https://ria.ru/20210727/sochi-1743099521.html

В Сочи нашли пляж, где предлагали платные услуги спасателей

В Сочи нашли пляж, где предлагали платные услуги спасателей - РИА Новости, 27.07.2021

В Сочи нашли пляж, где предлагали платные услуги спасателей

Власти Сочи проверили прейскурант пляжа, расположенного на территории отеля, в котором предлагали платные услуги спасателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T14:09

2021-07-27T14:09

2021-07-27T15:26

новости - туризм

сочи

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СОЧИ, 27 июл — РИА Новости. Власти Сочи проверили прейскурант пляжа, расположенного на территории отеля, в котором предлагали платные услуги спасателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации.Ранее в социальных сетях турист, отдыхающий в Сочи, опубликовал видео прейскуранта услуг VIP-пляжа, в котором предлагалась услуга по спасению из моря стоимостью 800 рублей."Информационная табличка с прайсом на дополнительные услуги, возмутившая гостей курорта, откорректирована", — сказали в муниципалитете.На видео автор также показал огороженный пляж, разделенный красной лентой. У входа на VIP-пляж стоит табличка с прайсом. Разовое посещение пляжа в беседке отдыхающим обойдется в семь тысяч рублей, а шезлонги в комплекте с зонтом — три с половиной тысячи рублей. Отдельно в прейскуранте прописана услуга "Спасение на воде" стоимостью 800 рублей.В новом откорректированном прайсе услуги по "Спасению на воде" среди платных не оказалось. Как пояснили агентству в пресс-службе администрации, кроме проверки прейскуранта, сотрудниками мэрии дополнительно была проведена разъяснительная беседа с арендатором пляжа о недопустимости ограничения свободного доступа к морю.

сочи

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2021

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новости - туризм, сочи