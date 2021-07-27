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В Сочи нашли пляж, где предлагали платные услуги спасателей
В Сочи нашли пляж, где предлагали платные услуги спасателей - РИА Новости, 27.07.2021
В Сочи нашли пляж, где предлагали платные услуги спасателей
Власти Сочи проверили прейскурант пляжа, расположенного на территории отеля, в котором предлагали платные услуги спасателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:09
2021-07-27T15:26
новости - туризм
сочи
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СОЧИ, 27 июл — РИА Новости. Власти Сочи проверили прейскурант пляжа, расположенного на территории отеля, в котором предлагали платные услуги спасателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации.Ранее в социальных сетях турист, отдыхающий в Сочи, опубликовал видео прейскуранта услуг VIP-пляжа, в котором предлагалась услуга по спасению из моря стоимостью 800 рублей."Информационная табличка с прайсом на дополнительные услуги, возмутившая гостей курорта, откорректирована", — сказали в муниципалитете.На видео автор также показал огороженный пляж, разделенный красной лентой. У входа на VIP-пляж стоит табличка с прайсом. Разовое посещение пляжа в беседке отдыхающим обойдется в семь тысяч рублей, а шезлонги в комплекте с зонтом — три с половиной тысячи рублей. Отдельно в прейскуранте прописана услуга "Спасение на воде" стоимостью 800 рублей.В новом откорректированном прайсе услуги по "Спасению на воде" среди платных не оказалось. Как пояснили агентству в пресс-службе администрации, кроме проверки прейскуранта, сотрудниками мэрии дополнительно была проведена разъяснительная беседа с арендатором пляжа о недопустимости ограничения свободного доступа к морю.
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новости - туризм, сочи
14:09 27.07.2021 (обновлено: 15:26 27.07.2021)
 
В Сочи нашли пляж, где предлагали платные услуги спасателей

Власти Сочи проверили прейскурант пляжа, на котором предлагали платные услуги спасателей

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 27 июл — РИА Новости. Власти Сочи проверили прейскурант пляжа, расположенного на территории отеля, в котором предлагали платные услуги спасателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации.
Ранее в социальных сетях турист, отдыхающий в Сочи, опубликовал видео прейскуранта услуг VIP-пляжа, в котором предлагалась услуга по спасению из моря стоимостью 800 рублей.
"Информационная табличка с прайсом на дополнительные услуги, возмутившая гостей курорта, откорректирована", — сказали в муниципалитете.
На видео автор также показал огороженный пляж, разделенный красной лентой. У входа на VIP-пляж стоит табличка с прайсом. Разовое посещение пляжа в беседке отдыхающим обойдется в семь тысяч рублей, а шезлонги в комплекте с зонтом — три с половиной тысячи рублей. Отдельно в прейскуранте прописана услуга "Спасение на воде" стоимостью 800 рублей.
В новом откорректированном прайсе услуги по "Спасению на воде" среди платных не оказалось. Как пояснили агентству в пресс-службе администрации, кроме проверки прейскуранта, сотрудниками мэрии дополнительно была проведена разъяснительная беседа с арендатором пляжа о недопустимости ограничения свободного доступа к морю.
 
Новости - ТуризмСочи
 
 
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