекты как в авиастроении, так и других высокотехнологичных отраслях", — подвела итоги предправления Новикомбанка Елена Георгиева.